Лукашенко заявив про готовність до військової співпраці з Іраном

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність співпрацювати з Іраном щодо широкого спектра напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на переговорах із Президентом Ірану Масудом Пезешкіаном у вузькому складі, передає  БЕЛТА.

Зазначається, що Білорусь готова до обговорення з Іраном будь-яких питань – від співпраці у постачанні продовольства до військово-технічної сфери.

"Ви були й залишаєтеся нашими друзями. Ми прагнемо виконати всі наші зобов’язання, які взяли на себе перед Іраном. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви приїхали до своїх друзів, і ви можете і повинні почуватися тут як друзі", - сказав Лукашенко президенту Ірану.

Білоруський диктатор "передав вітання" духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї та нагадав про свої попередні візити до країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін обговорив із Лукашенком результати саміту на Алясці

"Ми готові обговорювати будь-які питання. У нас немає закритих тем, ми готові співпрацювати з питань, починаючи від забезпечення населення вашої країни продовольством і закінчуючи військово-технічною співпрацею. Тут немає секретів. Ми не дружимо проти когось. Ми робимо все на благо наших народів – іранського й білоруського", – наголосив Лукашенко.

Зі свого боку, президент Ірану під час переговорів із Лукашенком торкнувся питання санкцій і відносин зі Сполученими Штатами. "Ми розуміємо, що єдине, що може нейтралізувати всі ці незаконні санкції, – це розвиток наших відносин і домовленості, які будуть реалізовані на практиці", – сказав президент Ірану.

Також читайте: Путіну бракує грошей: Росія відмовиться від поглиблення каналу для торгівлі з Іраном через зростання витрат

Топ коментарі
+3
шапеди хоче
показати весь коментар
20.08.2025 17:02 Відповісти
+3
У Луки "очко грає"... Боїться, що кацапи можуть, якось, "одпетлять", і "кинуть" його, так само, як Вірменію... І не знає, що робить... І чи не пригадають йому всі ті "фортелі", які він викидав, останній десяток років?
показати весь коментар
20.08.2025 17:02 Відповісти
+3
Покидьки до покидьків.
показати весь коментар
20.08.2025 17:12 Відповісти
шапеди хоче
показати весь коментар
20.08.2025 17:02 Відповісти
У Луки "очко грає"... Боїться, що кацапи можуть, якось, "одпетлять", і "кинуть" його, так само, як Вірменію... І не знає, що робить... І чи не пригадають йому всі ті "фортелі", які він викидав, останній десяток років?
показати весь коментар
20.08.2025 17:02 Відповісти
стара повія. Хоче і до трамбона і до аятоли. Тобто - однією дупою на всі базари
показати весь коментар
20.08.2025 17:14 Відповісти
Хоче шахмєди запускають на пару з #уйлом по Україні.
показати весь коментар
20.08.2025 17:48 Відповісти
Нема йому чого боятися. Нещодавно йому телефонував "трамп", назвавши його високоповажним паном президентом. Просив визволити заручників.

Ви уявляєте наскільки низько впали "трампи" та США загалом?
показати весь коментар
20.08.2025 17:14 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 17:06 Відповісти
Ти ж з Китаєм вась- вась - запасний аеродром?
показати весь коментар
20.08.2025 17:07 Відповісти
Надо отправить к Лукашенко - Фламинго.
показати весь коментар
20.08.2025 17:08 Відповісти
Такое ощущение, что мир готовится к 3 мировой и Беларусь будет не на стороне Украины, если не очистить ее от ставленника Москвы.
показати весь коментар
20.08.2025 17:11 Відповісти
Карти на стіл!...
показати весь коментар
20.08.2025 17:12 Відповісти
Покидьки до покидьків.
показати весь коментар
20.08.2025 17:12 Відповісти
Сьогодні білоруськи нацисти в черговий раз обстріляли нашу територію ракетами.
показати весь коментар
20.08.2025 17:17 Відповісти
Сі за таке йому наваляє.
показати весь коментар
20.08.2025 17:18 Відповісти
Similis simili gaudet!
показати весь коментар
20.08.2025 17:38 Відповісти
Дегенерат *********** готовий до співпраці з таким же уродом і
дегенератом із Ірану
показати весь коментар
20.08.2025 17:39 Відповісти
Як Пилип з конопель, ніхто не просить та не приділяє уваги.
Несем дічь, може звернуть увагу?
показати весь коментар
20.08.2025 17:41 Відповісти
Це після цього як Дні йому подзвонив і похвалив.
показати весь коментар
20.08.2025 17:57 Відповісти
В нього вже крахмал лізе з усіх дірок, а воно як флюгер якшається і із бородатими піdарами також. Все ніяк коліньку не прилаштує.
показати весь коментар
20.08.2025 18:02 Відповісти
 
 