Израиль начал вторжение в Газу, - СМИ

Израильская армия начала вторжение в Газу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Jerusalem Post.

Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин рассказал, что силы Израиля уже контролируют окрестности города.

Кроме того, он подтвердил, что на этой неделе будет разослано около 60 000 писем о призыве, а еще 20 000 - позже в этом месяце.

Читайте: Израиль рассматривает расширение наступления в Газе, чтобы заставить ХАМАС освободить заложников - FT

В своем заявлении Дефрин подтвердил, что армия Израиля работает над обеспечением достаточного пространства для безопасной эвакуации гражданских из Газы.

Ожидается, что в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрит планы по захвату Газы.

война (1438) Газа (60) Израиль (2088)
+42
Ого, а чого воюють? В світі ж є геніальний майстер угод, вже 6 війн особисто зупинив одним поглядом .
21.08.2025 02:36 Ответить
+29
Одна з них була у Газі... Він "тупнув ніжкою" і пригрозив "біблійським Армагеддоном" Хамасу, якщо вони не звільнять заручників, та не укладуть мирну угоду з Ізраїлем... ХАМАС так "злякався", що "поклав болт", "біблейського масштабу", на заклики "майстра угод". Євреї почекали, почекали, а потім плюнули і взялися за справу самі...
21.08.2025 04:18 Ответить
+26
О, в Донні буде їх мирити?
21.08.2025 02:08 Ответить
21.08.2025 02:08 Ответить
Ні. Він їх вже помирив. У своїй голові. І запмсчв соьі офіційно у актив, як одну із шести припинених воєн. Нобеля хоче. Мабудь не жнає, що Нобель окрім премії миру винайшов і динаміт. І ще не відомо, що саме нобелівське можна отримати.
21.08.2025 06:30 Ответить
Що за дурний заголовок?Яке вторгнення???Операція по звільненню заручників!!!І знищення баз терористів!!!!
21.08.2025 06:46 Ответить
Ісус Навин 2.0
21.08.2025 08:47 Ответить
євреї, вчиняють черговий геноцид.Сіонізм=рашизм=фашизм=нацизм.
21.08.2025 08:59 Ответить
!!!!!!!!!!!
21.08.2025 09:26 Ответить
21.08.2025 02:36 Ответить
21.08.2025 04:18 Ответить
Нетаньягу, за повідомленням його офісу, дав наказ прискорити наступальні дії на Газу, всупереч критиці міжнародної спільноти через ризик масового переміщення близько мільйона палестинців.

ХАМАС, своєю чергою, звинуватив Нетаньягу у зриві угоди про перемир'я, заявивши, що ізраїльський прем'єр віддає перевагу «жорстокій війні проти цивільного населення Гази».
21.08.2025 02:49 Ответить
За даними військових, більшість із 60 тисяч резервістів не братимуть участі у безпосередніх боях у місті, а будуть задіяні в авіації, розвідці та логістиці, або замінять солдатів на інших ділянках.
21.08.2025 02:51 Ответить
нобелівка трампа накрилася мідним тазом
21.08.2025 03:19 Ответить
Так нобелівка трампа накривається мідним тазом...І в нього зосталась
тільки остання надія, це негайний мир - капітуляція України!?
21.08.2025 03:34 Ответить
А далі що,? Всі що проти - -антисеміти? Ну, не бачити Трампу Нобеля як своїх вух
21.08.2025 03:24 Ответить
Він, походу, шнобелівку отримає..
21.08.2025 06:54 Ответить
У вухо.
21.08.2025 09:27 Ответить
Да Тампон нобелівку отримає полюбому. Бо пригрозить Європі війною або санкціями. І Європа дасть рижому самодовольному дурню ту срану нобелівку аби воно відчепилося і не натворило біди
21.08.2025 07:27 Ответить
Якщо би не трамп,цієї війни ніколи бы не було...Це сонний байден винен.
21.08.2025 03:52 Ответить
Ізраїль - єдина країна, що нищить зло клавши болт на лівачню
21.08.2025 04:02 Ответить
Ізраїль як державу створила "лівачня".
21.08.2025 04:05 Ответить
Комунізм теж створювався, як "світове братство трудящих"
21.08.2025 04:20 Ответить
идея былa передовaя нa то время.
Кaрл Мaркс был интеллект

сaудиты, шведы и прочие нефтекaчки у себя полный коммунизм построили - от тебя по возможностям - тебе по потребностям.
21.08.2025 04:24 Ответить
норвегия
21.08.2025 04:26 Ответить
Ти хоч сам розумієш, ЩО пишеш? Ні в одній країні комунізм не створив "щастя". Де не з"являвся - усе закінчувалося концтаборами і масовими розстрілами... Чи ти хочеш сказать, що в "Саудівській Аравії, Швеції та прочих нефтекачках" , втілено ідеї комунізму? Ти Маркса хоч читав? Чи ти, як наші долбойоби, тільки щось чув про "комунізм"? "Свободовці" себе вважають "українськими націоналістами", але "Інтегрального націоналізму" Донцова не тільки не читали, але й в руках не тримали...
21.08.2025 04:33 Ответить
Терміни: "комунізм", "соціалізм", "капіталізм" - це марксистско-ленінськи визначення устрою держави (щоб задурити мислення). У вільному світі при визначені устрою держави політологи користуються термінами: "демократія, "диктатура", "автократія". Тому ні якого "шведського комунізма" не існує, є демократична держава з вільною економікою.
21.08.2025 08:59 Ответить
Ти про "шведський комунізм" пояснюй "Перемозі", а не мені... І я "ізми" вживаю у сутності ІДЕОЛОГІЇ, а не "державного устрою"...
21.08.2025 09:05 Ответить
Ой, дурааак.🤦
21.08.2025 05:56 Ответить
У них не комунізм і навіть не соціалізм,а соціально орієнтовані держави.Спочатку читайте визначення терміну,а потім стверджуйте.❤️🇺🇦❤️
21.08.2025 07:30 Ответить
Євреї такіж геноцидники як і кацапи -сіонізм=рашизм=нацизм=фашизм.
21.08.2025 09:02 Ответить
Ага... І "сіонізм" - єврейське крило німецького націонал-соціалізму... А Жаботинський - один ідеологів НСДАП...
21.08.2025 09:09 Ответить
опять геноцид aрaбов, хоть бы детей и женщин выпустили для нaчaлa и построили для них пaлaточный городок в пустыне поблизу.
21.08.2025 04:20 Ответить
Так міста у секторі Газа, переважно і створювалися, як "пaлaточный городок"... А потім "гуманісти" побудували там, для "біженців", багатоквартирні будинки, інфраструктуру, лікарні, школи. А потім ХАМАС побудував під тими будівлями сітку тунелів та підземних сховищ, для зброї, *********** та підходів до кордону з Ізраїлем... І став воювать..."Будуть пафтарять", будуючи новий "пaлaточный городок"?
21.08.2025 04:26 Ответить
тaк 1 не отменяет 2

женщин и детей - обязaны были выпустить, a не игрaться с хaмaсом кому они будут больше полезны кaк живой щит
21.08.2025 04:27 Ответить
Коли почалася війна? 7 жовутня 2024 року ... Зараз - серпень 2025-го... Майже рік...Хто заважав "жінкам з дітьми" вийти? Чи ізраїль повинен був розвернуть "пaлaточный городок" знову?
21.08.2025 04:38 Ответить
Там все ж не "вторгнення в Газу", а вторгнення в МІСТО Газу.
Було собі стародавнє місто Газа, одне з ланцюжка приморських левантійських міст від Константинополя до Каїра, а потім, як результат відомих історичних подій, навколо нього утворився Сектор Газа
21.08.2025 05:06 Ответить
звільняєте ісконно єврєйськіє зємлі?
21.08.2025 07:02 Ответить
Звільняємо заручників.
Невже це незрозуміло, товаріщ Сидір Підоренко?
21.08.2025 07:16 Ответить
а чому від тебе кацапсятиною смердить? я тебе не ображав.
21.08.2025 07:19 Ответить
Справді так.
Тому що 50 заручників, невідомо скільки живих, а скільки мертвих, перебувають у тунелях під цим містом і звільняти ХАМАС не бажає. Просто зважаючи на те, що Ізраїль веде переговори заради звільнення заручників, а ХАМАС веде переговори заради переговорів. Поки говорять, вони є легітимною стороною переговорів, от вони й тягнуть уже три роки та ще протягнуть три. Треба щось вирішувати. Кардинально!
21.08.2025 07:44 Ответить
Коли кацапи в Маріуполь заходили, вони таке саме казали, і про терористів, і про заручників, і про кардинальні рішення, слово в слово. Ти кацап, ти спалився.
21.08.2025 07:49 Ответить
У "Хведі" (а насправді - у "Психиатрическай бальници №1, "Алімжона Кегельбанова", "и прочая, и прочая"...), є цікава риса: він вважає, що йому дозволено більше, ніж іншим. І з ним не можна поводиться тими методами, які він застосовує до оточуючих... В перекладі на мову ідіоматики: "Кацапам не подобається їсти кашу, заварену за їх власним рецептом...".
21.08.2025 07:54 Ответить
То працюємо хлопці. Давимо наволоч всюди, де можна дістати! Псевдо перемогу уже прихлопнули, гад спати не давав. Слєдующій хведя
21.08.2025 09:22 Ответить
Знищуєте мирне населення❤️🇺🇦❤️
21.08.2025 07:37 Ответить
Тай х** з ними. Там мирних нема.
Кожен злочин має свою ціну.
Наразі вони виплачують свою "радість" 07.10.
21.08.2025 07:47 Ответить
Ого, так ти кацап-нацист
21.08.2025 07:50 Ответить
То ти виходить кацап-нелюдь,якщо кажешь,що діти,жінки і старі то не мирні.Їх можна вбивати?❤️🇺🇦❤️
21.08.2025 08:06 Ответить
Я знаю...
21.08.2025 09:10 Ответить
23 року....
21.08.2025 06:47 Ответить
хамас напав 7 жовтня 23-го року.
21.08.2025 07:27 Ответить
Холодець,ти знову за кацабів-живодерів тягнеш?Тепер ізраїльських?Кроваві хлопчики по ночах не турбують?🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
21.08.2025 07:33 Ответить
Мені здається, цього бота перемоги занадто багато в підарські наративи із нього аж пруть. Треба прихлопнути.
21.08.2025 04:37 Ответить
Допис типового геноцидники,зміни свій ''нік'' на інший ,який би відображав твою справжню сутність.Наприклад -''люблю кошернообрізаних''😆Ти етнічний та ідейний єврей -іудей?
21.08.2025 09:06 Ответить
дaвaйте честно без вы е бонов

когдa русня бьет по рынку и жилой зaстройке и умирaют женщины и дети - они нелюди

когдa евреи не выпускaют женщин/детей и бомбят все безрaзбору + поприколу постреливaя в толпу - ничего не нaпоминaет?
21.08.2025 04:23 Ответить
Ваня, давай честно и без вы е бонов.
Как тебя стало много и как ты уже за е бал своей тупостью и однообразием.
Ну, хоть что-то свое придумай, прояви креативное мышление(если не поймешь это слово, то для тебя - оригинальное, хотя и его ты тоже не поймешь), напиши что-то помимо затасканной методички.
Давай, Ванёк, пробуй. Верю, у тебя получится.
А пока, чтобы ты не пыхтел и сильно не мучился, отправлю я тебя в спам и полетишь ты в свою небесную казарму сдавать отчет о проделанной работе небесному товарищу майору
21.08.2025 04:58 Ответить
Потужний(гнусавий) аргумент
21.08.2025 05:08 Ответить
21.08.2025 05:20 Ответить
не переживaй тaк, тaм нa вaшего глaвного уже выдaли ордер нa aрест. будут судить зa геноцид.
21.08.2025 05:57 Ответить
на Пуйла тоже выдали ордер на арест - и шо дальше? на Аляске арестовали?
21.08.2025 08:27 Ответить
Кацапи ,то 100%падаль але цей кацап написав 100% правду.Ви євреї-геноцидники такі ж як і кацапи ,ви нічим не відрізняєтесь від кацапів!Сіонізм=рашизм=нацизм=фашизм.
Єврей ,ти подивись ,що твої кровні брати і одновірців (маю на увазі ,zeVladu)сьогодні роблять з українцями .Ви така ж падаль як і кацапи і отримаєте своє по заслузі!
21.08.2025 09:14 Ответить
так а хто почав?
ти кретин?
21.08.2025 05:21 Ответить
Якби Ізраїль воював як русня, то конфлікт би вичерпався ще 40 років тому, разом з палестинцями. Але ми чогось бачимо інше - насупротив, чи то завдяки, постійному знищенню від юдеїв населення Гази збільшилося з сотень тисяч до декількох мільйонів.
Чи то палестинці вміють поставати з мертвих, чи то хтось "трохи накручує" за геноцид.
21.08.2025 05:23 Ответить
Там одна цікавість. Чомусь вся зброя, яка летить по Ізраїлю, російського виробництва. Дивно
21.08.2025 06:17 Ответить
ти тільки головне забув. русня - це агресор. а Ізраїль - це жертва терористичної агресії хамасу. до того ж Ізраїль перед своїми амтаками постійно закликає цивільне населення сектору Гази покинути майбутню зону бойових дій.
21.08.2025 07:32 Ответить
Ну, не все, що робить Ізраїль, можна віднести до миротворчих місій. Ну ви мелете просто без фактів і розбору. Був час і у Гази на побудову держави, був і в Ізраїлю. Результати видно. У Ізраїля є армія, у Гази не сили оборони, які вони не створювали, як і державу, а терористичні угруповання, які не захищають ні своє, ні чуже мирне населення. Мало того, користуються своїм мирним населенням як заручниками.
21.08.2025 08:04 Ответить
а зачем ты врёшь по-кацапски? евреи ПРЕДУПРЕЖДАЮТ, чтобы все оттуда сваллили, а потом сносят. никто никого не "не выпскает". ну исламонацистские террористы, выкормленные русофашистами, женщинами и детьми прикрываются.
21.08.2025 08:26 Ответить
Ти сам собі, хоч, віриш?
21.08.2025 04:42 Ответить
евреям тіко респект
роздавите ту газу, залийте бетоном та побудуйте там готелі
заманали вже усі мудаки у світі
21.08.2025 05:22 Ответить
Удачі!
21.08.2025 05:29 Ответить
Ще одну війну зупинив трампон. Здається йому подобається і він пишається собою, коли його обсцикають та дають за щоку.
21.08.2025 05:53 Ответить
21.08.2025 05:58 Ответить
натаньяху=путін. Агресія росії проти України розв'язала євреям руки, чим вони і скористались. Зачистять Газу, приєднають і зроблять собі там другий Дубай
21.08.2025 06:17 Ответить
BBC

Західні країни засудили ці плани.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що захоплення Гази «може призвести лише до катастрофи для обох народів і ризикує занурити весь регіон у цикл перманентної війни».
21.08.2025 06:50 Ответить
Будь яка заварушка у світі відволікає увагу від кремлівської авантюри. Це на руку кремлю
21.08.2025 06:55 Ответить
у вас викревлене сприйняття причинно-наслідкових зв'язків.
агресія росії проти України є невмотивованим чистим проявом агресії.
хамас не просто декларує своєю метою знищеня єврейської державності, але й вдається до терактів на території Ізраїлю, збройному вторгненню на територію країни та до маштабних обстрілів.
у відповідь на агресивні дії хамасу Ізраїль розпочав наземну операцію, що в діях Ізраїлю видається вам схожим на дії росії?
21.08.2025 07:04 Ответить
Що поганого в Дубаї? Чи хай далі весь світ викохує терористів?
21.08.2025 08:06 Ответить
Це вже буде сьома. Він проснеться і все порішає ...
21.08.2025 06:53 Ответить
Нехай свій квартал 95 заберають їх тут цілий батальйон диверсантів
21.08.2025 07:03 Ответить
Это давно надо было сделать. Ради будущего Израиля.
21.08.2025 07:21 Ответить
Як же так. Тампон же ж розказував що він добився там мирної угоди? Оце вам мир по-трампівські
21.08.2025 07:23 Ответить
Ізраїль продовжує знищувати мирне населення Гази.❤️🇺🇦❤️
21.08.2025 07:36 Ответить
це мабуть те населення що вдерлось на свято в Ізраїль вбивало гвалтувало,забрало заручників та відмовляється їх повертати...
21.08.2025 08:10 Ответить
Це діти,жінки і старі вдерлися до Ізраїлю,вбивали,гвалтували і брали заложників?Голова є на плечах?Думай,що пишешь,нелюдь.🧟🧟🧟🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
21.08.2025 08:25 Ответить
євреї просто хочуть мати свою декржаву,жити в ній,народжувати дітей будувати майбутнє-а ті хто їх оточує хочуть щоб єврєїв взагалі не існувало,бо саме це вони записали у багатьох своїх законах.Ізраїль ніколи першим не нападав на своїх сусідів а лише відповідав на агресію і ти недоумок якби хотів знати правду то її би знайшов бо вона на поверхні...
21.08.2025 08:34 Ответить
Ти мабуть доволі тупий?Я тут не писав щось проти Ізраїлю,а навпаки,щоб Ізраїль позбавився своєї нелюдської поведінки,щоби став краще.Діти,жінки і старі з Гази не хочуть того самого для себе?Мирного неба і заможного життя?Тільки таки нелюді ,як ти,що підримують знищення мирного населення не дають жити гідно ні Ізраїлю,ні Газі.До речі,це стосується і терористів,котрих ти косвенно виправдав,що можнасю нищити інших заради життя своїх.Ти нелюдь.🧟🧟🧟🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
21.08.2025 09:18 Ответить
доволі тупого ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало-бо саме ото він і є...
21.08.2025 09:24 Ответить
Ізраїль ще і безоплатну допогу отримує від США на знищення мирного населення❤️🇺🇦❤️
21.08.2025 07:47 Ответить
Не читайте по утрам коммунистических газет.
21.08.2025 07:49 Ответить
Судячи з вигляду цього вашого посту, ви або кацап, або якийсь (нео)совок. Бо справді дуже схоже на провокативні заголовки совєцьких газет.
21.08.2025 08:10 Ответить
Судячи з усього це ти кацап-живодер, підримуєш знищення дітей, жінок і старих.Тобто ти і є совок і нацик в одному лиці🤡🤡🤡🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
21.08.2025 08:23 Ответить
Судячи зі смайликів, які ти наліпив в одну купу , ти дурачок малолітній, який меле що попало, навіть не розуміючи що таке аргумент. Навчись читати, тоді перестанеш лозунгами пісяти.
21.08.2025 09:06 Ответить
Судячи з того,що ти перейшов на особистості у тебе нема аргументів,тобто ти тупий неук.До того ж ти ще і нелюдь,яка готова дискримінувати "малолеток"."Дедом" себе маєшь?Маразматик старий.Зауваж,це відповідь на твоє особисте хамство.Не я починав.🧟🧟🧟🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
21.08.2025 09:11 Ответить
Це точно.Тим більше,що їх нема,а носії нелюдських ідей ще існують.❤️🇺🇦❤️
21.08.2025 08:07 Ответить
Maladci , ibite etih ruskih 2.0 !
21.08.2025 08:16 Ответить
Читаю коменти і думаю ,чи справді ті дописи які захищають євреїв-геноцидників,писали українці? Якщо так то ми (українці )приречені.
21.08.2025 09:19 Ответить
Дуже багато розвелося в Україні диванних кацапів-живодерів,що підтримують знищення дітей,жінок і старих.І це без всякої пропаганди.То чому ми дивуємося кацапам-москалям,коли вони живуть під постійним тиском живодерської пропаганди?Українці,не перетворюйтесь в нелюдей, на нашій землі ніколи не виростали агресори і злочинці проти людянності.❤️🇺🇦❤️
21.08.2025 09:25 Ответить
 
 