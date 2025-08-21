УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14681 відвідувач онлайн
Новини Результат роботи ППО
2 194 9

Ліквідовано 577 ворожих цілей з 614, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 21 серпня армія РФ атакувала Україну  574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 19 крилатими ракетами Х-101, 14 крилатими ракетами "Калібр" та ракетою невстановленого типу із Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

  • 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 18 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ завдала комбінованого удару по Україні

Результат роботи ППО

 

Автор: 

безпілотник (4732) крилаті ракети (1088) Повітряні сили (2955) балістичні ракети (464) Шахед (1405)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Догуя вони ракетами вдарили - шось Зеля перестав про Петріоти балакати
показати весь коментар
21.08.2025 09:23 Відповісти
А от ви про нічого ніяк не перестанете.
показати весь коментар
21.08.2025 09:24 Відповісти
Розказував шо нам мають 3 Петріоти підтягнути - навіть з ракетами
показати весь коментар
21.08.2025 09:29 Відповісти
Патріоти використовують проти балістики - а її було мало і били нею туди, де нема Патріотів
показати весь коментар
21.08.2025 10:14 Відповісти
Масований комбінований удар РФ по Україні - численні удари по містах вночі:

Закарпаття: удар по підприємству в Мукачеві спричинив пожежу та сильне задимлення. Мешканців просять зачинити вікна, є постраждалі.

Львівщина: по Львову ворог ударив дронами й ракетами - пошкоджено десятки будинків, є загиблий і постраждалі.

Волинь: у Луцьку - атака дронами й ракетами, пролунали вибухи.

Рівненщина: по Рівному та Дубно випущено «Кинжали». Вибухи чули також у Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Київщина: Київ та область пережили масовану атаку дронами - у столиці було гучно.

Дніпропетровщина: у Дніпрі зафіксовані пуски «Цирконів» і вибухи, в області спалахнула пожежа після удару БпЛА. Влада повідомляє про зруйновані два підприємства.

У Запоріжжі - удари по промисловій інфраструктурі.

Сумщина: Суми та область атаковані дронами й балістичними ракетами, лунали вибухи.
показати весь коментар
21.08.2025 09:24 Відповісти
Результат непоганий понад 90% повітряних цілей знищені ,але ті влучання багато біди завдали,ось по кацапстану такою кількістю вдарити , але влада заміст того щоб діяти займаєтся піаром.
показати весь коментар
21.08.2025 09:28 Відповісти
Нам же на днях показали чергову вундервафлю - "фламінго"!
Невже цього мало? От ми невдячні...
показати весь коментар
21.08.2025 09:34 Відповісти
90% це лише на шмаромарафоні, в зелених фантазіях.....
показати весь коментар
21.08.2025 11:14 Відповісти
Мені взагалі аажко уявити, хто вірить в цю муйню, вони з шістдесяти шахедів нездатні збити всі. а тут більше ніж 500....
показати весь коментар
21.08.2025 11:20 Відповісти
 
 