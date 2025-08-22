РУС
Иран ищет помощи у Беларуси для восстановления оборонных мощностей, - СВР

Для чего встретились Лукашенко и Масуд Пезешкиан

Иран после войны с Израилем пытается восстановить свои оборонные мощности, обратившись за помощью к Беларуси. Минск, в отличие от России, меньше ограничен санкциями и может стать партнером Тегерана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы внешней разведки, 20 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Формально переговоры касались торговли, инвестиций, промышленных проектов и сотрудничества в сфере науки и образования.

"Однако для Тегерана ключевым вопросом стала возможность восстановления систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, серьезно поврежденных во время недавней войны с Израилем. Беларусь, в отличие от России, менее ограничена санкциями в военно-технической сфере и может стать каналом для восстановления оборонных мощностей Ирана", - отметили в разведке.

Бацька ще й опарафінився до комплекту.
Поздоров себе, поц!
22.08.2025 12:23 Ответить
Ну що Тампон, поговорив з Бульбофюрером? Бульбофюрер навпаки побачив що рижий обмудок нінащо не здатен і вже в відкриту пішов співробітничати з терористами
22.08.2025 12:28 Ответить
А шо такоє? Рушникоголові покидьки думали що будуть постачати кацапні засоби вбивства українців без наслідків? Тварюки.
22.08.2025 12:29 Ответить
А чем Беларусь Ирану поможет? Пришлет пару вагонов картофеля?
22.08.2025 12:36 Ответить
Чому Україна не може обірвати потік нафти на Білорусь? Це б дуже освіжило мізки бульбофюреру. Не з тієї ж причини, що і кляту " дружбу"? Вона, до речі працює вже на повну після ураження пташками Мадьяра.
22.08.2025 12:38 Ответить
22.08.2025 12:49 Ответить
"Мінськ, на відміну від росії, менше обмежений санкціями" - це явище тимчасове, пюрер виправить.
22.08.2025 12:46 Ответить
Чубчику і Нетаньяху треба взяти до уваги. Наступного разу нехай знають куди бомбардувальникам завітати.
22.08.2025 13:04 Ответить
 
 