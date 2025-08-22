Іран шукає допомоги у Білорусі для відновлення оборонних потужностей - СЗР

Іран після війни з Ізраїлем намагається відновити свої оборонні потужності, звернувшись за допомогою до Білорусі. Мінськ, на відміну від Росії, менше обмежений санкціями і може стати партнером Тегерана.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби зовнішньої розвідки, 20 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся в Мінську з іранським колегою Масудом Пезешкіаном.

Формально переговори стосувалися торгівлі, інвестицій, промислових проєктів і співпраці у сфері науки та освіти.

"Однак для Тегерана ключовим питанням стала можливість відновлення систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби, серйозно пошкоджених під час недавньої війни з Ізраїлем. Білорусь, на відміну від Росії, менш обмежена санкціями у військово-технічній сфері та може стати каналом для відновлення оборонних потужностей Ірану", - зазначили у розвідці.

