Ліквідація Держагентства водних ресурсів може спричинити ризики для екології та євроінтеграції, - "слуга народу" Овчинникова

Водні ресурси

На засіданні екокомітету сьогодні розглянули питання можливої ліквідації Державного агентства водних ресурсів України. Правонаступником його майна, прав і обов’язків планується визначити Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Овчинникова.

"Таке рішення замість посилення ефективності може призвести до серйозних ризиків для екологічної безпеки та євроінтеграційного курсу України", - наголошує депутатка.

1. Конфлікт цілей та функцій.

Європейський Союз чітко розмежовує управління водними ресурсами та меліорацію: перше орієнтоване на екологічний стан вод, друге — на господарське використання. Об’єднання цих сфер створює конфлікт інтересів і суперечить Водній рамковій директиві ЄС.

2. Порушення принципу інтегрованого управління водними ресурсами.

ЄС вимагає басейнового підходу, де інтереси природи, суспільства та економіки збалансовані. Злиття з меліораційними функціями знижує пріоритет екології, а отже — підриває інтегроване управління, якого вимагають Директиви ЄС.

3. Ризики для виконання міжнародних зобов’язань.

Україна зобов’язалася імплементувати Водну рамкову директиву та Директиву з повеней. Натомість об’єднання загрожує відкатом у виконанні цих вимог, адже меліорація часто фокусується на короткострокових господарських потребах, а не на довгостроковій екологічній стабільності.

4. Послаблення природоохоронної політики.

Європа відходить від масового осушення та зарегулювання річок, натомість відновлює водно-болотні угіддя. В Україні ж ризикує знизитися пріоритетність відновлення екосистем, що суперечить цілям Європейської зеленої угоди та Стратегії ЄС з біорізноманіття до 2030 року та Директиві про відновлення природи.

5. Непрозорість та ризики корупції.

Гібридність та конфлікт інтересів функцій ускладнює контроль, зменшує прозорість і викликає сумніви та недовіру в міжнародних партнерів та донорів.

6. Загроза євроінтеграційним процесам.

ЄС очікує від України чіткої відповідності acquis communautaire (європейському законодавству). Об’єднання сигналізує про відхід від європейських стандартів, що може негативно вплинути на переговорний процес.

Читайте: Український уряд має надіслати офіційне звернення до Єврокомісії щодо відтермінування CBAM, – ЗМІ

З точки зору європейських підходів, це рішення:

- суперечить принципам управління водами та збереження біорізноманіття,

- підриває виконання міжнародних зобов’язань України,

- знижує екологічний пріоритет державної політики,

- ставить під загрозу євроінтеграційний курс.

Також читайте: "Укргідроенерго" поскаржилося на найменші за десятиліття запаси води

"Комітет з питань екологічної політики та природокористування одноголосно не підтримав подібне рішення. Моє переконання: право громадян на чисте і безпечне довкілля має бути беззаперечним пріоритетом держави", - наголосила депутатка

А ліквідація агенства Рога і Копита теж влупить по екологічній безпеці?
20.08.2025 16:15 Відповісти
А харчеваться? - там зарплати дай Бог кожному
20.08.2025 16:25 Відповісти
скоротити роботягу нема проблем! а Ліквідувати бездарних нероб ,з незрозумілою взагалі яка їх функція, то це ну ***** загроза існкуванню країни!
20.08.2025 16:16 Відповісти
Та у нас 80%міністерств і 100% держагенств можна сміливо розгонити і ніхто не замітить..
20.08.2025 16:18 Відповісти
І тепер уяви скільки цих дармоїдів які виконують функцію охорони навколишнього природного середовища
https://www.google.com/search?sca_esv=1c2c48b035966a68&cs=0&sxsrf=**********************************%3A1755696429053&q=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwih1sDvvpmPAxXOBdsEHffNJ5AQxccNegQIDBAB&mstk=AUtExfCfPbs91Bng5NKHQuB7KANUxFeuCpiIxoDALsR_jrmOJQK-aw0SQFPKEP29mnyKxKnkuithcAm6Q7EcqdazD5Kzm62XaOez_ji5ZZuc-o63iRWj8WKAO2M_1BY9A4W6aLIybF08AQz6R1gDSrv9tBI8IaxxAMrlSdsNDrF45uHuqmlA5lIETtb-FxfKRC9REV1CDEwOSFkJrvFtFkIIADxIeTmYHW6WeaVEZEDVMtKSG1hou-C4En8uU6WOENSIYGd5Iz77_PQF2VpayEWzmrz_fd8XYOZxiHRYyz9lyu7xJA&csui=3 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
https://www.google.com/search?sca_esv=1c2c48b035966a68&cs=0&sxsrf=**********************************%3A1755696429053&q=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwih1sDvvpmPAxXOBdsEHffNJ5AQxccNegQIERAB&mstk=AUtExfCfPbs91Bng5NKHQuB7KANUxFeuCpiIxoDALsR_jrmOJQK-aw0SQFPKEP29mnyKxKnkuithcAm6Q7EcqdazD5Kzm62XaOez_ji5ZZuc-o63iRWj8WKAO2M_1BY9A4W6aLIybF08AQz6R1gDSrv9tBI8IaxxAMrlSdsNDrF45uHuqmlA5lIETtb-FxfKRC9REV1CDEwOSFkJrvFtFkIIADxIeTmYHW6WeaVEZEDVMtKSG1hou-C4En8uU6WOENSIYGd5Iz77_PQF2VpayEWzmrz_fd8XYOZxiHRYyz9lyu7xJA&csui=3 Державна екологічна інспекція України
https://www.google.com/search?sca_esv=1c2c48b035966a68&cs=0&sxsrf=**********************************%3A1755696429053&q=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwih1sDvvpmPAxXOBdsEHffNJ5AQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfCfPbs91Bng5NKHQuB7KANUxFeuCpiIxoDALsR_jrmOJQK-aw0SQFPKEP29mnyKxKnkuithcAm6Q7EcqdazD5Kzm62XaOez_ji5ZZuc-o63iRWj8WKAO2M_1BY9A4W6aLIybF08AQz6R1gDSrv9tBI8IaxxAMrlSdsNDrF45uHuqmlA5lIETtb-FxfKRC9REV1CDEwOSFkJrvFtFkIIADxIeTmYHW6WeaVEZEDVMtKSG1hou-C4En8uU6WOENSIYGd5Iz77_PQF2VpayEWzmrz_fd8XYOZxiHRYyz9lyu7xJA&csui=3 Державне агентство лісових ресурсів України
https://www.google.com/search?sca_esv=1c2c48b035966a68&cs=0&sxsrf=**********************************%3A1755696429053&q=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwih1sDvvpmPAxXOBdsEHffNJ5AQxccNegQIEBAB&mstk=AUtExfCfPbs91Bng5NKHQuB7KANUxFeuCpiIxoDALsR_jrmOJQK-aw0SQFPKEP29mnyKxKnkuithcAm6Q7EcqdazD5Kzm62XaOez_ji5ZZuc-o63iRWj8WKAO2M_1BY9A4W6aLIybF08AQz6R1gDSrv9tBI8IaxxAMrlSdsNDrF45uHuqmlA5lIETtb-FxfKRC9REV1CDEwOSFkJrvFtFkIIADxIeTmYHW6WeaVEZEDVMtKSG1hou-C4En8uU6WOENSIYGd5Iz77_PQF2VpayEWzmrz_fd8XYOZxiHRYyz9lyu7xJA&csui=3 Державне агентство водних ресурсів України
https://www.google.com/search?sca_esv=1c2c48b035966a68&cs=0&sxsrf=**********************************%3A1755696429053&q=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&sa=X&ved=2ahUKEwih1sDvvpmPAxXOBdsEHffNJ5AQxccNegQIDxAB&mstk=AUtExfCfPbs91Bng5NKHQuB7KANUxFeuCpiIxoDALsR_jrmOJQK-aw0SQFPKEP29mnyKxKnkuithcAm6Q7EcqdazD5Kzm62XaOez_ji5ZZuc-o63iRWj8WKAO2M_1BY9A4W6aLIybF08AQz6R1gDSrv9tBI8IaxxAMrlSdsNDrF45uHuqmlA5lIETtb-FxfKRC9REV1CDEwOSFkJrvFtFkIIADxIeTmYHW6WeaVEZEDVMtKSG1hou-C4En8uU6WOENSIYGd5Iz77_PQF2VpayEWzmrz_fd8XYOZxiHRYyz9lyu7xJA&csui=3 Державна служба геології та надр України
20.08.2025 16:32 Відповісти
І при цьому ліси випилюють, бурштин миють, водне довкілля забруднюють..
20.08.2025 16:41 Відповісти
зато кожен знає кому нести
20.08.2025 17:17 Відповісти
нічого не станеться, сотню корупційних рил порозганяють по іншим відомствам
20.08.2025 16:15 Відповісти
Да неужели,а распаханные берега рек и уничтоженные вековые береговые луга им до сих пор не мешали?
20.08.2025 16:17 Відповісти
Ліквідація може нашкодити євроінтеграційного курсу🤣🤣🤣
От пітух зелений
20.08.2025 16:22 Відповісти
просто люди не будуть знати куди нести хабарі щоб все розпахати, от вона і переживає
20.08.2025 17:06 Відповісти
зазвичай створення ще однієї структури порушує баланс природи , ресурсів, навантаження на податки, р=підвищення воровства з бюджету, так шо не ******* будь ласка
20.08.2025 17:04 Відповісти
коли ліквідували Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України разом з екологічною інспекцію України яка входила в склад міністерства то нікого це не чесало, нарахунок вирубки Карпат та бурштина то все політіка, як Зе виграв вибори то канал ПЛЮСИ наче заніміли, але все не просто продовжуеться а кратно збільшуется.Взагалі потрібен один природоохоронний орган що на ліс що на воду що на кордон.Поліцаїв і прикордонників теж прибрати з води та лісу. бо вже сурла від грошей порепали.
20.08.2025 17:05 Відповісти
 
 