Сили оборони підірвали потяг із російським паливом на Запоріжжі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Сили оборони України підірвали залізничний потяг із російським паливом. Сталося це в районі між Урожайним та Токмаком, а паливо окупанти доставляли на Запорізький напрямок.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає. Унікальна операція Сил оборони України", - написав Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

підрив

підрив

запоріжжя

Нагадаємо, 10 липня українські захисники знищили черговий потяг окупантів на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Тоді було спалено вщент 5 цистерн.

Дивіться: Ураження рідкісного ворожого комплексу автоматизації ППО 9С932-1 "Барнаул-Т" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18491) залізниця (1562) знищення (8005) Запорізька область (3969) Андрющенко Петро (705)
19.08.2025 11:34 Відповісти
19.08.2025 12:02 Відповісти
Що значить "через окуповане Запоріжжя" ?!!! Що це за підсвідомість ? Цього андрющенка треба судити негайно і в тюрму на 10 років за колабораціонізм !
19.08.2025 12:09 Відповісти
Журналюг треба судити.
19.08.2025 12:28 Відповісти
Запоріжжя це велике і горде місто української слави. А окуповані частини Запорізької області - це частини Запоріжчини. Але андрющенка треба судити.
19.08.2025 12:10 Відповісти
Чудовий серіал і спецефекти гарні.
19.08.2025 12:14 Відповісти
Та й нафіга їм паливо - все рівно ані танчиків, ані ББМ в них вже практично нема!
19.08.2025 12:21 Відповісти
ну вони так його просто ганяють для привертання уваги...
19.08.2025 12:30 Відповісти
 
 