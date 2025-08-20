Рашисты из артиллерии ударили по дому в Белозерке на Херсонщине: погиб мужчина, ранена женщина

Российские оккупанты около 12:00 из артиллерии ударили по жилому дому в Белозерке на Херсонщине.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российского обстрела погиб 39-летний мужчина.

"Также ранена местная жительница. Медики оказали ей медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", - добавили в ОВА.

