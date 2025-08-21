Израиль начал вторжение в Газу, - СМИ

Израильская армия начала вторжение в Газу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Jerusalem Post.

Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин рассказал, что силы Израиля уже контролируют окрестности города.

Кроме того, он подтвердил, что на этой неделе будет разослано около 60 000 писем о призыве, а еще 20 000 - позже в этом месяце.

Читайте: Израиль рассматривает расширение наступления в Газе, чтобы заставить ХАМАС освободить заложников - FT

В своем заявлении Дефрин подтвердил, что армия Израиля работает над обеспечением достаточного пространства для безопасной эвакуации гражданских из Газы.

Ожидается, что в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрит планы по захвату Газы.