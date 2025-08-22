УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11702 відвідувача онлайн
Новини Співпраця Білорусі та Ірану
856 11

Іран шукає допомоги у Білорусі для відновлення оборонних потужностей - СЗР

Для чого зустрілися Лукашенко та Масуд Пезешкіан

Іран після війни з Ізраїлем намагається відновити свої оборонні потужності, звернувшись за допомогою до Білорусі. Мінськ, на відміну від Росії, менше обмежений санкціями і може стати партнером Тегерана.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби зовнішньої розвідки, 20 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся в Мінську з іранським колегою Масудом Пезешкіаном. 

Формально переговори стосувалися торгівлі, інвестицій, промислових проєктів і співпраці у сфері науки та освіти.

"Однак для Тегерана ключовим питанням стала можливість відновлення систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби, серйозно пошкоджених під час недавньої війни з Ізраїлем. Білорусь, на відміну від Росії, менш обмежена санкціями у військово-технічній сфері та може стати каналом для відновлення оборонних потужностей Ірану", - зазначили у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив про готовність до військової співпраці з Іраном

Автор: 

Білорусь (8032) Іран (2326) зовнішня розвідка (490)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Ну що Тампон, поговорив з Бульбофюрером? Бульбофюрер навпаки побачив що рижий обмудок нінащо не здатен і вже в відкриту пішов співробітничати з терористами
показати весь коментар
22.08.2025 12:28 Відповісти
+1
Чому Україна не може обірвати потік нафти на Білорусь? Це б дуже освіжило мізки бульбофюреру. Не з тієї ж причини, що і кляту " дружбу"? Вона, до речі працює вже на повну після ураження пташками Мадьяра.
показати весь коментар
22.08.2025 12:38 Відповісти
+1
Чубчику і Нетаньяху треба взяти до уваги. Наступного разу нехай знають куди бомбардувальникам завітати.
показати весь коментар
22.08.2025 13:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бацька ще й опарафінився до комплекту.
Поздоров себе, поц!
показати весь коментар
22.08.2025 12:23 Відповісти
Ну що Тампон, поговорив з Бульбофюрером? Бульбофюрер навпаки побачив що рижий обмудок нінащо не здатен і вже в відкриту пішов співробітничати з терористами
показати весь коментар
22.08.2025 12:28 Відповісти
А шо такоє? Рушникоголові покидьки думали що будуть постачати кацапні засоби вбивства українців без наслідків? Тварюки.
показати весь коментар
22.08.2025 12:29 Відповісти
А чем Беларусь Ирану поможет? Пришлет пару вагонов картофеля?
показати весь коментар
22.08.2025 12:36 Відповісти
Чому Україна не може обірвати потік нафти на Білорусь? Це б дуже освіжило мізки бульбофюреру. Не з тієї ж причини, що і кляту " дружбу"? Вона, до речі працює вже на повну після ураження пташками Мадьяра.
показати весь коментар
22.08.2025 12:38 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 12:49 Відповісти
"Мінськ, на відміну від росії, менше обмежений санкціями" - це явище тимчасове, пюрер виправить.
показати весь коментар
22.08.2025 12:46 Відповісти
Чубчику і Нетаньяху треба взяти до уваги. Наступного разу нехай знають куди бомбардувальникам завітати.
показати весь коментар
22.08.2025 13:04 Відповісти
Трамп же не тільки хйлу дзвонив відчитувався , він після перемовин з лідерами Європи ще й Бацькє дзвонив ЩЕ РАЗ!!! сам відчитався у своїй соушел ... Доні в васторгє від їхнього багаторічного властвування над бидлом країни...
показати весь коментар
22.08.2025 13:15 Відповісти
Бацька незаменим
показати весь коментар
22.08.2025 13:36 Відповісти
Знайшли в кого питати! Ще б десь у Конго спитали. Бацька вже навіть картошки не дає, не те що військову допомогу.
показати весь коментар
22.08.2025 13:39 Відповісти
 
 