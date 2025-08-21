РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14541 посетитель онлайн
Новости Взлет стратегических бомбардировщиков РФ
1 725 5

В России взлетел стратегический бомбардировщик Ту-95мс

самолет,ту95

В ночь 21 августа россияне подняли в воздух стратегическую авиацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitor.

"Отмечен взлет 1х борта Ту-95мс с аэродрома "Энгельс" по состоянию на 23:55. Количество бортов будет уточняться позже", - говорится в сообщении.

Читайте: ПВО работает по вражеским БпЛА на Киевщине и в Киеве

Автор: 

Ту-95 (20) война в Украине (5754)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зліт 1х борту Ту-95мс з ае "Енгельс"

ЗЄлєнський, чому вони ще звідти злітають ?

.
показать весь комментарий
21.08.2025 02:22 Ответить
Раніше писали "злетіли"... У "множині"... А зараз пишуть "злетів"... ОДИН...
показать весь комментарий
21.08.2025 03:23 Ответить
Наддержава що може одночасно всі свої стратегічні бомбардувальники у кількості 1 (одна) штука.
показать весь комментарий
21.08.2025 03:36 Ответить
Вже і ракети пустили
показать весь комментарий
21.08.2025 05:28 Ответить
Одне радує це те що пишуть що злітає один борт або максимум два а не як раніше десять або дванадцять. Надіюсь скоро ніодин рашистський бмобардувальник не зможе злетіти
показать весь комментарий
21.08.2025 07:32 Ответить
 
 