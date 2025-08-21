В Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95мс

В ніч 21 серпня росіяни підняли в повітря стратегічну авіацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitor.

"Відмічено зліт 1х борту Ту-95мс з ае "Енгельс" станом на 23:55. Кількість бортів буде уточнюватись згодом", - йдеться в повідомленні.

