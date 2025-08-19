Силы обороны взорвали поезд с российским топливом на Запорожье, - Андрющенко

Силы обороны Украины взорвали железнодорожный поезд с российским топливом. Произошло это в районе между Урожайным и Токмаком, а топливо оккупанты доставляли на Запорожское направление.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Российского железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет. Уникальная операция Сил обороны Украины", - написал Андрющенко в своем телеграм-канале.

Напомним, 10 июля украинские защитники уничтожили очередной поезд оккупантов на временно оккупированной территории Запорожья. Тогда было сожжено дотла 5 цистерн.

