Россияне атаковали громаду на Запорожье: горит школа, повреждены дома

Сегодня, 21 августа, российские военные нанесли удары по Степногорской громаде в Запорожской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Ива Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вследствие атаки россиян на Степногорскую громаду горит помещение школы, повреждены жилые дома.

По предварительным данным, люди на пострадали.

