Силы обороны взорвали поезд с российским топливом на Запорожье, - Андрющенко
Силы обороны Украины взорвали железнодорожный поезд с российским топливом. Произошло это в районе между Урожайным и Токмаком, а топливо оккупанты доставляли на Запорожское направление.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Российского железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет. Уникальная операция Сил обороны Украины", - написал Андрющенко в своем телеграм-канале.
Напомним, 10 июля украинские защитники уничтожили очередной поезд оккупантов на временно оккупированной территории Запорожья. Тогда было сожжено дотла 5 цистерн.
шастать ворожі цистерни!