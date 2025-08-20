Ліквідація Держагентства водних ресурсів може спричинити ризики для екології та євроінтеграції, - "слуга народу" Овчинникова

На засіданні екокомітету сьогодні розглянули питання можливої ліквідації Державного агентства водних ресурсів України. Правонаступником його майна, прав і обов’язків планується визначити Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

"Таке рішення замість посилення ефективності може призвести до серйозних ризиків для екологічної безпеки та євроінтеграційного курсу України", - наголошує депутатка.

1. Конфлікт цілей та функцій.

Європейський Союз чітко розмежовує управління водними ресурсами та меліорацію: перше орієнтоване на екологічний стан вод, друге — на господарське використання. Об’єднання цих сфер створює конфлікт інтересів і суперечить Водній рамковій директиві ЄС.

2. Порушення принципу інтегрованого управління водними ресурсами.

ЄС вимагає басейнового підходу, де інтереси природи, суспільства та економіки збалансовані. Злиття з меліораційними функціями знижує пріоритет екології, а отже — підриває інтегроване управління, якого вимагають Директиви ЄС.

3. Ризики для виконання міжнародних зобов’язань.

Україна зобов’язалася імплементувати Водну рамкову директиву та Директиву з повеней. Натомість об’єднання загрожує відкатом у виконанні цих вимог, адже меліорація часто фокусується на короткострокових господарських потребах, а не на довгостроковій екологічній стабільності.

4. Послаблення природоохоронної політики.

Європа відходить від масового осушення та зарегулювання річок, натомість відновлює водно-болотні угіддя. В Україні ж ризикує знизитися пріоритетність відновлення екосистем, що суперечить цілям Європейської зеленої угоди та Стратегії ЄС з біорізноманіття до 2030 року та Директиві про відновлення природи.

5. Непрозорість та ризики корупції.

Гібридність та конфлікт інтересів функцій ускладнює контроль, зменшує прозорість і викликає сумніви та недовіру в міжнародних партнерів та донорів.

6. Загроза євроінтеграційним процесам.

ЄС очікує від України чіткої відповідності acquis communautaire (європейському законодавству). Об’єднання сигналізує про відхід від європейських стандартів, що може негативно вплинути на переговорний процес.

З точки зору європейських підходів, це рішення:

- суперечить принципам управління водами та збереження біорізноманіття,

- підриває виконання міжнародних зобов’язань України,

- знижує екологічний пріоритет державної політики,

- ставить під загрозу євроінтеграційний курс.

"Комітет з питань екологічної політики та природокористування одноголосно не підтримав подібне рішення. Моє переконання: право громадян на чисте і безпечне довкілля має бути беззаперечним пріоритетом держави", - наголосила депутатка