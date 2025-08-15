Трамп прийняв запрошення відвідати із сім’єю Мінськ, - пресслужба Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час розмови з президентом США Дональдом Трампом запросив його відвідати Мінськ.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час телефонної розмови сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, регіональну тематику та "ситуацію в гарячих точках, включно з Україною".

"Досягнуто домовленості продовжити контакти. Президент Білорусі запросив Дональда Трампа із сім'єю до Мінська, і це запрошення було прийнято", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів "чудову розмову з дуже шанованим" самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.