Росіяни атакували громаду на Запоріжжі: палає школа, пошкоджено будинки
Сьогодні, 21 серпня, російські військові завдали ударів по Степногірській громаді У Запорізькій області, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Запорізької ВА Іва Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок атаки росіян на Степногірську громаду горить приміщення школи, пошкоджені житлові будинки.
За попередніми даними, люди на постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль