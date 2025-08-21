Израиль начал вторжение в Газу, - СМИ
Израильская армия начала вторжение в Газу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Jerusalem Post.
Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин рассказал, что силы Израиля уже контролируют окрестности города.
Кроме того, он подтвердил, что на этой неделе будет разослано около 60 000 писем о призыве, а еще 20 000 - позже в этом месяце.
В своем заявлении Дефрин подтвердил, что армия Израиля работает над обеспечением достаточного пространства для безопасной эвакуации гражданских из Газы.
Ожидается, что в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрит планы по захвату Газы.
ХАМАС, своєю чергою, звинуватив Нетаньягу у зриві угоди про перемир'я, заявивши, що ізраїльський прем'єр віддає перевагу «жорстокій війні проти цивільного населення Гази».
тільки остання надія, це негайний мир - капітуляція України!?
Кaрл Мaркс был интеллект
сaудиты, шведы и прочие нефтекaчки у себя полный коммунизм построили - от тебя по возможностям - тебе по потребностям.
женщин и детей - обязaны были выпустить, a не игрaться с хaмaсом кому они будут больше полезны кaк живой щит
Було собі стародавнє місто Газа, одне з ланцюжка приморських левантійських міст від Константинополя до Каїра, а потім, як результат відомих історичних подій, навколо нього утворився Сектор Газа
Невже це незрозуміло, товаріщ Сидір Підоренко?
Тому що 50 заручників, невідомо скільки живих, а скільки мертвих, перебувають у тунелях під цим містом і звільняти ХАМАС не бажає. Просто зважаючи на те, що Ізраїль веде переговори заради звільнення заручників, а ХАМАС веде переговори заради переговорів. Поки говорять, вони є легітимною стороною переговорів, от вони й тягнуть уже три роки та ще протягнуть три. Треба щось вирішувати. Кардинально!
Кожен злочин має свою ціну.
Наразі вони виплачують свою "радість" 07.10.
когдa русня бьет по рынку и жилой зaстройке и умирaют женщины и дети - они нелюди
когдa евреи не выпускaют женщин/детей и бомбят все безрaзбору + поприколу постреливaя в толпу - ничего не нaпоминaет?
Как тебя стало много и как ты уже за е бал своей тупостью и однообразием.
Ну, хоть что-то свое придумай, прояви креативное мышление(если не поймешь это слово, то для тебя - оригинальное, хотя и его ты тоже не поймешь), напиши что-то помимо затасканной методички.
Давай, Ванёк, пробуй. Верю, у тебя получится.
А пока, чтобы ты не пыхтел и сильно не мучился, отправлю я тебя в спам и полетишь ты в свою небесную казарму сдавать отчет о проделанной работе небесному товарищу майору
Єврей ,ти подивись ,що твої кровні брати і одновірців (маю на увазі ,zeVladu)сьогодні роблять з українцями .Ви така ж падаль як і кацапи і отримаєте своє по заслузі!
ти кретин?
Чи то палестинці вміють поставати з мертвих, чи то хтось "трохи накручує" за геноцид.
роздавите ту газу, залийте бетоном та побудуйте там готелі
заманали вже усі мудаки у світі
Західні країни засудили ці плани.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що захоплення Гази «може призвести лише до катастрофи для обох народів і ризикує занурити весь регіон у цикл перманентної війни».
агресія росії проти України є невмотивованим чистим проявом агресії.
хамас не просто декларує своєю метою знищеня єврейської державності, але й вдається до терактів на території Ізраїлю, збройному вторгненню на територію країни та до маштабних обстрілів.
у відповідь на агресивні дії хамасу Ізраїль розпочав наземну операцію, що в діях Ізраїлю видається вам схожим на дії росії?