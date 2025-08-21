Ізраїль почав вторгнення в Газу, - ЗМІ

Ізраїльська армія розпочала вторгнення в Газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Jerusalem Post.

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін розповів, що сили Ізраїлю вже контролюють околиці міста.

Крім того, він підтвердив, що цього тижня буде розіслано близько 60 000 листів про призов, а ще 20 000 – пізніше цього місяця.

У своїй заяві Дефрін підтвердив, що армія Ізраїлю працює над забезпеченням достатнього простору для безпечної евакуації цивільних з Гази.

Очікується, що у четвер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалить плани із захоплення Гази.