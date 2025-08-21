Ликвидировано 577 вражеских целей из 614, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 574 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, 19 крылатыми ракетами Х-101, 14 крылатыми ракетами "Калибр" и ракетой неустановленного типа из Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:

546 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

18 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

