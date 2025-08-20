РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9522 посетителя онлайн
Новости Ликвидация Госагентства водных ресурсов
473 13

Ликвидация Госагентства водных ресурсов Украины может повлечь риски для экологической безопасности и евроинтеграционного курса, - "слуга народа" Овчинникова

Водные ресурсы

На заседании экокомитета сегодня рассмотрели вопрос возможной ликвидации Государственного агентства водных ресурсов Украины. Правопреемником его имущества, прав и обязанностей планируется определить Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает народный депутат от "Слуги народа" Юлия Овчинникова.

"Такое решение вместо усиления эффективности может привести к серьезным рискам для экологической безопасности и евроинтеграционного курса Украины", - отмечает депутат.

1. Конфликт целей и функций.

Европейский Союз четко разграничивает управление водными ресурсами и мелиорацию: первое ориентировано на экологическое состояние вод, второе - на хозяйственное использование. Объединение этих сфер создает конфликт интересов и противоречит Водной рамочной директиве ЕС.

2. Нарушение принципа интегрированного управления водными ресурсами.

ЕС требует бассейнового подхода, где интересы природы, общества и экономики сбалансированы. Слияние с мелиорационными функциями снижает приоритет экологии, а следовательно - подрывает интегрированное управление, которого требуют Директивы ЕС.

3. Риски для выполнения международных обязательств.

Украина обязалась имплементировать Водную рамочную директиву и Директиву по наводнениям. Зато объединение грозит откатом в выполнении этих требований, ведь мелиорация часто фокусируется на краткосрочных хозяйственных потребностях, а не на долгосрочной экологической стабильности.

4. Ослабление природоохранной политики.

Европа отходит от массового осушения и зарегулирования рек, зато восстанавливает водно-болотные угодья. В Украине же рискует снизиться приоритетность восстановления экосистем, что противоречит целям Европейского зеленого соглашения и Стратегии ЕС по биоразнообразию до 2030 года и Директиве о восстановлении природы.

5. Непрозрачность и риски коррупции.

Гибридность и конфликт интересов функций затрудняет контроль, уменьшает прозрачность и вызывает сомнения и недоверие у международных партнеров и доноров.

6. Угроза евроинтеграционным процессам.

ЕС ожидает от Украины четкого соответствия acquis communautaire (европейскому законодательству). Объединение сигнализирует об отходе от европейских стандартов, что может негативно повлиять на переговорный процесс.

Читайте: Украинское правительство должно направить официальное обращение в Еврокомиссию об отсрочке CBAM, - СМИ

С точки зрения европейских подходов, это решение:

- противоречит принципам управления водами и сохранения биоразнообразия,

- подрывает выполнение международных обязательств Украины,

- снижает экологический приоритет государственной политики,

- ставит под угрозу евроинтеграционный курс.

Также читайте: "Укргидроэнерго" пожаловалось на наименьшие за десятилетие запасы воды

"Комитет по вопросам экологической политики и природопользования единогласно не поддержал подобное решение. Мое убеждение: право граждан на чистую и безопасную окружающую среду должно быть безоговорочным приоритетом государства", - подчеркнула депутат

Автор: 

ликвидация (3974) экология (1613) вода (925) Госагентство водных ресурсов (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А ліквідація агенства Рога і Копита теж влупить по екологічній безпеці?
показать весь комментарий
20.08.2025 16:15 Ответить
+3
А харчеваться? - там зарплати дай Бог кожному
показать весь комментарий
20.08.2025 16:25 Ответить
+2
нічого не станеться, сотню корупційних рил порозганяють по іншим відомствам
показать весь комментарий
20.08.2025 16:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ліквідація агенства Рога і Копита теж влупить по екологічній безпеці?
показать весь комментарий
20.08.2025 16:15 Ответить
Та у нас 80%міністерств і 100% держагенств можна сміливо розгонити і ніхто не замітить..
показать весь комментарий
20.08.2025 16:18 Ответить
А харчеваться? - там зарплати дай Бог кожному
показать весь комментарий
20.08.2025 16:25 Ответить
І тепер уяви скільки цих дармоїдів які виконують функцію охорони навколишнього природного середовища
https://www.google.com/search?sca_esv=1c2c48b035966a68&cs=0&sxsrf=**********************************%3A1755696429053&q=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwih1sDvvpmPAxXOBdsEHffNJ5AQxccNegQIDBAB&mstk=AUtExfCfPbs91Bng5NKHQuB7KANUxFeuCpiIxoDALsR_jrmOJQK-aw0SQFPKEP29mnyKxKnkuithcAm6Q7EcqdazD5Kzm62XaOez_ji5ZZuc-o63iRWj8WKAO2M_1BY9A4W6aLIybF08AQz6R1gDSrv9tBI8IaxxAMrlSdsNDrF45uHuqmlA5lIETtb-FxfKRC9REV1CDEwOSFkJrvFtFkIIADxIeTmYHW6WeaVEZEDVMtKSG1hou-C4En8uU6WOENSIYGd5Iz77_PQF2VpayEWzmrz_fd8XYOZxiHRYyz9lyu7xJA&csui=3 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
https://www.google.com/search?sca_esv=1c2c48b035966a68&cs=0&sxsrf=**********************************%3A1755696429053&q=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwih1sDvvpmPAxXOBdsEHffNJ5AQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfCfPbs91Bng5NKHQuB7KANUxFeuCpiIxoDALsR_jrmOJQK-aw0SQFPKEP29mnyKxKnkuithcAm6Q7EcqdazD5Kzm62XaOez_ji5ZZuc-o63iRWj8WKAO2M_1BY9A4W6aLIybF08AQz6R1gDSrv9tBI8IaxxAMrlSdsNDrF45uHuqmlA5lIETtb-FxfKRC9REV1CDEwOSFkJrvFtFkIIADxIeTmYHW6WeaVEZEDVMtKSG1hou-C4En8uU6WOENSIYGd5Iz77_PQF2VpayEWzmrz_fd8XYOZxiHRYyz9lyu7xJA&csui=3 Державна екологічна інспекція України
https://www.google.com/search?sca_esv=1c2c48b035966a68&cs=0&sxsrf=**********************************%3A1755696429053&q=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwih1sDvvpmPAxXOBdsEHffNJ5AQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfCfPbs91Bng5NKHQuB7KANUxFeuCpiIxoDALsR_jrmOJQK-aw0SQFPKEP29mnyKxKnkuithcAm6Q7EcqdazD5Kzm62XaOez_ji5ZZuc-o63iRWj8WKAO2M_1BY9A4W6aLIybF08AQz6R1gDSrv9tBI8IaxxAMrlSdsNDrF45uHuqmlA5lIETtb-FxfKRC9REV1CDEwOSFkJrvFtFkIIADxIeTmYHW6WeaVEZEDVMtKSG1hou-C4En8uU6WOENSIYGd5Iz77_PQF2VpayEWzmrz_fd8XYOZxiHRYyz9lyu7xJA&csui=3 Державне агентство лісових ресурсів України
https://www.google.com/search?sca_esv=1c2c48b035966a68&cs=0&sxsrf=**********************************%3A1755696429053&q=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwih1sDvvpmPAxXOBdsEHffNJ5AQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfCfPbs91Bng5NKHQuB7KANUxFeuCpiIxoDALsR_jrmOJQK-aw0SQFPKEP29mnyKxKnkuithcAm6Q7EcqdazD5Kzm62XaOez_ji5ZZuc-o63iRWj8WKAO2M_1BY9A4W6aLIybF08AQz6R1gDSrv9tBI8IaxxAMrlSdsNDrF45uHuqmlA5lIETtb-FxfKRC9REV1CDEwOSFkJrvFtFkIIADxIeTmYHW6WeaVEZEDVMtKSG1hou-C4En8uU6WOENSIYGd5Iz77_PQF2VpayEWzmrz_fd8XYOZxiHRYyz9lyu7xJA&csui=3 Державне агентство водних ресурсів України
https://www.google.com/search?sca_esv=1c2c48b035966a68&cs=0&sxsrf=**********************************%3A1755696429053&q=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwih1sDvvpmPAxXOBdsEHffNJ5AQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfCfPbs91Bng5NKHQuB7KANUxFeuCpiIxoDALsR_jrmOJQK-aw0SQFPKEP29mnyKxKnkuithcAm6Q7EcqdazD5Kzm62XaOez_ji5ZZuc-o63iRWj8WKAO2M_1BY9A4W6aLIybF08AQz6R1gDSrv9tBI8IaxxAMrlSdsNDrF45uHuqmlA5lIETtb-FxfKRC9REV1CDEwOSFkJrvFtFkIIADxIeTmYHW6WeaVEZEDVMtKSG1hou-C4En8uU6WOENSIYGd5Iz77_PQF2VpayEWzmrz_fd8XYOZxiHRYyz9lyu7xJA&csui=3 Державна служба геології та надр України
показать весь комментарий
20.08.2025 16:32 Ответить
І при цьому ліси випилюють, бурштин миють, водне довкілля забруднюють..
показать весь комментарий
20.08.2025 16:41 Ответить
зато кожен знає кому нести
показать весь комментарий
20.08.2025 17:17 Ответить
нічого не станеться, сотню корупційних рил порозганяють по іншим відомствам
показать весь комментарий
20.08.2025 16:15 Ответить
скоротити роботягу нема проблем! а Ліквідувати бездарних нероб ,з незрозумілою взагалі яка їх функція, то це ну ***** загроза існкуванню країни!
показать весь комментарий
20.08.2025 16:16 Ответить
Да неужели,а распаханные берега рек и уничтоженные вековые береговые луга им до сих пор не мешали?
показать весь комментарий
20.08.2025 16:17 Ответить
Ліквідація може нашкодити євроінтеграційного курсу🤣🤣🤣
От пітух зелений
показать весь комментарий
20.08.2025 16:22 Ответить
просто люди не будуть знати куди нести хабарі щоб все розпахати, от вона і переживає
показать весь комментарий
20.08.2025 17:06 Ответить
зазвичай створення ще однієї структури порушує баланс природи , ресурсів, навантаження на податки, р=підвищення воровства з бюджету, так шо не ******* будь ласка
показать весь комментарий
20.08.2025 17:04 Ответить
коли ліквідували Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України разом з екологічною інспекцію України яка входила в склад міністерства то нікого це не чесало, нарахунок вирубки Карпат та бурштина то все політіка, як Зе виграв вибори то канал ПЛЮСИ наче заніміли, але все не просто продовжуеться а кратно збільшуется.Взагалі потрібен один природоохоронний орган що на ліс що на воду що на кордон.Поліцаїв і прикордонників теж прибрати з води та лісу. бо вже сурла від грошей порепали.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:05 Ответить
 
 