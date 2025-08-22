Иран ищет помощи у Беларуси для восстановления оборонных мощностей, - СВР

Иран после войны с Израилем пытается восстановить свои оборонные мощности, обратившись за помощью к Беларуси. Минск, в отличие от России, меньше ограничен санкциями и может стать партнером Тегерана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы внешней разведки, 20 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Формально переговоры касались торговли, инвестиций, промышленных проектов и сотрудничества в сфере науки и образования.

"Однако для Тегерана ключевым вопросом стала возможность восстановления систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, серьезно поврежденных во время недавней войны с Израилем. Беларусь, в отличие от России, менее ограничена санкциями в военно-технической сфере и может стать каналом для восстановления оборонных мощностей Ирана", - отметили в разведке.

