Новини Зліт стратегічних бомбардувальників РФ
В Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95мс

В ніч 21 серпня росіяни підняли в повітря стратегічну авіацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitor.

"Відмічено зліт 1х борту Ту-95мс з ае "Енгельс" станом на 23:55. Кількість бортів буде уточнюватись згодом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ППО працює по ворожих БпЛА на Київщині та в Києві

Автор: 

Ту-95 (20) війна в Україні (5783)
зліт 1х борту Ту-95мс з ае "Енгельс"

ЗЄлєнський, чому вони ще звідти злітають ?

.
21.08.2025 02:22 Відповісти
Раніше писали "злетіли"... У "множині"... А зараз пишуть "злетів"... ОДИН...
21.08.2025 03:23 Відповісти
Наддержава що може одночасно всі свої стратегічні бомбардувальники у кількості 1 (одна) штука.
21.08.2025 03:36 Відповісти
 
 