"Армія+" та "Резерв+" стануть частиною Державного вебпорталу електронних послуг у сфері безпеки та оборони
Кабінет Міністрів розширив функціонал Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони. Застосунки Армія+ та Резерв+ стануть частиною структури вебпорталу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноброни.
Зміни унормовують поняття "електронна публічна послуга у сфері національної безпеки та оборони" та визначають перелік таких послуг. Це спростить доступ до електронних послуг, унеможливить дублювання функцій і створить єдиний зручний цифровий інструмент для українців, зазначають у міністерстві.
Також Вебпортал отримає гнучку структуру, що дозволить в подальшому масштабовувати кількість цифрових послуг як для військовозобов’язаних, так і для військових.
Крім цього, завдяки новій редакції постанови Кабміну українці отримають доступ до інформації про функціонування мобільного застосунку Резерв+, оскільки раніше ця інформація регулювалася постановою з грифом "для службового користування".
Війна+ у смартфоні.
