Лукашенко заявил о готовности к военному сотрудничеству с Ираном

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Ираном по широкому спектру направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на переговорах с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе, передает БЕЛТА.

Отмечается, что Беларусь готова к обсуждению с Ираном любых вопросов - от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы.

"Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы стремимся выполнить все наши обязательства, которые взяли на себя перед Ираном. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы приехали к своим друзьям, и вы можете и должны чувствовать себя здесь как друзья", - сказал Лукашенко президенту Ирана.

Белорусский диктатор "передал приветствие" духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и напомнил о своих предыдущих визитах в страну.

"Мы готовы обсуждать любые вопросы. У нас нет закрытых тем, мы готовы сотрудничать по вопросам, начиная от обеспечения населения вашей страны продовольствием и заканчивая военно-техническим сотрудничеством. Здесь нет секретов. Мы не дружим против кого-то. Мы делаем все на благо наших народов - иранского и белорусского", - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь, президент Ирана во время переговоров с Лукашенко затронул вопрос санкций и отношений с Соединенными Штатами. "Мы понимаем, что единственное, что может нейтрализовать все эти незаконные санкции, - это развитие наших отношений и договоренности, которые будут реализованы на практике", - сказал президент Ирана.

