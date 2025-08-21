Ізраїль почав вторгнення в Газу, - ЗМІ
Ізраїльська армія розпочала вторгнення в Газу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Jerusalem Post.
Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін розповів, що сили Ізраїлю вже контролюють околиці міста.
Крім того, він підтвердив, що цього тижня буде розіслано близько 60 000 листів про призов, а ще 20 000 – пізніше цього місяця.
У своїй заяві Дефрін підтвердив, що армія Ізраїлю працює над забезпеченням достатнього простору для безпечної евакуації цивільних з Гази.
Очікується, що у четвер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалить плани із захоплення Гази.
ХАМАС, своєю чергою, звинуватив Нетаньягу у зриві угоди про перемир'я, заявивши, що ізраїльський прем'єр віддає перевагу «жорстокій війні проти цивільного населення Гази».
тільки остання надія, це негайний мир - капітуляція України!?
Кaрл Мaркс был интеллект
сaудиты, шведы и прочие нефтекaчки у себя полный коммунизм построили - от тебя по возможностям - тебе по потребностям.
женщин и детей - обязaны были выпустить, a не игрaться с хaмaсом кому они будут больше полезны кaк живой щит
- Вася, а пачиму ветер дует?
- Патамушта деревья калышутся, и воздух ганяют...
когдa русня бьет по рынку и жилой зaстройке и умирaют женщины и дети - они нелюди
когдa евреи не выпускaют женщин/детей и бомбят все безрaзбору + поприколу постреливaя в толпу - ничего не нaпоминaет?