РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9632 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
386 0

Россияне атаковали громаду на Запорожье: горит школа, повреждены дома

Россияне атаковали общину в Запорожье

Сегодня, 21 августа, российские военные нанесли удары по Степногорской громаде в Запорожской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Ива Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вследствие атаки россиян на Степногорскую громаду горит помещение школы, повреждены жилые дома.

По предварительным данным, люди на пострадали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли два удара по Запорожью, есть повреждения на промышленных объектах. ФОТО

Автор: 

обстрел (29099) Запорожская область (3443) Васильевский район (101) Степногорск (40)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 