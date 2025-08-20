"Армия+" и "Резерв+" станут частью Государственного веб-портала электронных услуг в сфере безопасности и обороны

Кабинет Министров расширил функционал Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны. Приложения "Армия+" и "Резерв+" станут частью структуры веб-портала.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миноброны.

Изменения нормируют понятие "электронная публичная услуга в сфере национальной безопасности и обороны" и определяют перечень таких услуг. Это упростит доступ к электронным услугам, сделает невозможным дублирование функций и создаст единый удобный цифровой инструмент для украинцев, отмечают в министерстве.

Также Вебпортал получит гибкую структуру, что позволит в дальнейшем масштабировать количество цифровых услуг как для военнообязанных, так и для военных.

Кроме этого, благодаря новой редакции постановления Кабмина украинцы получат доступ к информации о функционировании мобильного приложения "Резерв+", поскольку ранее эта информация регулировалась постановлением с грифом "для служебного пользования".

