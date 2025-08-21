Мировые цены на нефть растут из-за затягивания Россией переговоров о мире в Украине

Цены на нефть в четверг утром продолжили расти из-за активного спроса на топливо в США в разгар сезона

В частности, биржевые цены на нефть Brent поднималась до двухнедельного максимума - $67,11 за баррель (+0,4%), нефть марки WTI росла на 0,46% - до $63 за баррель, сообщает Reuters.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы нефти в США уменьшились на 6 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей, что существенно превысило ожидания аналитиков. Также более быстрыми темпами сокращались запасы бензина, а потребление авиатоплива выросло до самого высокого уровня с 2019 года.

По словам старшего стратега по товарным рынкам ANZ Дэниела Хайнза, на рост цен повлияли сигналы крепкого спроса в США, однако "медвежьи" настроения на рынке сохраняются из-за пристального внимания трейдеров к переговорам по завершению российской войны против Украины. Участники рынка ожидают ослабления санкций против российской нефти в случае мирного соглашения, но отсутствие конкретного прогресса пока скорее толкает котировки вверх.

Параллельно западные союзники обсуждают послевоенные гарантии безопасности для Украины, тогда как Москва заявляет, что попытки решать вопрос без ее участия - "путь в никуда". Длительный характер процесса означает сохранение санкционных ограничений на российскую нефть и риск дальнейшего усиления ограничений и тарифов.

Также Россия настаивает, что продолжит поставлять нефть желающим покупателям. На фоне этого, после незначительного перерыва из-за угрозы дополнительных тарифов из США, индийские государственные компании Indian Oil и Bharat Petroleum возобновили закупки российской нефти с поставками в сентябре-октябре, воспользовавшись значительным увеличением скидок.

