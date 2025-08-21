Росіяни атакували громаду на Запоріжжі: палає школа, пошкоджено будинки

Сьогодні, 21 серпня, російські військові завдали ударів по Степногірській громаді У Запорізькій області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Запорізької ВА Іва Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атаки росіян на Степногірську громаду горить приміщення школи, пошкоджені житлові будинки.

За попередніми даними, люди на постраждали.

