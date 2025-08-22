Подачу газа прекратили в Константиновке из-за повреждения газораспределительной станции

В Константиновке Донецкой области прекратили распределение газа. Вследствие обстрела города была повреждена газораспределительная станция.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с многочисленными повреждениями рабочее давление в системе газоснабжения Константиновки удержать не удалось, что привело к прекращению распределения газа потребителям города", - говорится в сообщении.

По данным "Донецкоблгаз", с учетом ситуации с безопасностью в городе, невозможностью своевременного реагирования аварийной службы для локализации и ликвидации аварийных ситуаций, дефицитом кадрового состава и отсутствием гарантий безопасности при выполнении работ для работников управления дальнейшие работы по восстановлению газоснабжения в г. Константиновка не представляется возможным.

