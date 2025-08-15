Трамп прийняв запрошення відвідати із сім’єю Мінськ, - пресслужба Лукашенка
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час розмови з президентом США Дональдом Трампом запросив його відвідати Мінськ.
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час телефонної розмови сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, регіональну тематику та "ситуацію в гарячих точках, включно з Україною".
"Досягнуто домовленості продовжити контакти. Президент Білорусі запросив Дональда Трампа із сім'єю до Мінська, і це запрошення було прийнято", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів "чудову розмову з дуже шанованим" самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
https://www.facebook.com/VitaliyKodrya/posts/2200397273757227?__cft__[0]=AZUiaNL1KLPbDE3nNTw08fouqAsdfrCiq_p-fmeu4PUKLWBWAcCRH2nxhiuRQmM-EsBZaDfumwaL-*******************************************************************-80wZWP0zPs9GwRSpqsYF9YkHVwy_g&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Гарний текст Віктора Федорончука з точки зору психолога, щоб приблизно розуміти тенденції у світовій політиці сьогодення.
Англійська і English version:
В яку би обгортку не завертали зустріч Трампа і путлера - по факту ця зустріч - кульмінація аб'юзивних стосунків між двома психопатами.
З одної сторони - типу, абсолютно добровільна "жертва" цих стосунків - Трамп, який прагне любові і уваги аб'юзера і готовий терпіти будь-які знущання над собою.
З іншої сторони - путлер, аб'юзер фактично не з власної волі, який до Трампа не має ніяких любовних почуттів. Але не може відмовитись від такої можливості - зіграти на почуттях "закоханого в диктаторів Трампа" і безжально використовувати його у власній грі.
Щоб зрозуміти таку їх поведінку, треба просто проаналізувати їхні психотипи.
Обидва - яскраво виражені психопати, але:
Трамп, це - антисоціальний розлад особистості (Antisocial Personality Disorder, ASPD).
Ключові характеристики цього діагнозу:
- Систематичне ігнорування соціальних норм та прав інших людей.
- Відсутність емпатії та почуття провини.
- Маніпулятивність, брехливість, схильність використовувати інших для досягнення власних цілей.
- Імпульсивність і низький контроль поведінки.
- Часто пов'язаний з кримінальною або агресивною поведінкою.
путлер, це - психопат з обсесивно-цільовою поведінкою з фіксацією на досягненні певної мети.
Ключові характеристики:
1. Емоційно-особистісний профіль
- Повна відсутність емпатії, почуття провини чи сорому.
- Маніпулятивність, використання інших як інструментів.
- Егоцентризм і переконаність у власному праві на будь-які дії.
2. Когнітивні особливості
- Високий рівень стратегічного та тактичного мислення.
- Здатність до довготривалого планування і передбачення дій опонентів.
- Використання інтелектуальних ресурсів виключно в контексті досягнення своєї цілі.
3. Поведінкові ознаки
- Обсесивно-цільова фіксація (goal obsession): домінуюча ідея або завдання витісняє інші інтереси й активності.
- Систематичне і безкомпромісне наближення до цілі, навіть ціною великих ресурсів і ризиків.
- Відсутність внутрішніх моральних «стопів» під час вибору засобів.
4. Психологічні механізми
- Моноідеїчність: звуження поля свідомості до єдиної домінуючої мети.
- Інструментальна агресія: агресивні дії носять розрахований і контрольований характер, а не є емоційними вибухами.
- Когнітивна холодність: відсутність емоційних коливань під час ухвалення рішень, навіть у морально чутливих ситуаціях.
Якщо уважно подивитися на опис психотипів, точніше - діагнозів хвороби кожного психопата, то можна зробити такий висновок:
у Трампа - явно виражений жіночий тип характеру в його інвертованому, негативному спектрі. З яким він все життя в собі бореться, стараючись демонструвати "протилежний" а-ля "брутальний чоловічий" тип поведінки - щоб компенсувати і сховати від самого себе і від інших свою справжню "жіночу" природу.
У путлері він якраз бачить той ідеал "брутального мужика", маску якого Трамп все життя старається натягнути на себе.
Фактично, Трамп - це просто психічно-хвора людина, яка абсолютно не управляє собою. Всередині власної сутності - це виживша з розуму істерична "жінка-баба", яку все життя заганяють в чорний підвал несвідомості, а наверх якої агресивно і насильно натягують маску "супер-мужика". Причому, набір уявлень у Трампа, яким має бути "супер-мужик" - дуже далекий від справжього набору характеристик "мужика" і фактично скаладається із викривлених уявленнь бунтарного підлітка років 14-15 про дорослість мужчини.
Висновки:
1. Це є справжньою глибинною причиною, чому Трамп так закоханий і тягнеться до путлера і готовий тому прощати будь-що. Це також пояснює "любов і закоханість" Трампа в кожного диктатора на Землі, - тому що в його хворій уяві - це є ідеальні "супер-мужики", яким він сам не є, але дуже-дуже хоче таким бути. І дуже хочется бути в одній компанії з ними, щоб отримати підвердження власної "мужності". І навпаки - кожен нормальний чоловік з достатньо розвинутими моральними і етичними принципами і спроможністю тримати слово і грати по правилах - викликає у Трампа тільки больові реакції. В викривленому, інвертованому внутрішньому світі Трампа це асоцюється із слабістю і "не-мужністю".
2. Важко прогнозувати результат майбутньої зустрічі між цими психопатами. Все залежить від того, наскільки оточуючі і маючі вплив на Трампа підготували його від можливості і бажання приймати будь-які рішення на цій зустрічі і давати будь-які обіцянки путлеру. Найкращий для всіх варіант - ніяких рішень і ніяких обіцянок від Трампа.
Тому що будь-яке рішення Трампа по факту буде на користь путлера, який майстерно вирішив грати роль аб'юзера - роль, яку Трамп супернаполегливо старається навязати путлеру. І тому готовий виконати будь-які забаганки, навіть ті, які путлер його не просить.
А до України не їде аби подивитись на плоди дії путєна і ригорича.
дома дістане у вухо від Меланьї, за таке, і "передумає" аж тирса посипеться
Донні,морковку хочеш?