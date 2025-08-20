РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9478 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Беларуси с Ираном
1 432 20

Лукашенко заявил о готовности к военному сотрудничеству с Ираном

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Ираном по широкому спектру направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на переговорах с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе, передает БЕЛТА.

Отмечается, что Беларусь готова к обсуждению с Ираном любых вопросов - от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы.

"Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы стремимся выполнить все наши обязательства, которые взяли на себя перед Ираном. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы приехали к своим друзьям, и вы можете и должны чувствовать себя здесь как друзья", - сказал Лукашенко президенту Ирана.

Белорусский диктатор "передал приветствие" духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и напомнил о своих предыдущих визитах в страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин обсудил с Лукашенко результаты саммита на Аляске

"Мы готовы обсуждать любые вопросы. У нас нет закрытых тем, мы готовы сотрудничать по вопросам, начиная от обеспечения населения вашей страны продовольствием и заканчивая военно-техническим сотрудничеством. Здесь нет секретов. Мы не дружим против кого-то. Мы делаем все на благо наших народов - иранского и белорусского", - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь, президент Ирана во время переговоров с Лукашенко затронул вопрос санкций и отношений с Соединенными Штатами. "Мы понимаем, что единственное, что может нейтрализовать все эти незаконные санкции, - это развитие наших отношений и договоренности, которые будут реализованы на практике", - сказал президент Ирана.

Также читайте: Путину не хватает денег: Россия откажется от углубления канала для торговли с Ираном из-за роста расходов

Автор: 

Беларусь (7973) Иран (2069) Лукашенко Александр (3640)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Нема йому чого боятися. Нещодавно йому телефонував "трамп", назвавши його високоповажним паном президентом. Просив визволити заручників.

Ви уявляєте наскільки низько впали "трампи" та США загалом?
показать весь комментарий
20.08.2025 17:14 Ответить
+5
Покидьки до покидьків.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:12 Ответить
+4
шапеди хоче
показать весь комментарий
20.08.2025 17:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шапеди хоче
показать весь комментарий
20.08.2025 17:02 Ответить
У Луки "очко грає"... Боїться, що кацапи можуть, якось, "одпетлять", і "кинуть" його, так само, як Вірменію... І не знає, що робить... І чи не пригадають йому всі ті "фортелі", які він викидав, останній десяток років?
показать весь комментарий
20.08.2025 17:02 Ответить
стара повія. Хоче і до трамбона і до аятоли. Тобто - однією дупою на всі базари
показать весь комментарий
20.08.2025 17:14 Ответить
Хоче шахмєди запускають на пару з #уйлом по Україні.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:48 Ответить
Нема йому чого боятися. Нещодавно йому телефонував "трамп", назвавши його високоповажним паном президентом. Просив визволити заручників.

Ви уявляєте наскільки низько впали "трампи" та США загалом?
показать весь комментарий
20.08.2025 17:14 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 17:06 Ответить
Ти ж з Китаєм вась- вась - запасний аеродром?
показать весь комментарий
20.08.2025 17:07 Ответить
Надо отправить к Лукашенко - Фламинго.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:08 Ответить
Такое ощущение, что мир готовится к 3 мировой и Беларусь будет не на стороне Украины, если не очистить ее от ставленника Москвы.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:11 Ответить
Карти на стіл!...
показать весь комментарий
20.08.2025 17:12 Ответить
Покидьки до покидьків.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:12 Ответить
Сьогодні білоруськи нацисти в черговий раз обстріляли нашу територію ракетами.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:17 Ответить
Сі за таке йому наваляє.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:18 Ответить
Similis simili gaudet!
показать весь комментарий
20.08.2025 17:38 Ответить
Дегенерат *********** готовий до співпраці з таким же уродом і
дегенератом із Ірану
показать весь комментарий
20.08.2025 17:39 Ответить
Як Пилип з конопель, ніхто не просить та не приділяє уваги.
Несем дічь, може звернуть увагу?
показать весь комментарий
20.08.2025 17:41 Ответить
Це після цього як Дні йому подзвонив і похвалив.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:57 Ответить
В нього вже крахмал лізе з усіх дірок, а воно як флюгер якшається і із бородатими піdарами також. Все ніяк коліньку не прилаштує.
показать весь комментарий
20.08.2025 18:02 Ответить
Прутнем по обличчю Трампа!
показать весь комментарий
20.08.2025 18:32 Ответить
Наверное Трампу будет интересно ещё раз обсудить хороший вариант.
показать весь комментарий
20.08.2025 19:04 Ответить
 
 