Ліквідовано 577 ворожих цілей з 614, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 21 серпня армія РФ атакувала Україну 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 19 крилатими ракетами Х-101, 14 крилатими ракетами "Калібр" та ракетою невстановленого типу із Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

18 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

