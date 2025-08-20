На фронте за сутки - 175 боестолкновений. Покровское, Лиманское и Новопавловское направления остаются самыми горячими, - Генштаб. КАРТЫ

Начались 1274-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 8 утра 20 августа, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Как отмечается, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 82 авиационных удара, применив десять ракет и сбросив 153 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 5611 обстрелов, из них 66 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5610 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Новая Слобода, Чернацкое Сумской области; Константиновка, Доброполье, Иванополье Донецкой области; Белогорье, Приморское Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также совершил 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Синьковки, Загрызово и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону Ямполя и Григорьевки.

На Сиверском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Щербиновки, Яблоневки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи.

На Приднепровском направлении произошло четыре боестолкновения с противником.

На Гуляйпольском и Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы и один другой важный объект российских захватчиков.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 50 артиллерийских систем, 260 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, семь ракет и 142 единицы автомобильной техники российских оккупантов.