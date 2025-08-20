Лукашенко заявив про готовність до військової співпраці з Іраном

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність співпрацювати з Іраном щодо широкого спектра напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на переговорах із Президентом Ірану Масудом Пезешкіаном у вузькому складі, передає БЕЛТА.

Зазначається, що Білорусь готова до обговорення з Іраном будь-яких питань – від співпраці у постачанні продовольства до військово-технічної сфери.

"Ви були й залишаєтеся нашими друзями. Ми прагнемо виконати всі наші зобов’язання, які взяли на себе перед Іраном. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви приїхали до своїх друзів, і ви можете і повинні почуватися тут як друзі", - сказав Лукашенко президенту Ірану.

Білоруський диктатор "передав вітання" духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї та нагадав про свої попередні візити до країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін обговорив із Лукашенком результати саміту на Алясці

"Ми готові обговорювати будь-які питання. У нас немає закритих тем, ми готові співпрацювати з питань, починаючи від забезпечення населення вашої країни продовольством і закінчуючи військово-технічною співпрацею. Тут немає секретів. Ми не дружимо проти когось. Ми робимо все на благо наших народів – іранського й білоруського", – наголосив Лукашенко.

Зі свого боку, президент Ірану під час переговорів із Лукашенком торкнувся питання санкцій і відносин зі Сполученими Штатами. "Ми розуміємо, що єдине, що може нейтралізувати всі ці незаконні санкції, – це розвиток наших відносин і домовленості, які будуть реалізовані на практиці", – сказав президент Ірану.

Також читайте: Путіну бракує грошей: Росія відмовиться від поглиблення каналу для торгівлі з Іраном через зростання витрат