Рашисты из артиллерии ударили по дому в Белозерке на Херсонщине: погиб мужчина, ранена женщина
Российские оккупанты около 12:00 из артиллерии ударили по жилому дому в Белозерке на Херсонщине.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
В результате российского обстрела погиб 39-летний мужчина.
"Также ранена местная жительница. Медики оказали ей медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", - добавили в ОВА.
