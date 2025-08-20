Ликвидация Госагентства водных ресурсов Украины может повлечь риски для экологической безопасности и евроинтеграционного курса, - "слуга народа" Овчинникова

На заседании экокомитета сегодня рассмотрели вопрос возможной ликвидации Государственного агентства водных ресурсов Украины. Правопреемником его имущества, прав и обязанностей планируется определить Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает народный депутат от "Слуги народа" Юлия Овчинникова.

"Такое решение вместо усиления эффективности может привести к серьезным рискам для экологической безопасности и евроинтеграционного курса Украины", - отмечает депутат.

1. Конфликт целей и функций.

Европейский Союз четко разграничивает управление водными ресурсами и мелиорацию: первое ориентировано на экологическое состояние вод, второе - на хозяйственное использование. Объединение этих сфер создает конфликт интересов и противоречит Водной рамочной директиве ЕС.

2. Нарушение принципа интегрированного управления водными ресурсами.

ЕС требует бассейнового подхода, где интересы природы, общества и экономики сбалансированы. Слияние с мелиорационными функциями снижает приоритет экологии, а следовательно - подрывает интегрированное управление, которого требуют Директивы ЕС.

3. Риски для выполнения международных обязательств.

Украина обязалась имплементировать Водную рамочную директиву и Директиву по наводнениям. Зато объединение грозит откатом в выполнении этих требований, ведь мелиорация часто фокусируется на краткосрочных хозяйственных потребностях, а не на долгосрочной экологической стабильности.

4. Ослабление природоохранной политики.

Европа отходит от массового осушения и зарегулирования рек, зато восстанавливает водно-болотные угодья. В Украине же рискует снизиться приоритетность восстановления экосистем, что противоречит целям Европейского зеленого соглашения и Стратегии ЕС по биоразнообразию до 2030 года и Директиве о восстановлении природы.

5. Непрозрачность и риски коррупции.

Гибридность и конфликт интересов функций затрудняет контроль, уменьшает прозрачность и вызывает сомнения и недоверие у международных партнеров и доноров.

6. Угроза евроинтеграционным процессам.

ЕС ожидает от Украины четкого соответствия acquis communautaire (европейскому законодательству). Объединение сигнализирует об отходе от европейских стандартов, что может негативно повлиять на переговорный процесс.

С точки зрения европейских подходов, это решение:

- противоречит принципам управления водами и сохранения биоразнообразия,

- подрывает выполнение международных обязательств Украины,

- снижает экологический приоритет государственной политики,

- ставит под угрозу евроинтеграционный курс.

"Комитет по вопросам экологической политики и природопользования единогласно не поддержал подобное решение. Мое убеждение: право граждан на чистую и безопасную окружающую среду должно быть безоговорочным приоритетом государства", - подчеркнула депутат