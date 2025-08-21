Ликвидировано 577 вражеских целей из 614, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 574 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 19 крылатыми ракетами Х-101, 14 крылатыми ракетами "Калибр" и ракетой неустановленного типа из Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:
- 546 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет "Калибр".
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Закарпаття: удар по підприємству в Мукачеві спричинив пожежу та сильне задимлення. Мешканців просять зачинити вікна, є постраждалі.
Львівщина: по Львову ворог ударив дронами й ракетами - пошкоджено десятки будинків, є загиблий і постраждалі.
Волинь: у Луцьку - атака дронами й ракетами, пролунали вибухи.
Рівненщина: по Рівному та Дубно випущено «Кинжали». Вибухи чули також у Вінницькій та Івано-Франківській областях.
Київщина: Київ та область пережили масовану атаку дронами - у столиці було гучно.
Дніпропетровщина: у Дніпрі зафіксовані пуски «Цирконів» і вибухи, в області спалахнула пожежа після удару БпЛА. Влада повідомляє про зруйновані два підприємства.
У Запоріжжі - удари по промисловій інфраструктурі.
Сумщина: Суми та область атаковані дронами й балістичними ракетами, лунали вибухи.
Невже цього мало? От ми невдячні...