Ворожий FPV-дрон атакував автівку на Синельниківщині: загинув чоловік

Сьогодні, 20 серпня, російські війська вдарили FPV-дроном по автівці в Синельниківському районі Дніпропетровської області, унаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Межівській громаді Синельниківського району ворог влучив FPV-дроном в автівку.



"На жаль, загинув 62-річний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

