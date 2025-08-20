Зеленский назначил Точицкого постпредом Украины при Совете Европы

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить ТОЧИЦКОГО Николая Станиславовича Постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в указе.

Точицкий назначен на должность вместо Бориса Тарасюка.

В 2021 году Точицкий был назначен заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. На этой должности пробыл до апреля 2024 года. Тогда Точицкого назначили заместителем руководителя ОП Андрея Ермака.

Позже он был назначен на должность министра культуры.

После отставки правительства в июле 2025 года Точицкий покинул пост.

