На фронте за сутки - 175 боестолкновений. Покровское, Лиманское и Новопавловское направления остаются самыми горячими, - Генштаб. КАРТЫ
Начались 1274-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 8 утра 20 августа, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы Украины
Как отмечается, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 82 авиационных удара, применив десять ракет и сбросив 153 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 5611 обстрелов, из них 66 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5610 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Новая Слобода, Чернацкое Сумской области; Константиновка, Доброполье, Иванополье Донецкой области; Белогорье, Приморское Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также совершил 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Синьковки, Загрызово и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону Ямполя и Григорьевки.
На Сиверском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи Переездного и в сторону Федоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Александро-Шультино.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Щербиновки, Яблоневки и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Новоукраинка.
На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи.
На Приднепровском направлении произошло четыре боестолкновения с противником.
На Гуляйпольском и Ореховском направлении враг активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы и один другой важный объект российских захватчиков.
В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.
Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 50 артиллерийских систем, 260 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, семь ракет и 142 единицы автомобильной техники российских оккупантов.
Бої за Маяк показали, що ЗСУ тепер загрожують самому центру прориву зс рф в боях за Добропілля
Російські війська намагаються контратакувати українські сили в районі Добропілля, оскільки ЗСУ дедалі більше загрожують самій основі прориву.
Кадри з геолокацією від 18 і 19 серпня показали просування зс рф в районі на північний захід від Полтавки і на північний схід від Володимирівки. Аналітики від джерела озвучили ситуацію у районі Добропілля станом на 19 серпня.
Так, Z-канали писали про те, що армія путіна намагається обійти Володимирівку у районі Софіївки. Також обходять позиції ЗСУ у районі Шахового.
Російський наступ та характер атак підтверджують оцінку від 18 серпня українського військового оглядача Костянтина Машовця, який заявив, що підрозділи російської 8-ї загальновійськової армії наступають у районі на схід від Володимирівки, погрожуючи флангу українських сил, які намагаються відрізати основу російського прориву на схід та північний схід від Добропілля.
Основа прориву відносно вузька у порівнянні з його глибиною і проходить вздовж лінії Дорожне - Маяк - Володимирівка.
Машовець оцінив 18 серпня, що російські сили, що атакують на схід від Володимирівки, просувалися повільніше, ніж українські сили. Машовець повідомив 19 серпня про початок боїв за Маяк. Це свідчить про те, що російські війська більше не контролюють Маяк та інші населені пункти, які утворюють базу прориву, а українські сили тепер загрожують самому центру прориву.
Російські воїнкори стверджують, що російські війська також просунулися до Веселого і запеклі бої продовжуються в районі Золотої Криниці.
Офіцер української бригади, що діє у районі Добропілля, повідомив 19 серпня, що українські війська відбили російську атаку в районі Веселого, а російські війська намагаються перекинути резерви для посилення прориву.
Російська тактика прориву і низька щільність живої сили вздовж лінії фронту на Покровському напрямку дозволили російським військам відновити обмежений тактичний маневр на схід та південний схід від Добропілля принаймні тимчасово.
Як російські, так і українські сили на Покровському напрямі мають низьку щільність живої сили вздовж лінії фронту, особливо в районі Добропілля, і не мають постійних оборонних позицій, а скоріше переривчасті форпости на передовій.
Місцевість у районі Добропілля - це широкі відкриті поля та низька щільність населених пунктів. Всі ці чинники сприяють швидкому тактичному успіху навіть за умов позиційної війни, дозволяючи російським військам здійснювати флангові маневри підтримки тактично значимого прориву.
Російські війська не створили безперервну лінію оборони в межах свого вузького прориву на схід і північний схід від Добропілля, ймовірно, через тактику просочування, використану для досягнення прориву. Тож, тактичний прорив є відображенням цієї низької щільності фронту у живій силі.
Російські війська, ймовірно, не зможуть відновити оперативний маневр на полі бою у найближчій перспективі значною мірою через загрозу, яку українські безпілотники становлять для російської бронетехніки.