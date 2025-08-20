РУС
Зеленский назначил Точицкого постпредом Украины при Совете Европы

Точицкого назначили на новую должность Что известно

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить ТОЧИЦКОГО Николая Станиславовича Постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в указе.

Точицкий назначен на должность вместо Бориса Тарасюка.

В 2021 году Точицкий был назначен заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. На этой должности пробыл до апреля 2024 года. Тогда Точицкого назначили заместителем руководителя ОП Андрея Ермака.

Позже он был назначен на должность министра культуры.

После отставки правительства в июле 2025 года Точицкий покинул пост.

Читайте: Украина и Италия подписали Римский манифест в защиту культурного наследия, - Точицкий

Зеленский Владимир (21661) назначение (2205) Совет Европы (714) Точицкий Николай (75)
потроху з**ться з України
20.08.2025 16:30 Ответить
Однокурсник Єрмака міністр Точицький.
Нагадаю, міністром культури Дєрьмак прилаштував свого одногрупніка Точицького, який також був на зрадницьких перемовинах в Стамбулі.
До речі, помітили, що Точицький виглядає як людина зі складною соціально-економічною долею, типу сантехніка із сусіднього під'їзду?
20.08.2025 16:52 Ответить
Тільки навіщо сантехніків ображати?
20.08.2025 17:05 Ответить
А як інакше? - такий цінний кадра і без посади
20.08.2025 16:34 Ответить
Головне що прізвище закінчується на «цький» і до сраки відсутність його відповідних професійних навичок.
20.08.2025 16:42 Ответить
Чому у них однакові рила?
Це якась секта?
20.08.2025 16:56 Ответить
Так. Секта "Аби не українець."
20.08.2025 17:26 Ответить
Щирий українець.
20.08.2025 17:36 Ответить
опять еврей?
20.08.2025 17:37 Ответить
 
 