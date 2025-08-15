УКР
Трамп прийняв запрошення відвідати із сім’єю Мінськ, - пресслужба Лукашенка

Трамп прийняв запрошення Лукашенка відвідати Мінськ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час розмови з президентом США Дональдом Трампом запросив його відвідати Мінськ.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час телефонної розмови сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, регіональну тематику та "ситуацію в гарячих точках, включно з Україною".

"Досягнуто домовленості продовжити контакти. Президент Білорусі запросив Дональда Трампа із сім'єю до Мінська, і це запрошення було прийнято", - додали в пресслужбі.

Також читайте: Лукашенко про вторгнення РФ в Україну: Путін чомусь виводив війська через Київ на схід Росії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів "чудову розмову з дуже шанованим" самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Білорусь (8025) Лукашенко Олександр (2683) Мінськ (828) Трамп Дональд (6806)
Топ коментарі
+16
Це нове слово в психіатрії буде названо синдромом Трампа
показати весь коментар
15.08.2025 19:39 Відповісти
+9
Ні... Це таки не Альцгеймер. Цікаво, яке звання має Трамп в ГУР РФ?
показати весь коментар
15.08.2025 19:35 Відповісти
+8
Маразм недоумка крепчаєт ,з легалізації кривавих диктаторів.
показати весь коментар
15.08.2025 19:38 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 19:35 Відповісти
Маланка в курсі що летить до луки на звані драники ?

.
показати весь коментар
15.08.2025 20:31 Відповісти
Ні... Це таки не Альцгеймер. Цікаво, яке звання має Трамп в ГУР РФ?
показати весь коментар
15.08.2025 19:35 Відповісти
Це нове слово в психіатрії буде названо синдромом Трампа
показати весь коментар
15.08.2025 19:39 Відповісти
Які характерні симптоми, любов до диктаторів і повна зневага до міжнародного права, самозакоханість і зневага до людей можете продовжити цей список
показати весь коментар
15.08.2025 19:43 Відповісти
Меркель була полковником. Але вона ідейна закацапка. Трамп просто за гроші. Тому звання невелике.
показати весь коментар
15.08.2025 19:57 Відповісти
Ви особисто документи бачили? Чи синдром "агента Мальвни"?
показати весь коментар
15.08.2025 20:00 Відповісти
Ні, документи не бачив. Бачив тільки її антизахідну діяльність. Вона як цілий генерал діяла.
показати весь коментар
15.08.2025 20:08 Відповісти
Не важливо, яке звання має Трамп на росії, він не наш президент, краще дізнатися які нагороди і звання на росії має Боневтік Потужно-Брехливий, але то таке, змінити вже нічого неможливо. Барани 73% зробили нас і Україну разом і сьогодні брискають ядом на Трампа, відводячи весь негатив з Боневтіка.
показати весь коментар
15.08.2025 20:41 Відповісти
Трамп міг би миттєво закінчити війну, і дістати Нобелівську премію Миру, якби втопив Пуйла в його чемоданчику з біоматеріалом. Але Трамп вибрав не ту сторону.
показати весь коментар
15.08.2025 19:36 Відповісти
Та ніяку він сторону не вибирає. Йому пох на всіх, крім себе, навіть на американців!
показати весь коментар
15.08.2025 20:40 Відповісти
Боже, яке кончене... (c)
показати весь коментар
15.08.2025 19:36 Відповісти
Маразм недоумка крепчаєт ,з легалізації кривавих диктаторів.
показати весь коментар
15.08.2025 19:38 Відповісти
https://www.facebook.com/VitaliyKodrya?__cft__[0]=AZUiaNL1KLPbDE3nNTw08fouqAsdfrCiq_p-fmeu4PUKLWBWAcCRH2nxhiuRQmM-EsBZaDfumwaL-*******************************************************************-80wZWP0zPs9GwRSpqsYF9YkHVwy_g&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Кодря

https://www.facebook.com/VitaliyKodrya/posts/2200397273757227?__cft__[0]=AZUiaNL1KLPbDE3nNTw08fouqAsdfrCiq_p-fmeu4PUKLWBWAcCRH2nxhiuRQmM-EsBZaDfumwaL-*******************************************************************-80wZWP0zPs9GwRSpqsYF9YkHVwy_g&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Гарний текст Віктора Федорончука з точки зору психолога, щоб приблизно розуміти тенденції у світовій політиці сьогодення.

Англійська і English version:

В яку би обгортку не завертали зустріч Трампа і путлера - по факту ця зустріч - кульмінація аб'юзивних стосунків між двома психопатами.

З одної сторони - типу, абсолютно добровільна "жертва" цих стосунків - Трамп, який прагне любові і уваги аб'юзера і готовий терпіти будь-які знущання над собою.

З іншої сторони - путлер, аб'юзер фактично не з власної волі, який до Трампа не має ніяких любовних почуттів. Але не може відмовитись від такої можливості - зіграти на почуттях "закоханого в диктаторів Трампа" і безжально використовувати його у власній грі.

Щоб зрозуміти таку їх поведінку, треба просто проаналізувати їхні психотипи.

Обидва - яскраво виражені психопати, але:

Трамп, це - антисоціальний розлад особистості (Antisocial Personality Disorder, ASPD).

Ключові характеристики цього діагнозу:

- Систематичне ігнорування соціальних норм та прав інших людей.

- Відсутність емпатії та почуття провини.

- Маніпулятивність, брехливість, схильність використовувати інших для досягнення власних цілей.

- Імпульсивність і низький контроль поведінки.

- Часто пов'язаний з кримінальною або агресивною поведінкою.

путлер, це - психопат з обсесивно-цільовою поведінкою з фіксацією на досягненні певної мети.

Ключові характеристики:

1. Емоційно-особистісний профіль

- Повна відсутність емпатії, почуття провини чи сорому.

- Маніпулятивність, використання інших як інструментів.

- Егоцентризм і переконаність у власному праві на будь-які дії.

2. Когнітивні особливості

- Високий рівень стратегічного та тактичного мислення.

- Здатність до довготривалого планування і передбачення дій опонентів.

- Використання інтелектуальних ресурсів виключно в контексті досягнення своєї цілі.

3. Поведінкові ознаки

- Обсесивно-цільова фіксація (goal obsession): домінуюча ідея або завдання витісняє інші інтереси й активності.

- Систематичне і безкомпромісне наближення до цілі, навіть ціною великих ресурсів і ризиків.

- Відсутність внутрішніх моральних «стопів» під час вибору засобів.

4. Психологічні механізми

- Моноідеїчність: звуження поля свідомості до єдиної домінуючої мети.

- Інструментальна агресія: агресивні дії носять розрахований і контрольований характер, а не є емоційними вибухами.

- Когнітивна холодність: відсутність емоційних коливань під час ухвалення рішень, навіть у морально чутливих ситуаціях.

Якщо уважно подивитися на опис психотипів, точніше - діагнозів хвороби кожного психопата, то можна зробити такий висновок:

у Трампа - явно виражений жіночий тип характеру в його інвертованому, негативному спектрі. З яким він все життя в собі бореться, стараючись демонструвати "протилежний" а-ля "брутальний чоловічий" тип поведінки - щоб компенсувати і сховати від самого себе і від інших свою справжню "жіночу" природу.

У путлері він якраз бачить той ідеал "брутального мужика", маску якого Трамп все життя старається натягнути на себе.

Фактично, Трамп - це просто психічно-хвора людина, яка абсолютно не управляє собою. Всередині власної сутності - це виживша з розуму істерична "жінка-баба", яку все життя заганяють в чорний підвал несвідомості, а наверх якої агресивно і насильно натягують маску "супер-мужика". Причому, набір уявлень у Трампа, яким має бути "супер-мужик" - дуже далекий від справжього набору характеристик "мужика" і фактично скаладається із викривлених уявленнь бунтарного підлітка років 14-15 про дорослість мужчини.

Висновки:

1. Це є справжньою глибинною причиною, чому Трамп так закоханий і тягнеться до путлера і готовий тому прощати будь-що. Це також пояснює "любов і закоханість" Трампа в кожного диктатора на Землі, - тому що в його хворій уяві - це є ідеальні "супер-мужики", яким він сам не є, але дуже-дуже хоче таким бути. І дуже хочется бути в одній компанії з ними, щоб отримати підвердження власної "мужності". І навпаки - кожен нормальний чоловік з достатньо розвинутими моральними і етичними принципами і спроможністю тримати слово і грати по правилах - викликає у Трампа тільки больові реакції. В викривленому, інвертованому внутрішньому світі Трампа це асоцюється із слабістю і "не-мужністю".

2. Важко прогнозувати результат майбутньої зустрічі між цими психопатами. Все залежить від того, наскільки оточуючі і маючі вплив на Трампа підготували його від можливості і бажання приймати будь-які рішення на цій зустрічі і давати будь-які обіцянки путлеру. Найкращий для всіх варіант - ніяких рішень і ніяких обіцянок від Трампа.

Тому що будь-яке рішення Трампа по факту буде на користь путлера, який майстерно вирішив грати роль аб'юзера - роль, яку Трамп супернаполегливо старається навязати путлеру. І тому готовий виконати будь-які забаганки, навіть ті, які путлер його не просить.
показати весь коментар
15.08.2025 20:00 Відповісти
Якщо Трумп був би тоді президентом, бацька б не народився!
показати весь коментар
15.08.2025 19:38 Відповісти
Лукаш то є син Трампи. Втрачений в дитинстві і ось його знайшов рудий та хворий на всю макитру татко.
показати весь коментар
15.08.2025 19:56 Відповісти
Може він і справді *****.ся?
показати весь коментар
15.08.2025 19:41 Відповісти
******* нескінченний...
показати весь коментар
15.08.2025 19:43 Відповісти
Хай вже зразу в Ростов їде.
показати весь коментар
15.08.2025 19:43 Відповісти
Пі# уй аж не вдобно хто до кого поіде в гості.
показати весь коментар
15.08.2025 19:47 Відповісти
Як я вже казав, Тампон мріяв стати диктатором і його тягне до таких же диктаторів. Якщо американці не скинуть цю рижу потвору то через рік-два вони будуть як в північній кореї стояти з портретами Тампона вздовж дороги і йому кланятися
показати весь коментар
15.08.2025 19:48 Відповісти
і рисовий бульйон паличками їсти
показати весь коментар
15.08.2025 19:52 Відповісти
Мені здається, що трамп вирішив вияснити, яку частину України подарувати путє і ригоричу, або спитати чого саме їм не вистачає аби самим справитись з цим завданням в найкоротші строки. Може карти звірять, щоб танки знов не пішли по полях.
А до України не їде аби подивитись на плоди дії путєна і ригорича.
показати весь коментар
15.08.2025 19:51 Відповісти
Хто був ніким, той стане всім. Прівєт з кумунізма називається. От і вся демократія, до жіночого полового органу. Всі хочуть бути трішечки Лукашенко, кім чен іном і їм подібним з необмеженою владою.
показати весь коментар
15.08.2025 19:51 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 19:56 Відповісти
Ще не вечір.... Скоро рудий півень поїде до хом'яка у кндири!!!
показати весь коментар
15.08.2025 19:56 Відповісти
Він до нього вже їздив.
показати весь коментар
15.08.2025 20:04 Відповісти
он делает легитимными упырей и межнародных преступников.
показати весь коментар
15.08.2025 19:59 Відповісти
та що ви всі переживаєте
дома дістане у вухо від Меланьї, за таке, і "передумає" аж тирса посипеться
показати весь коментар
15.08.2025 20:06 Відповісти
Схоже, що природа почала відпочивати на дідусі Донні.
показати весь коментар
15.08.2025 20:11 Відповісти
Всіх покидьків повиводить з ізоляції
показати весь коментар
15.08.2025 20:13 Відповісти
Тобто це як? … Трамп ще не знає як складеться розмова з путіним , а вже Лукашенка в ліжко тягне? Що це, як не змова диктаторів, які крилися дуже довго, а ось терпець урвався, як у таємних любовників і притьмом признаються налюдях у своїх звʼязках. При такому розкладі трамп тепер ніяк не може нам продавати зброю, давати розвіддані. Раз така жара- на наші голови будуть летіти Томагавки. Що скаже бабця-Європа? Страшно уявити …
показати весь коментар
15.08.2025 20:14 Відповісти
Так. Никак не определится в сладости чпуев…
показати весь коментар
15.08.2025 20:16 Відповісти
І убого ідіота Світу терпіти ще 3.5 роки...Хоч би він....покинув нас,разом з путіним
показати весь коментар
15.08.2025 20:16 Відповісти
СкороиКирдык нужно попутешествовать за счёт налогоплательщиков!!!!В виде миротворца матьперематьтвоюплятьмать!!!))))
показати весь коментар
15.08.2025 20:18 Відповісти
Демократія? Лукашенко адже самопроголошений президент!
показати весь коментар
15.08.2025 20:20 Відповісти


Донні,морковку хочеш?
показати весь коментар
15.08.2025 20:24 Відповісти
Агент краснов-Нобелівський..
показати весь коментар
15.08.2025 20:25 Відповісти
Всією сімейкою? - норм - допоможуть бульбу рити
показати весь коментар
15.08.2025 20:35 Відповісти
Ха-ха! Рити. Не кажіть більше так. То у рускіх картошку рити, так справді вони говорять, дуже смішно У нас риє тільки! свинка
показати весь коментар
15.08.2025 21:20 Відповісти
🤣
показати весь коментар
15.08.2025 21:00 Відповісти
Қырғызский президент тоже принял предложение луки и теперь живет в Минске. Все будет Украина!
показати весь коментар
15.08.2025 21:00 Відповісти
А до кобзона на концерт вони не хрчуть запрошення прийняти
показати весь коментар
15.08.2025 21:20 Відповісти
 
 