В Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95мс
В ніч 21 серпня росіяни підняли в повітря стратегічну авіацію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitor.
"Відмічено зліт 1х борту Ту-95мс з ае "Енгельс" станом на 23:55. Кількість бортів буде уточнюватись згодом", - йдеться в повідомленні.
ЗЄлєнський, чому вони ще звідти злітають ?
.