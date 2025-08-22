Россия атаковала американский завод в Мукачево, вероятно, чтобы помешать США и ЕС инвестировать в украинский бизнес

Россия нанесла ракетный удар по американскому заводу Flex в Мукачево 21 августа, вероятно, чтобы помешать Соединенным Штатам и европейским союзникам инвестировать или открывать бизнес в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

В ISW отмечают, что подготовка к удару длилась несколько недель: "Россия накапливала беспилотники и ракеты на фоне текущих американо-российских переговоров и саммита на Аляске 15 августа", - говорится в статье.

"В канун саммита Россия проводила меньшие по масштабу атаки, чтобы позиционировать себя как добросовестного переговорщика, одновременно накапливая боеприпасы для массированных ударов после встречи", - отмечают аналитики.

Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Мукачево. Сейчас известно о 23 пострадавших. В стационаре находится 6 пациентов: среди них - с осколочными ранениями, травмами конечностей, живота и головы. Все в стабильном состоянии, одна пациентка после операции.

В ликвидации последствий вражеской атаки участвовало 96 спасателей и 20 единиц техники.

