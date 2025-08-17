Путин обсудил с Лукашенко результаты саммита на Аляске

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которого, среди прочего, проинформировал о встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Путин во время разговора с Лукашенко подробно проинформировал коллегу о результатах саммита Россия - США", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что стороны обсудили ситуацию в регионе с учетом переговоров на Аляске, а также двусторонние отношения.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел "замечательный разговор с очень уважаемым" самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Позже в пресс-службе Лукашенко заявили, что Трамп принял приглашение посетить с семьей Минск.