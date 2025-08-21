2 194 9
Ліквідовано 577 ворожих цілей з 614, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч проти 21 серпня армія РФ атакувала Україну 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 19 крилатими ракетами Х-101, 14 крилатими ракетами "Калібр" та ракетою невстановленого типу із Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:
- 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет Калібр.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Закарпаття: удар по підприємству в Мукачеві спричинив пожежу та сильне задимлення. Мешканців просять зачинити вікна, є постраждалі.
Львівщина: по Львову ворог ударив дронами й ракетами - пошкоджено десятки будинків, є загиблий і постраждалі.
Волинь: у Луцьку - атака дронами й ракетами, пролунали вибухи.
Рівненщина: по Рівному та Дубно випущено «Кинжали». Вибухи чули також у Вінницькій та Івано-Франківській областях.
Київщина: Київ та область пережили масовану атаку дронами - у столиці було гучно.
Дніпропетровщина: у Дніпрі зафіксовані пуски «Цирконів» і вибухи, в області спалахнула пожежа після удару БпЛА. Влада повідомляє про зруйновані два підприємства.
У Запоріжжі - удари по промисловій інфраструктурі.
Сумщина: Суми та область атаковані дронами й балістичними ракетами, лунали вибухи.
