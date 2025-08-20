На фронті за добу 175 боєзіткнень. Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки залишаються найгарячішими, - Генштаб МАПИ

Розпочалася 1274-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 8 ранку 20 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли України

Як зазначається, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 82 авіаційних ударів, застосувавши десять ракет та скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5610 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Нова Слобода, Чернацьке Сумської області; Костянтинівка, Добропілля, Іванопілля Донецької області; Білогір’я, Приморське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи

На Придніпровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення з противником.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб.

Також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 260 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, сім ракет та 142 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.