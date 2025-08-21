В России взлетел стратегический бомбардировщик Ту-95мс

В ночь 21 августа россияне подняли в воздух стратегическую авиацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitor.

"Отмечен взлет 1х борта Ту-95мс с аэродрома "Энгельс" по состоянию на 23:55. Количество бортов будет уточняться позже", - говорится в сообщении.

