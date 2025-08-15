РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8651 посетитель онлайн
Новости Разговор трампа слукашенко
2 041 34

Трамп принял приглашение посетить с семьей Минск, - пресс-служба Лукашенко

Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время разговора с президентом США Дональдом Трампом пригласил его посетить Минск.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, региональную тематику и "ситуацию в горячих точках, включая Украину".

"Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - добавили в пресс-службе.

Также читайте: Лукашенко о вторжении РФ в Украину: Путин почему-то выводил войска через Киев на восток России

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел "замечательный разговор с очень уважаемым" самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7970) Лукашенко Александр (3637) Минск (1562) Трамп Дональд (6292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Це нове слово в психіатрії буде названо синдромом Трампа
показать весь комментарий
15.08.2025 19:39 Ответить
+7
Маразм недоумка крепчаєт ,з легалізації кривавих диктаторів.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:38 Ответить
+6
Ні... Це таки не Альцгеймер. Цікаво, яке звання має Трамп в ГУР РФ?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.08.2025 19:35 Ответить
Ні... Це таки не Альцгеймер. Цікаво, яке звання має Трамп в ГУР РФ?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:35 Ответить
Це нове слово в психіатрії буде названо синдромом Трампа
показать весь комментарий
15.08.2025 19:39 Ответить
Які характерні симптоми, любов до диктаторів і повна зневага до міжнародного права, самозакоханість і зневага до людей можете продовжити цей список
показать весь комментарий
15.08.2025 19:43 Ответить
Меркель була полковником. Але вона ідейна закацапка. Трамп просто за гроші. Тому звання невелике.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:57 Ответить
Ви особисто документи бачили? Чи синдром "агента Мальвни"?
показать весь комментарий
15.08.2025 20:00 Ответить
Ні, документи не бачив. Бачив тільки її антизахідну діяльність. Вона як цілий генерал діяла.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:08 Ответить
Трамп міг би миттєво закінчити війну, і дістати Нобелівську премію Миру, якби втопив Пуйла в його чемоданчику з біоматеріалом. Але Трамп вибрав не ту сторону.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:36 Ответить
Боже, яке кончене... (c)
показать весь комментарий
15.08.2025 19:36 Ответить
Маразм недоумка крепчаєт ,з легалізації кривавих диктаторів.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:38 Ответить
https://www.facebook.com/VitaliyKodrya?__cft__[0]=AZUiaNL1KLPbDE3nNTw08fouqAsdfrCiq_p-fmeu4PUKLWBWAcCRH2nxhiuRQmM-EsBZaDfumwaL-*******************************************************************-80wZWP0zPs9GwRSpqsYF9YkHVwy_g&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Кодря

https://www.facebook.com/VitaliyKodrya/posts/2200397273757227?__cft__[0]=AZUiaNL1KLPbDE3nNTw08fouqAsdfrCiq_p-fmeu4PUKLWBWAcCRH2nxhiuRQmM-EsBZaDfumwaL-*******************************************************************-80wZWP0zPs9GwRSpqsYF9YkHVwy_g&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Гарний текст Віктора Федорончука з точки зору психолога, щоб приблизно розуміти тенденції у світовій політиці сьогодення.

Англійська і English version:

В яку би обгортку не завертали зустріч Трампа і путлера - по факту ця зустріч - кульмінація аб'юзивних стосунків між двома психопатами.

З одної сторони - типу, абсолютно добровільна "жертва" цих стосунків - Трамп, який прагне любові і уваги аб'юзера і готовий терпіти будь-які знущання над собою.

З іншої сторони - путлер, аб'юзер фактично не з власної волі, який до Трампа не має ніяких любовних почуттів. Але не може відмовитись від такої можливості - зіграти на почуттях "закоханого в диктаторів Трампа" і безжально використовувати його у власній грі.

Щоб зрозуміти таку їх поведінку, треба просто проаналізувати їхні психотипи.

Обидва - яскраво виражені психопати, але:

Трамп, це - антисоціальний розлад особистості (Antisocial Personality Disorder, ASPD).

Ключові характеристики цього діагнозу:

- Систематичне ігнорування соціальних норм та прав інших людей.

- Відсутність емпатії та почуття провини.

- Маніпулятивність, брехливість, схильність використовувати інших для досягнення власних цілей.

- Імпульсивність і низький контроль поведінки.

- Часто пов'язаний з кримінальною або агресивною поведінкою.

путлер, це - психопат з обсесивно-цільовою поведінкою з фіксацією на досягненні певної мети.

Ключові характеристики:

1. Емоційно-особистісний профіль

- Повна відсутність емпатії, почуття провини чи сорому.

- Маніпулятивність, використання інших як інструментів.

- Егоцентризм і переконаність у власному праві на будь-які дії.

2. Когнітивні особливості

- Високий рівень стратегічного та тактичного мислення.

- Здатність до довготривалого планування і передбачення дій опонентів.

- Використання інтелектуальних ресурсів виключно в контексті досягнення своєї цілі.

3. Поведінкові ознаки

- Обсесивно-цільова фіксація (goal obsession): домінуюча ідея або завдання витісняє інші інтереси й активності.

- Систематичне і безкомпромісне наближення до цілі, навіть ціною великих ресурсів і ризиків.

- Відсутність внутрішніх моральних «стопів» під час вибору засобів.

4. Психологічні механізми

- Моноідеїчність: звуження поля свідомості до єдиної домінуючої мети.

- Інструментальна агресія: агресивні дії носять розрахований і контрольований характер, а не є емоційними вибухами.

- Когнітивна холодність: відсутність емоційних коливань під час ухвалення рішень, навіть у морально чутливих ситуаціях.

Якщо уважно подивитися на опис психотипів, точніше - діагнозів хвороби кожного психопата, то можна зробити такий висновок:

у Трампа - явно виражений жіночий тип характеру в його інвертованому, негативному спектрі. З яким він все життя в собі бореться, стараючись демонструвати "протилежний" а-ля "брутальний чоловічий" тип поведінки - щоб компенсувати і сховати від самого себе і від інших свою справжню "жіночу" природу.

У путлері він якраз бачить той ідеал "брутального мужика", маску якого Трамп все життя старається натягнути на себе.

Фактично, Трамп - це просто психічно-хвора людина, яка абсолютно не управляє собою. Всередині власної сутності - це виживша з розуму істерична "жінка-баба", яку все життя заганяють в чорний підвал несвідомості, а наверх якої агресивно і насильно натягують маску "супер-мужика". Причому, набір уявлень у Трампа, яким має бути "супер-мужик" - дуже далекий від справжього набору характеристик "мужика" і фактично скаладається із викривлених уявленнь бунтарного підлітка років 14-15 про дорослість мужчини.

Висновки:

1. Це є справжньою глибинною причиною, чому Трамп так закоханий і тягнеться до путлера і готовий тому прощати будь-що. Це також пояснює "любов і закоханість" Трампа в кожного диктатора на Землі, - тому що в його хворій уяві - це є ідеальні "супер-мужики", яким він сам не є, але дуже-дуже хоче таким бути. І дуже хочется бути в одній компанії з ними, щоб отримати підвердження власної "мужності". І навпаки - кожен нормальний чоловік з достатньо розвинутими моральними і етичними принципами і спроможністю тримати слово і грати по правилах - викликає у Трампа тільки больові реакції. В викривленому, інвертованому внутрішньому світі Трампа це асоцюється із слабістю і "не-мужністю".

2. Важко прогнозувати результат майбутньої зустрічі між цими психопатами. Все залежить від того, наскільки оточуючі і маючі вплив на Трампа підготували його від можливості і бажання приймати будь-які рішення на цій зустрічі і давати будь-які обіцянки путлеру. Найкращий для всіх варіант - ніяких рішень і ніяких обіцянок від Трампа.

Тому що будь-яке рішення Трампа по факту буде на користь путлера, який майстерно вирішив грати роль аб'юзера - роль, яку Трамп супернаполегливо старається навязати путлеру. І тому готовий виконати будь-які забаганки, навіть ті, які путлер його не просить.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:00 Ответить
Якщо Трумп був би тоді президентом, бацька б не народився!
показать весь комментарий
15.08.2025 19:38 Ответить
Лукаш то є син Трампи. Втрачений в дитинстві і ось його знайшов рудий та хворий на всю макитру татко.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:56 Ответить
Може він і справді *****.ся?
показать весь комментарий
15.08.2025 19:41 Ответить
******* нескінченний...
показать весь комментарий
15.08.2025 19:43 Ответить
Хай вже зразу в Ростов їде.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:43 Ответить
Пі# уй аж не вдобно хто до кого поіде в гості.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:47 Ответить
Як я вже казав, Тампон мріяв стати диктатором і його тягне до таких же диктаторів. Якщо американці не скинуть цю рижу потвору то через рік-два вони будуть як в північній кореї стояти з портретами Тампона вздовж дороги і йому кланятися
показать весь комментарий
15.08.2025 19:48 Ответить
і рисовий бульйон паличками їсти
показать весь комментарий
15.08.2025 19:52 Ответить
Мені здається, що трамп вирішив вияснити, яку частину України подарувати путє і ригоричу, або спитати чого саме їм не вистачає аби самим справитись з цим завданням в найкоротші строки. Може карти звірять, щоб танки знов не пішли по полях.
А до України не їде аби подивитись на плоди дії путєна і ригорича.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:51 Ответить
Хто був ніким, той стане всім. Прівєт з кумунізма називається. От і вся демократія, до жіночого полового органу. Всі хочуть бути трішечки Лукашенко, кім чен іном і їм подібним з необмеженою владою.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:51 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 19:56 Ответить
Ще не вечір.... Скоро рудий півень поїде до хом'яка у кндири!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 19:56 Ответить
Він до нього вже їздив.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:04 Ответить
он делает легитимными упырей и межнародных преступников.
показать весь комментарий
15.08.2025 19:59 Ответить
та що ви всі переживаєте
дома дістане у вухо від Меланьї, за таке, і "передумає" аж тирса посипеться
показать весь комментарий
15.08.2025 20:06 Ответить
Схоже, що природа почала відпочивати на дідусі Донні.
показать весь комментарий
15.08.2025 20:11 Ответить
Всіх покидьків повиводить з ізоляції
показать весь комментарий
15.08.2025 20:13 Ответить
Тобто це як? … Трамп ще не знає як складеться розмова з путіним , а вже Лукашенка в ліжко тягне? Що це, як не змова диктаторів, які крилися дуже довго, а ось терпець урвався, як у таємних любовників і притьмом признаються налюдях у своїх звʼязках. При такому розкладі трамп тепер ніяк не може нам продавати зброю, давати розвіддані. Раз така жара- на наші голови будуть летіти Томагавки. Що скаже бабця-Європа? Страшно уявити …
показать весь комментарий
15.08.2025 20:14 Ответить
Так. Никак не определится в сладости чпуев…
показать весь комментарий
15.08.2025 20:16 Ответить
І убого ідіота Світу терпіти ще 3.5 роки...Хоч би він....покинув нас,разом з путіним
показать весь комментарий
15.08.2025 20:16 Ответить
СкороиКирдык нужно попутешествовать за счёт налогоплательщиков!!!!В виде миротворца матьперематьтвоюплятьмать!!!))))
показать весь комментарий
15.08.2025 20:18 Ответить
Демократія? Лукашенко адже самопроголошений президент!
показать весь комментарий
15.08.2025 20:20 Ответить
 
 