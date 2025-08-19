2 985 8
Сили оборони підірвали потяг із російським паливом на Запоріжжі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Сили оборони України підірвали залізничний потяг із російським паливом. Сталося це в районі між Урожайним та Токмаком, а паливо окупанти доставляли на Запорізький напрямок.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає. Унікальна операція Сил оборони України", - написав Андрющенко у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, 10 липня українські захисники знищили черговий потяг окупантів на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Тоді було спалено вщент 5 цистерн.
Luiza
олег иванов #434516
Олександр Маценко
ШОТОТУТНЕТАК
Олександр Маценко
MausMike
Only
Hanka Panyanka
