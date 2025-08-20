Ворожий FPV-дрон атакував автівку на Синельниківщині: загинув чоловік
Сьогодні, 20 серпня, російські війська вдарили FPV-дроном по автівці в Синельниківському районі Дніпропетровської області, унаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Межівській громаді Синельниківського району ворог влучив FPV-дроном в автівку.
"На жаль, загинув 62-річний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
