Рашисти з артилерії вдарили по будинку в Білозерці на Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку

Російські окупанти близько 12:00 з артилерії вдарили по житловому будинку в Білозерці на Херсонщині.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок російського обстрілу загинув 39-річний чоловік.

"Також поранено місцеву жительку. Медики надали їй меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", - додали в ОВА.

