Сили оборони підірвали потяг із російським паливом на Запоріжжі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Сили оборони України підірвали залізничний потяг із російським паливом. Сталося це в районі між Урожайним та Токмаком, а паливо окупанти доставляли на Запорізький напрямок.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає. Унікальна операція Сил оборони України", - написав Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, 10 липня українські захисники знищили черговий потяг окупантів на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Тоді було спалено вщент 5 цистерн.

Дивіться: Ураження рідкісного ворожого комплексу автоматизації ППО 9С932-1 "Барнаул-Т" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО