Зеленський призначив Точицького постпредом України при Раді Європи

Точицького призначили на нову посаду Що відомо

Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького на посаду постійного представника України при Раді Європи.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити ТОЧИЦЬКОГО Миколу Станіславовича Постійним представником України при Раді Європи", - йдеться в указі.

Точицького призначено на посаду замість Бориса Тарасюка.

У 2021 році Точицького було призначено заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. На цій посаді пробув до квітня 2024 року. Тоді Точицького призначили заступником керівника ОП Андрія Єрмака. 

Пізніше його було призначено на посаду міністра культури.

Після відставки уряду у липні 2025 року Точицький залишив посаду.

Однокурсник Єрмака міністр Точицький.
Нагадаю, міністром культури Дєрьмак прилаштував свого одногрупніка Точицького, який також був на зрадницьких перемовинах в Стамбулі.
До речі, помітили, що Точицький виглядає як людина зі складною соціально-економічною долею, типу сантехніка із сусіднього під'їзду?
20.08.2025 16:52 Відповісти
Так. Секта "Аби не українець."
20.08.2025 17:26 Відповісти
потроху з**ться з України
20.08.2025 16:30 Відповісти
Тільки навіщо сантехніків ображати?
20.08.2025 17:05 Відповісти
А як інакше? - такий цінний кадра і без посади
20.08.2025 16:34 Відповісти
Головне що прізвище закінчується на «цький» і до сраки відсутність його відповідних професійних навичок.
20.08.2025 16:42 Відповісти
Чому у них однакові рила?
Це якась секта?
20.08.2025 16:56 Відповісти
Щирий українець.
20.08.2025 17:36 Відповісти
опять еврей?
20.08.2025 17:37 Відповісти
Це вже дніще! Барига дєрьмака поїде засідати у Раді Європи...
20.08.2025 18:21 Відповісти
 
 