РУС
Новости
2 316 10

Ликвидировано 577 вражеских целей из 614, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 574 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 19 крылатыми ракетами Х-101, 14 крылатыми ракетами "Калибр" и ракетой неустановленного типа из Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:

  • 546 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 18 крылатых ракет Х-101;
  • 12 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Результат работы ПВО

 

беспилотник (4119) крылатые ракеты (897) Воздушные силы (2611) баллистические ракеты (433) Шахед (1393)
Топ комментарии
+4
Результат непоганий понад 90% повітряних цілей знищені ,але ті влучання багато біди завдали,ось по кацапстану такою кількістю вдарити , але влада заміст того щоб діяти займаєтся піаром.
21.08.2025 09:28 Ответить
+4
Нам же на днях показали чергову вундервафлю - "фламінго"!
Невже цього мало? От ми невдячні...
21.08.2025 09:34 Ответить
+3
Догуя вони ракетами вдарили - шось Зеля перестав про Петріоти балакати
21.08.2025 09:23 Ответить
Догуя вони ракетами вдарили - шось Зеля перестав про Петріоти балакати
21.08.2025 09:23 Ответить
А от ви про нічого ніяк не перестанете.
21.08.2025 09:24 Ответить
Розказував шо нам мають 3 Петріоти підтягнути - навіть з ракетами
21.08.2025 09:29 Ответить
Патріоти використовують проти балістики - а її було мало і били нею туди, де нема Патріотів
21.08.2025 10:14 Ответить
Масований комбінований удар РФ по Україні - численні удари по містах вночі:

Закарпаття: удар по підприємству в Мукачеві спричинив пожежу та сильне задимлення. Мешканців просять зачинити вікна, є постраждалі.

Львівщина: по Львову ворог ударив дронами й ракетами - пошкоджено десятки будинків, є загиблий і постраждалі.

Волинь: у Луцьку - атака дронами й ракетами, пролунали вибухи.

Рівненщина: по Рівному та Дубно випущено «Кинжали». Вибухи чули також у Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Київщина: Київ та область пережили масовану атаку дронами - у столиці було гучно.

Дніпропетровщина: у Дніпрі зафіксовані пуски «Цирконів» і вибухи, в області спалахнула пожежа після удару БпЛА. Влада повідомляє про зруйновані два підприємства.

У Запоріжжі - удари по промисловій інфраструктурі.

Сумщина: Суми та область атаковані дронами й балістичними ракетами, лунали вибухи.
21.08.2025 09:24 Ответить
Результат непоганий понад 90% повітряних цілей знищені ,але ті влучання багато біди завдали,ось по кацапстану такою кількістю вдарити , але влада заміст того щоб діяти займаєтся піаром.
21.08.2025 09:28 Ответить
Нам же на днях показали чергову вундервафлю - "фламінго"!
Невже цього мало? От ми невдячні...
21.08.2025 09:34 Ответить
90% це лише на шмаромарафоні, в зелених фантазіях.....
21.08.2025 11:14 Ответить
Мені взагалі аажко уявити, хто вірить в цю муйню, вони з шістдесяти шахедів нездатні збити всі. а тут більше ніж 500....
21.08.2025 11:20 Ответить
Хотів би так щоб 500 дронів регулярно прилітали по мордору.ЗЕленським було обіцяно.
21.08.2025 11:58 Ответить
 
 