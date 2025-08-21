УКР
Удари Ізраїлю по Сектору Гази
2 311 23

Ізраїль почав вторгнення в Газу, - ЗМІ

газа

Ізраїльська армія розпочала вторгнення в Газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Jerusalem Post.

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін розповів, що сили Ізраїлю вже контролюють околиці міста.

Крім того, він підтвердив, що цього тижня буде розіслано близько 60 000 листів про призов, а ще 20 000 – пізніше цього місяця.

Ізраїль розглядає розширення наступу в Газі, щоб змусити ХАМАС звільнити заручників — FT

У своїй заяві Дефрін підтвердив, що армія Ізраїлю працює над забезпеченням достатнього простору для безпечної евакуації цивільних з Гази.

Очікується, що у четвер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалить плани із захоплення Гази.

війна (1467) Газа (30) Ізраїль (1818)
Топ коментарі
+11
Ого, а чого воюють? В світі ж є геніальний майстер угод, вже 6 війн особисто зупинив одним поглядом .
21.08.2025 02:36 Відповісти
+7
О, в Донні буде їх мирити?
21.08.2025 02:08 Відповісти
+3
нобелівка трампа накрилася мідним тазом
21.08.2025 03:19 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Одна з них була у Газі... Він "тупнув ніжкою" і пригрозив "біблійським Армагеддоном" Хамасу, якщо вони не звільнять заручників, та не укладуть мирну угоду з Ізраїлем... ХАМАС так "злякався", що "поклав болт", "біблейського масштабу", на заклики "майстра угод". Євреї почекали, почекали, а потім плюнули і взялися за справу самі...
показати весь коментар
21.08.2025 04:18 Відповісти
Нетаньягу, за повідомленням його офісу, дав наказ прискорити наступальні дії на Газу, всупереч критиці міжнародної спільноти через ризик масового переміщення близько мільйона палестинців.

ХАМАС, своєю чергою, звинуватив Нетаньягу у зриві угоди про перемир'я, заявивши, що ізраїльський прем'єр віддає перевагу «жорстокій війні проти цивільного населення Гази».
показати весь коментар
21.08.2025 02:49 Відповісти
За даними військових, більшість із 60 тисяч резервістів не братимуть участі у безпосередніх боях у місті, а будуть задіяні в авіації, розвідці та логістиці, або замінять солдатів на інших ділянках.
показати весь коментар
21.08.2025 02:51 Відповісти
показати весь коментар
Так нобелівка трампа накривається мідним тазом...І в нього зосталась
тільки остання надія, це негайний мир - капітуляція України!?
показати весь коментар
21.08.2025 03:34 Відповісти
А далі що,? Всі що проти - -антисеміти? Ну, не бачити Трампу Нобеля як своїх вух
показати весь коментар
21.08.2025 03:24 Відповісти
Якщо би не трамп,цієї війни ніколи бы не було...Це сонний байден винен.
показати весь коментар
21.08.2025 03:52 Відповісти
Ізраїль - єдина країна, що нищить зло клавши болт на лівачню
показати весь коментар
21.08.2025 04:02 Відповісти
Ізраїль як державу створила "лівачня".
показати весь коментар
21.08.2025 04:05 Відповісти
Комунізм теж створювався, як "світове братство трудящих"
показати весь коментар
21.08.2025 04:20 Відповісти
идея былa передовaя нa то время.
Кaрл Мaркс был интеллект

сaудиты, шведы и прочие нефтекaчки у себя полный коммунизм построили - от тебя по возможностям - тебе по потребностям.
показати весь коментар
21.08.2025 04:24 Відповісти
норвегия
показати весь коментар
21.08.2025 04:26 Відповісти
Ти хоч сам розумієш, ЩО пишеш? Ні в одній країні комунізм не створив "щастя". Де не з"являвся - усе закінчувалося концтаборами і масовими розстрілами... Чи ти хочеш сказать, що в "Саудівській Аравії, Швеції та прочих нефтекачках" , втілено ідеї комунізму? Ти Маркса хоч читав? Чи ти, як наші долбойоби, тільки щось чув про "комунізм"? "Свободовці" себе вважають "українськими націоналістами", але "Інтегрального націоналізму" Донцова не тільки не читали, але й в руках не тримали...
показати весь коментар
21.08.2025 04:33 Відповісти
опять геноцид aрaбов, хоть бы детей и женщин выпустили для нaчaлa и построили для них пaлaточный городок в пустыне поблизу.
показати весь коментар
21.08.2025 04:20 Відповісти
Так міста у секторі Газа, переважно і створювалися, як "пaлaточный городок"... А потім "гуманісти" побудували там, для "біженців", багатоквартирні будинки, інфраструктуру, лікарні, школи. А потім ХАМАС побудував під тими будівлями сітку тунелів та підземних сховищ, для зброї, *********** та підходів до кордону з Ізраїлем... І став воювать..."Будуть пафтарять", будуючи новий "пaлaточный городок"?
показати весь коментар
21.08.2025 04:26 Відповісти
тaк 1 не отменяет 2

женщин и детей - обязaны были выпустить, a не игрaться с хaмaсом кому они будут больше полезны кaк живой щит
показати весь коментар
21.08.2025 04:27 Відповісти
Коли почалася війна? 7 жовутня 2024 року ... Зараз - серпень 2025-го... Майже рік...Хто заважав "жінкам з дітьми" вийти? Чи ізраїль повинен був розвернуть "пaлaточный городок" знову?
показати весь коментар
21.08.2025 04:38 Відповісти
Мені здається, цього бота перемоги занадто багато в підарські наративи із нього аж пруть. Треба прихлопнути.
показати весь коментар
21.08.2025 04:37 Відповісти
Нема спокою "їбанутим"...
- Вася, а пачиму ветер дует?
- Патамушта деревья калышутся, и воздух ганяют...
показати весь коментар
21.08.2025 04:41 Відповісти
дaвaйте честно без вы е бонов

когдa русня бьет по рынку и жилой зaстройке и умирaют женщины и дети - они нелюди

когдa евреи не выпускaют женщин/детей и бомбят все безрaзбору + поприколу постреливaя в толпу - ничего не нaпоминaет?
показати весь коментар
21.08.2025 04:23 Відповісти
Ти сам собі, хоч, віриш?
показати весь коментар
21.08.2025 04:42 Відповісти
 
 