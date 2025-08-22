Подачу газу припинили у Костянтинівці через пошкодження газорозподільчої станції

У Костянтинівці на Донеччині припинили розподіл газу. Внаслідок обстрілу міста було пошкоджено газорозподільну станцію

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У звʼязку з чисельними пошкодженнями робочий тиск в системі газопостачання Костянтинівки утримати не вдалося, що призвело до припинення розподілу газу споживачам міста", - йдеться в повідомленні.

За даними "Донецькоблгаз", з урахуванням безпекової ситуації у місті, неможливістю своєчасного реагування аварійної служби для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, дефіцитом кадрового складу та відсутністю гарантій безпеки при виконанні робіт для працівників управління подальші роботи з відновлення газопостачання у м. Костянтинівка не є можливим.

