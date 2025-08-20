Зеленський призначив Точицького постпредом України при Раді Європи

Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького на посаду постійного представника України при Раді Європи.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити ТОЧИЦЬКОГО Миколу Станіславовича Постійним представником України при Раді Європи", - йдеться в указі.

Точицького призначено на посаду замість Бориса Тарасюка.

У 2021 році Точицького було призначено заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. На цій посаді пробув до квітня 2024 року. Тоді Точицького призначили заступником керівника ОП Андрія Єрмака.

Пізніше його було призначено на посаду міністра культури.

Після відставки уряду у липні 2025 року Точицький залишив посаду.

