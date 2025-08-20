На фронте зафиксировано 71 боестолкновение, больше всего - на Лиманском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 20 августа общее количество боевых столкновений на фронте составляет 71.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Старая Гута, Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Толстодубово, Бобылевка, Уланово, Белая Береза, Бояро-Лежачие Сумской области. Вражеская авиация нанесла авиаудар по району населенного пункта Старая Гута Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня состоялась одна вражеская атака. Авиация захватчиков нанесла 8 ударов, сбросив при этом 19 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 124 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 11 из которых из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районе Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Катериновки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг безрезультатно один раз атаковал позиции украинских подразделений в направлении Купянска.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила 24 атаки на позиции украинцев в районах населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Колодези, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григорьевка. Сейчас продолжаются шесть боевых столкновений.

На Северском направлении с начала суток противник трижды атаковал вблизи Григорьевки, Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении противник безрезультатно провел атаку в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении наши защитники отбили две вражеские попытки вклиниться в нашу оборону в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 20 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Родинское, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в сторону Мирнограда. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 16 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Толстой, Шевченко, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филиала, Камышевахи, Январского и Новогригорьевки, еще пять боестолкновений продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в направлении Приморского. Вражеская авиация нанесла авиаудар по району населенного пункта Белогорье.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Бургунка, Николаевка, Львово, совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений.