Ликвидация Госагентства водных ресурсов Украины может повлечь риски для экологической безопасности и евроинтеграционного курса, - "слуга народа" Овчинникова
На заседании экокомитета сегодня рассмотрели вопрос возможной ликвидации Государственного агентства водных ресурсов Украины. Правопреемником его имущества, прав и обязанностей планируется определить Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает народный депутат от "Слуги народа" Юлия Овчинникова.
"Такое решение вместо усиления эффективности может привести к серьезным рискам для экологической безопасности и евроинтеграционного курса Украины", - отмечает депутат.
1. Конфликт целей и функций.
Европейский Союз четко разграничивает управление водными ресурсами и мелиорацию: первое ориентировано на экологическое состояние вод, второе - на хозяйственное использование. Объединение этих сфер создает конфликт интересов и противоречит Водной рамочной директиве ЕС.
2. Нарушение принципа интегрированного управления водными ресурсами.
ЕС требует бассейнового подхода, где интересы природы, общества и экономики сбалансированы. Слияние с мелиорационными функциями снижает приоритет экологии, а следовательно - подрывает интегрированное управление, которого требуют Директивы ЕС.
3. Риски для выполнения международных обязательств.
Украина обязалась имплементировать Водную рамочную директиву и Директиву по наводнениям. Зато объединение грозит откатом в выполнении этих требований, ведь мелиорация часто фокусируется на краткосрочных хозяйственных потребностях, а не на долгосрочной экологической стабильности.
4. Ослабление природоохранной политики.
Европа отходит от массового осушения и зарегулирования рек, зато восстанавливает водно-болотные угодья. В Украине же рискует снизиться приоритетность восстановления экосистем, что противоречит целям Европейского зеленого соглашения и Стратегии ЕС по биоразнообразию до 2030 года и Директиве о восстановлении природы.
5. Непрозрачность и риски коррупции.
Гибридность и конфликт интересов функций затрудняет контроль, уменьшает прозрачность и вызывает сомнения и недоверие у международных партнеров и доноров.
6. Угроза евроинтеграционным процессам.
ЕС ожидает от Украины четкого соответствия acquis communautaire (европейскому законодательству). Объединение сигнализирует об отходе от европейских стандартов, что может негативно повлиять на переговорный процесс.
С точки зрения европейских подходов, это решение:
- противоречит принципам управления водами и сохранения биоразнообразия,
- подрывает выполнение международных обязательств Украины,
- снижает экологический приоритет государственной политики,
- ставит под угрозу евроинтеграционный курс.
"Комитет по вопросам экологической политики и природопользования единогласно не поддержал подобное решение. Мое убеждение: право граждан на чистую и безопасную окружающую среду должно быть безоговорочным приоритетом государства", - подчеркнула депутат
