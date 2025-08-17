Путін обговорив із Лукашенком результати саміту на Алясці

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, під час якої, серед іншого, поінформував про зустріч із президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Путін під час розмови з Лукашенком докладно поінформував колегу про результати саміту Росія – США", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що сторони обговорили ситуацію в регіоні з огляду на переговори на Алясці, а також двосторонні відносини.

Також читайте: Reuters опублікувало висунуті Путіним на Алясці вимоги щодо припинення війни в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів "чудову розмову з дуже шанованим" самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Пізніше у пресслужбі Лукашенка заявили, що Трамп прийняв запрошення відвідати із сім’єю Мінськ.