Силы обороны взорвали поезд с российским топливом на Запорожье, - Андрющенко

підрив

Силы обороны Украины взорвали железнодорожный поезд с российским топливом. Произошло это в районе между Урожайным и Токмаком, а топливо оккупанты доставляли на Запорожское направление.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Российского железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет. Уникальная операция Сил обороны Украины", - написал Андрющенко в своем телеграм-канале.

подрыв

подрыв

запорожье

Напомним, 10 июля украинские защитники уничтожили очередной поезд оккупантов на временно оккупированной территории Запорожья. Тогда было сожжено дотла 5 цистерн.

Смотрите: Поражение редкого вражеского комплекса автоматизации ПВО 9С932-1 "Барнаул-Т" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20339) железная дорога (1427) уничтожение (7691) Запорожская область (3434) Андрющенко Петр (592)
19.08.2025 11:34 Ответить
19.08.2025 12:02 Ответить
Що значить "через окуповане Запоріжжя" ?!!! Що це за підсвідомість ? Цього андрющенка треба судити негайно і в тюрму на 10 років за колабораціонізм !
19.08.2025 12:09 Ответить
Журналюг треба судити.
19.08.2025 12:28 Ответить
Запоріжжя це велике і горде місто української слави. А окуповані частини Запорізької області - це частини Запоріжчини. Але андрющенка треба судити.
19.08.2025 12:10 Ответить
Чудовий серіал і спецефекти гарні.
19.08.2025 12:14 Ответить
Та й нафіга їм паливо - все рівно ані танчиків, ані ББМ в них вже практично нема!
19.08.2025 12:21 Ответить
ну вони так його просто ганяють для привертання уваги...
19.08.2025 12:30 Ответить
Через нашу територію не повинні
шастать ворожі цистерни!
19.08.2025 13:03 Ответить
 
 