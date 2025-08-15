Трамп принял приглашение посетить с семьей Минск, - пресс-служба Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время разговора с президентом США Дональдом Трампом пригласил его посетить Минск.
Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, региональную тематику и "ситуацию в горячих точках, включая Украину".
"Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел "замечательный разговор с очень уважаемым" самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
https://www.facebook.com/VitaliyKodrya/posts/2200397273757227?__cft__[0]=AZUiaNL1KLPbDE3nNTw08fouqAsdfrCiq_p-fmeu4PUKLWBWAcCRH2nxhiuRQmM-EsBZaDfumwaL-*******************************************************************-80wZWP0zPs9GwRSpqsYF9YkHVwy_g&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Гарний текст Віктора Федорончука з точки зору психолога, щоб приблизно розуміти тенденції у світовій політиці сьогодення.
Англійська і English version:
В яку би обгортку не завертали зустріч Трампа і путлера - по факту ця зустріч - кульмінація аб'юзивних стосунків між двома психопатами.
З одної сторони - типу, абсолютно добровільна "жертва" цих стосунків - Трамп, який прагне любові і уваги аб'юзера і готовий терпіти будь-які знущання над собою.
З іншої сторони - путлер, аб'юзер фактично не з власної волі, який до Трампа не має ніяких любовних почуттів. Але не може відмовитись від такої можливості - зіграти на почуттях "закоханого в диктаторів Трампа" і безжально використовувати його у власній грі.
Щоб зрозуміти таку їх поведінку, треба просто проаналізувати їхні психотипи.
Обидва - яскраво виражені психопати, але:
Трамп, це - антисоціальний розлад особистості (Antisocial Personality Disorder, ASPD).
Ключові характеристики цього діагнозу:
- Систематичне ігнорування соціальних норм та прав інших людей.
- Відсутність емпатії та почуття провини.
- Маніпулятивність, брехливість, схильність використовувати інших для досягнення власних цілей.
- Імпульсивність і низький контроль поведінки.
- Часто пов'язаний з кримінальною або агресивною поведінкою.
путлер, це - психопат з обсесивно-цільовою поведінкою з фіксацією на досягненні певної мети.
Ключові характеристики:
1. Емоційно-особистісний профіль
- Повна відсутність емпатії, почуття провини чи сорому.
- Маніпулятивність, використання інших як інструментів.
- Егоцентризм і переконаність у власному праві на будь-які дії.
2. Когнітивні особливості
- Високий рівень стратегічного та тактичного мислення.
- Здатність до довготривалого планування і передбачення дій опонентів.
- Використання інтелектуальних ресурсів виключно в контексті досягнення своєї цілі.
3. Поведінкові ознаки
- Обсесивно-цільова фіксація (goal obsession): домінуюча ідея або завдання витісняє інші інтереси й активності.
- Систематичне і безкомпромісне наближення до цілі, навіть ціною великих ресурсів і ризиків.
- Відсутність внутрішніх моральних «стопів» під час вибору засобів.
4. Психологічні механізми
- Моноідеїчність: звуження поля свідомості до єдиної домінуючої мети.
- Інструментальна агресія: агресивні дії носять розрахований і контрольований характер, а не є емоційними вибухами.
- Когнітивна холодність: відсутність емоційних коливань під час ухвалення рішень, навіть у морально чутливих ситуаціях.
Якщо уважно подивитися на опис психотипів, точніше - діагнозів хвороби кожного психопата, то можна зробити такий висновок:
у Трампа - явно виражений жіночий тип характеру в його інвертованому, негативному спектрі. З яким він все життя в собі бореться, стараючись демонструвати "протилежний" а-ля "брутальний чоловічий" тип поведінки - щоб компенсувати і сховати від самого себе і від інших свою справжню "жіночу" природу.
У путлері він якраз бачить той ідеал "брутального мужика", маску якого Трамп все життя старається натягнути на себе.
Фактично, Трамп - це просто психічно-хвора людина, яка абсолютно не управляє собою. Всередині власної сутності - це виживша з розуму істерична "жінка-баба", яку все життя заганяють в чорний підвал несвідомості, а наверх якої агресивно і насильно натягують маску "супер-мужика". Причому, набір уявлень у Трампа, яким має бути "супер-мужик" - дуже далекий від справжього набору характеристик "мужика" і фактично скаладається із викривлених уявленнь бунтарного підлітка років 14-15 про дорослість мужчини.
Висновки:
1. Це є справжньою глибинною причиною, чому Трамп так закоханий і тягнеться до путлера і готовий тому прощати будь-що. Це також пояснює "любов і закоханість" Трампа в кожного диктатора на Землі, - тому що в його хворій уяві - це є ідеальні "супер-мужики", яким він сам не є, але дуже-дуже хоче таким бути. І дуже хочется бути в одній компанії з ними, щоб отримати підвердження власної "мужності". І навпаки - кожен нормальний чоловік з достатньо розвинутими моральними і етичними принципами і спроможністю тримати слово і грати по правилах - викликає у Трампа тільки больові реакції. В викривленому, інвертованому внутрішньому світі Трампа це асоцюється із слабістю і "не-мужністю".
2. Важко прогнозувати результат майбутньої зустрічі між цими психопатами. Все залежить від того, наскільки оточуючі і маючі вплив на Трампа підготували його від можливості і бажання приймати будь-які рішення на цій зустрічі і давати будь-які обіцянки путлеру. Найкращий для всіх варіант - ніяких рішень і ніяких обіцянок від Трампа.
Тому що будь-яке рішення Трампа по факту буде на користь путлера, який майстерно вирішив грати роль аб'юзера - роль, яку Трамп супернаполегливо старається навязати путлеру. І тому готовий виконати будь-які забаганки, навіть ті, які путлер його не просить.
А до України не їде аби подивитись на плоди дії путєна і ригорича.
дома дістане у вухо від Меланьї, за таке, і "передумає" аж тирса посипеться