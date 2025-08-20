УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9825 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини
264 0

Рашисти з артилерії вдарили по будинку в Білозерці на Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку

РФ вдарила по будинку в Білозерці Загинув чоловік

Російські окупанти близько 12:00 з артилерії вдарили по житловому будинку в Білозерці на Херсонщині.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок російського обстрілу загинув 39-річний чоловік.

"Також поранено місцеву жительку. Медики надали їй меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", - додали в ОВА.

Читайте: Ворожий FPV-дрон атакував автівку на Синельниківщині: загинув чоловік

Автор: 

обстріл (30409) Херсонська область (6121) Херсонський район (530) Білозерка (73)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 