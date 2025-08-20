Рашисти з артилерії вдарили по будинку в Білозерці на Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку
Російські окупанти близько 12:00 з артилерії вдарили по житловому будинку в Білозерці на Херсонщині.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок російського обстрілу загинув 39-річний чоловік.
"Також поранено місцеву жительку. Медики надали їй меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", - додали в ОВА.
