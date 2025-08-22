РУС
"Экспертиза", сфабрикованная против Порошенко, повторяет российский тезис, что война началась из-за курса Украины в НАТО, - адвокаты

адвокаты Порошенко

Власть сфабриковала псевдоэкспертизу, которая обвиняет Порошенко в начале российского вторжения и дискредитирует изменения в Конституцию относительно курса в НАТО. Возглавляет это дело следователь ГБР Яблонский, который во времена Януковича преследовал участников Революции Достоинства, а теперь руководит управлением по делам Майдана.

Об этом заявили адвокаты Петра Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По словам адвокатов, так называемую "экспертизу" осуществили специалисты по вопросам противопожарной безопасности, интеллектуального права и взрывотехники. В частности, эти "эксперты" делают вывод, что внесение в Конституцию Украины курса на членство в ЕС и НАТО в 2019 году повлияло на начало полномасштабного вторжения РФ. Как известно, это повторяет тезисы российской пропаганды о причинах войны против Украины.

"Они в этом "экспертном исследовании" сделали вывод, что изменения в Конституцию Украины, которыми был утвержден стратегический курс Украины на членство в НАТО, на изменение внеблокового статуса, который был до того, на европейскую интеграцию, на членство в ЕС, оказываются противоправными и вредят Украине", - отметил адвокат.

"ГБР уже не впервые пытается интегрировать пророссийские позиции о том, что курс в НАТО был вреден, Конституция наша незаконна. Хотя это - абсурд. Именно это нам навязывает государство-агрессор, нейтральность и лишение нас перспектив членства в НАТО. Я не удивлюсь, что эту экспертизу и эти решения ГБР и лично следователя Яблонского, как уже это было, будут цитировать какие-то персонажи типа Лаврова", - говорит Головань.

Как сказал адвокат Илья Новиков, подобные "псевдоэкспертизы" с заранее запланированным заключением - это российская технология. А непосредственно эта "экспертиза" была организована еще при жизни Андрея Портнова, который был архитектором преследования Петра Порошенко. "Экспертизу" закончили в июне этого года, когда Портнова уже застрелили в Мадриде. Но начиналась она в феврале. У них есть заряженная схема, по которой это дело пойдет в суд. Видимо, смерть Портнова немного эту систему поломала. Но тот факт, что эту экспертизу все же не побоялись принести в суд и не побоялись ее засветить, означает, что дело Портнова живет", - сказал Новиков.

Читайте: Санкции против Порошенко были введены на основании сфальсифицированных документов, - адвокаты

адвокаты Порошенко

"Я была шокирована тем фактом, что теперь у нас экспертизу Конституции делает не Конституционный суд, а эксперты по взрывам, по пожарной охране. Совершенно очевидно, что это политическое дело против лидера оппозиции, против оппозиции", - сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Единственным зонтиком безопасности для Украины действительно является членство в НАТО, и это право определять украинскому парламенту, украинскому президенту, который подал эти законодательные изменения в парламент, конституционным большинством проголосовали, и Порошенко их подписал. Это для того, чтобы остановить реванш в 2019 году", - отметила Геращенко.

"Почему это происходит именно сейчас? Возможно, страну готовят к тому, что придется отказаться от НАТО, и надо искать виновных. А у нас всегда виноват во всем Порошенко", - отмечает депутат.

"Нам теперь говорят, что война полномасштабная началась не из-за российской агрессии, а потому, что Украина угрожала России тем, что она может стать членом НАТО? Скоро НАТО будет виновато в том, что в Украине ежедневно россияне убивают украинцев", - возмутилась Геращенко.

"Я хочу напомнить, что война началась, когда у нас была зафиксирована нейтральность, в 2014 году, а как раз в 2019, когда мы имели сильную армию, путин не смел нападать и только смотрел, когда же ослабнет Украина. Поэтому мое обращение к власти - не надо ослаблять Украину внутренними распрями. Прекратите заниматься бредом. Прекратите заниматься политическими делами, займитесь усилением Вооруженных Сил Украины, единством Украины", - призвала Ирина Геращенко.

Также читайте: Порошенко в Верховном Суде: Идейным вдохновителем санкций против меня был Портнов

Геращенко Ирина (1633) Новиков Илья (252) Порошенко Петр (19648) членство в НАТО (1555) Головань Игорь (117)
+24
22.08.2025 19:32 Ответить
+21
22.08.2025 19:35 Ответить
+21
Курс України на членство в ЄС та НАТО проголосований конституційною більшістю Українського парламенту, та тільки після підписаний ПП
якби не це рішення Парламенту, то й ПП не мав би що підписувати
то що, до парламентарів претензії висувати за курс на ЄС та НАТО?
до речі, проти участі України в ЄС та НАТО виступають виключно вороги України - *****, димон-алконавт, коняка лавров, фіцо, орбан та під*****вська *****-братія
22.08.2025 19:36 Ответить
22.08.2025 19:32 Ответить
22.08.2025 20:25 Ответить
розум переможе.
22.08.2025 20:30 Ответить
На жаль, це було в 19-му році...
22.08.2025 20:32 Ответить
в 2014. в 2019 перемогли зе дауни.
22.08.2025 20:33 Ответить
22.08.2025 20:38 Ответить
22.08.2025 20:41 Ответить
Першим был все-таки Виктор Федорович , который и вырастил в 2012 в своей команде Пороха- пятого и седьмого президента Украины!
22.08.2025 20:36 Ответить
поки твій янукоовищ копійки тирив по карманам в даунєцьких бомжів, Порошенко був вже особистістю.
22.08.2025 20:38 Ответить
Першим був все таки Ющенко , котрий ненавидів 95кварталівців як наймитів кдбіста Маслякова в Україні.
22.08.2025 20:53 Ответить
о, перший бот подляка на цій інфі засвітився!

Слухай, (unknown) #281225, в чого ти один, де твої колеги?
22.08.2025 21:11 Ответить
22.08.2025 19:35 Ответить
А не закінчиться війна бо хйло повезло на Аляску компромати на двох - НА ТРАМПА !!! ГЕНЕРАЛ КОНТРОЗВІДКИ ОМЕЛЬЧЕНКО
(моя здогака- а може й на БУРАТІНУ ?)
22.08.2025 19:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KKXxZqinWvU
22.08.2025 19:55 Ответить
Курс України на членство в ЄС та НАТО проголосований конституційною більшістю Українського парламенту, та тільки після підписаний ПП
якби не це рішення Парламенту, то й ПП не мав би що підписувати
то що, до парламентарів претензії висувати за курс на ЄС та НАТО?
до речі, проти участі України в ЄС та НАТО виступають виключно вороги України - *****, димон-алконавт, коняка лавров, фіцо, орбан та під*****вська *****-братія
22.08.2025 19:36 Ответить
та кліка зелених на чолі з клоуном обдовбаним .
22.08.2025 19:38 Ответить
до речі, зазначена «експертиза» суперечить прямо закріпленому у Конституції України курсу України на ЄС та НАТО, тобто висновок експертів є антиконституційним
22.08.2025 19:39 Ответить
Не здивуюсь якщо текст підозри Порошенку писали кацапи, а зеля озвучив і підписав.
До речі ці експерди не знавці конституції, це якісь там інженери
22.08.2025 19:37 Ответить
22.08.2025 19:37 Ответить
шо вони прицепились до Порошенка ,він їм не загрожує ,зараз Залужний їм більше загрожує
22.08.2025 19:37 Ответить
Принципово проголосую за Валєру, бо ж шкода, але Порошенка імбецили не обируть. Думаю претензій до зебіла і кодли у нього багато. Ще втікатимуть як щурі
22.08.2025 19:40 Ответить
Залужний чудово розуміє,що без підтримки Порошенка він стане зеленським
22.08.2025 19:44 Ответить
У всьому винні українці. Вони голосують за емоції. Повторюю, я би обрала ПП. А вибір буде або зеля або Залужний. Тут уже все ясно. Сподіваюсь йому стане мудрості. Він все ж таки на голову вище за зелю і в прямому і в переносному плані
22.08.2025 19:47 Ответить
українці чи зелені малороси?
22.08.2025 19:51 Ответить
Зебіли звісно, які іменують себе українцями
22.08.2025 19:51 Ответить
Нації виявилось в нас тільки 25%. решта зе малороси.
22.08.2025 19:52 Ответить
В кожній країні так. Але є в нас нюанс. Значна частина з 75 % орієнтована ментально на засрашку, хоча і заперечує. Це головна проблема. Можна було би їх надурити, але тоді передвиборчі обіцянки будуть звучати дуже проросійськи і по совковому. Щойно вони побачать що кандидат почав віддалятись від програми в сторону євроінтеграції, зненавидять і не дадуть нічого зробити. Так було, мабуть так і буде.
22.08.2025 19:58 Ответить
це зрозуміло. ви ж в фб наставляєте на шлях істинний зе овець? і як? 98 % з них боти. не слабо зєля працює на свій рейтинг?
22.08.2025 20:01 Ответить
Не наставляю. Мене там немає. Багато є і людей, які за зе, не треба себе обманювати
22.08.2025 20:04 Ответить
є. а я їх наставляю. і фізичними зауваженнями також. і буду це робити і на далі. завдяки їм я не маю свого бувшого житла. бо воно окуповано.
22.08.2025 20:07 Ответить
Есть давно уже довольно стройное подтверждение независимых политологов в том числе и за кордонных, что Залужный и Зе одна команда, одна схема. Как бы братья, но не близнецы. Многое сходится. Я не знаю, будут ли выборы преза у нас, но моё мнение, Порох будет лучшим премьером чем президентом. На сегодня у нас нет реального премьера как кандидатура, как реформатора экономического и административного. Старые почти совковые рычаги управления просто поржавели давно. А президентом стоило бы в таком раскладе выбрать В Кличко. Только из за одного. Что однажды он встретится с пукиным что либо обговорить подписать, и будет совместное фото и виде конечно. Так вот фото такие можно будет уже продавать схода по 100 баксов за штуку и все деньги в казну! И пукин конечно через несколько дней сдохнет от унижения. Можно ржать---но это не стёб. Там тщеславие давно клиническое. Сработает!
22.08.2025 20:36 Ответить
Мені не сподобався контрнаступ і ВЛК Залужного, на якому сталося диво.
22.08.2025 19:51 Ответить
І що ти пропонуєш ?
22.08.2025 19:56 Ответить
Нічого я не пропоную. Все одно мудрий нарід проголосує за ЗЕ, Притулу, чи ще якогось коміка.
22.08.2025 20:59 Ответить
у нього хіба був вибір?
22.08.2025 20:01 Ответить
в тебе є шанс подати скргу (в суд, чи в те ж ДБР, чи НАБУ) на те ВЛК, яке постановило визнати Залужного непридатним для подальшої служби в ЗСУ. Тільки, враховуючи те, що кожне ВЛК є керованим з ОПи - навряд чи ти доб'єшся хоч якогось прийнятного результату від розгляду твоєї скарги...
22.08.2025 20:40 Ответить
22.08.2025 19:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HTSgIg74rac&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=HTSgIg74rac&t=БОБЫРЕНКО: штаб начал работу - ИЗВЕСТЕН ГЛАВНЫЙ ПЛАН! Выборы объявят неожиданно, никто не успеет
22.08.2025 20:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fnCGvjdEOtU

Й ось настав той момент - я про відео послання вище . А це свіженька інформація від політтехнолога Бобиренко .
22.08.2025 20:26 Ответить
Ні. Тут річ у тому, що коломИйський пообіцяв помститися Порошенкові. За своє вимушене вигнання та за розкриття шахрайства з Приватом.

Тому його мавпочка (блаЗЄнський) мусить виконувати це завдання, незважаючи ні на що.
22.08.2025 19:41 Ответить
Слабка помста. Коломойський став ізгоєм. Куди б не втік його чекає в'язниця. А у Порошенка тимчасові політичні незручності.
22.08.2025 19:47 Ответить
Віриш в то зелене шоу? Ізгой? Цікаво лише де та його камера? Десь біля Буковелю а може десь біля Адрітики чи Червого моря, або Персидської затоки...
22.08.2025 19:53 Ответить
Кралврал 95 раз на півроку вкидає мультики з нібито заарештованим коломойським. Ось і сьогодні вкинули новий мультик.
На кого це розраховано?
22.08.2025 20:04 Ответить
ДЕ ХОВАЮТЬ КОЛОМОЙСЬКОГО? Впевнений, що фсбшного бандита Бєню ЗЕрежим ховає від американського правосуддя. Допоки в Україні проти Коломойського імітують справи, Феміда США офіційно не може витребувати тіло бенефіціара проєкту Буратіно.
https://x.com/leusenko1/status/1958824487836668236
22.08.2025 19:54 Ответить
Коломойський ховається від ху-ла і від США. Я ставлю на ху-ла, він добреться до коломойського першим. Пройдуть вибори і коломойський відбуде на концерт кобзона і можливо навіть з цирковою мавпочкою.
22.08.2025 20:54 Ответить
Ви жартуєте? Та коломИйський зараз розпоряджається всією Україною.

Звісно, що люди з невеликим розумом вірять, що він у СІЗО.

Все це шоу з СІЗО для того, щоб потім навіть зробити виставу "суду". І коломИйському запишуть два роки за один (згідно з т.зв. "законом_савченко"). В нього буде з надлишком. Ще й компенсацію отримає за те, що "пересидів".

Насправді він просто розважається в своїй карпатській резиденції.

Та часом їздить "під_вартою" до суду, щоб дурні повірили, що його мавпочка_ЗЄ та й виступила проти нього...
22.08.2025 20:02 Ответить
Ще й як загрожує їм Порох! Бо в Пороха є те, чого нині нема в Залужного. А саме: політична організація, яка здатна провести свого лідера (чи лідерів, ящо мова про депутатів) крізь виборчий процес, включно з контролем голосування на виборчих дільницях з підрахунком бюлетенів. Так, мова саме про партійну організацію. Бо партія "Європейська Солідарність" якщо вирішить, що в Залужного більше шансів - посприяє йому. Так само ми, рухівці, включились в боротьбу за обрання нардепів від Нашої України (та в місцеві ради) в 2002-му, і в обрання Ющенка в 2004-му; та й в обрання Порошенка в 2014-му. Але перед тим, нагадаю, в нас був розкол, тому що покійний Чорновіл нічого не хотів чути про союз з Ющенком...
Але це я забрався в надто далекі історичні дебрі....
22.08.2025 20:28 Ответить
Вообще то надо начинать с честного полковника и его шефа распродавшие сотни танков и самолетов,а то как то все стесняются правду сказать и на попередников валят.
22.08.2025 19:44 Ответить
талян в засадє. хрін ти його виколупаєш зі схрону де він забився на віки.
22.08.2025 19:45 Ответить
Які ж видатні юристи ці слідчі в ДБР, якщо для них Конституція (основний закон) є незаконна
Я вже не кажу про те, що зміни до Конституції приймає Верховна Рада, а не президент
22.08.2025 19:46 Ответить
Дивна логіка... Конституцію змінили у 2019, а повномасштабна війна почалася аж у 2022...
22.08.2025 19:47 Ответить
ну якшо знайшлися студенти які зробили картонну революцію при цієї шоблі ,то можливо їм треба вийти на захист Констітуції взагалі , бо🤡 зеленська шобла ,не по дітячому загрожує зірвати останній шанс ,бути захищенними в україні кожного , і майбутьнього для молоді в Україні НЕ БУДЕ !!!...зеленського Геть !!!..
22.08.2025 19:48 Ответить
в Україні
22.08.2025 20:25 Ответить
ЗЄрватіви !!!
А крим і донбас теж через "курс до Нато"???
А провокація на Тузлі під час кучмарика?
22.08.2025 19:48 Ответить
За Закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО проголосувало 334 депутати ВР.
І що, їх всіх також на нари?
Взагалі-то, все то дійство від зеленого ДБР сильно смердить зеленим лайном з сильними нотками чемодану *****.
От цікаво, вся та дебеервські мерзота потім відповідати не боїться? Адже то тепер вже буде не з фанерними щитами і не бруківкою. Чи то і є ціль того безумства.
22.08.2025 19:49 Ответить
Тим більше, в нас же парламентсько-президентська республіка...
22.08.2025 20:06 Ответить
Приклад злочинних дій, стефанчуків+зеленського, з групою осіб з правоПохороних органів та портновських сіддівських, проти Українців, на користь ****** з московії!! ****** зовні війною гадить Українцям, з 2014 року, а служки каламойського, гадять з 2019 року в середині України!
22.08.2025 19:58 Ответить
З таким формулюванням для найвеличнішого лідера Всесвіту навіть 100 пожиттєвих не вистачить: все, що прийняв Парламент і підписав Президент ставиться на рахунок останнього.
Але ж це тільки при Порошенку за все відповідав Президент, а за янєлоха - "Захід", опозиція, московія, марсіяни, рептилоїди, жителі Нібіру і туристи з Альфа-Центаври. Найвеличніше нівчому не винно (бо найвеличніше і боневтік), а решту клятий Порох наклав у штані...
До того ж не забуваємо про 100500 замахів на цього потужного "косоворотчика вишиваного", "ледь теплу мівіну", татарова (який всіх кадирівців перерізав), розвідника/підводного льотчика/космічного піхотинця/диверсанта абдристовича з гранатометом і, звісно, супергероя ********** - дєрьмака, який організував оборону та звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, хтів звільнити Херсонщину, але Залужний не дозволив, хтів побудувати мільони дронів та тисячі ракет, але кляті вороги від опозиції і рештки прихільників Залужного не дають... От поставити б Головою ГенШтабу медіасержанта маркуса, а Головнокомандувачем (купленого київською квартирою) Білецького - перемога б була в кишені!
А так кляті "англосакси", опозиція, ЗСУ заважають...

ІМХО
22.08.2025 20:01 Ответить
22.08.2025 20:03 Ответить
22.08.2025 20:04 Ответить
із 73/43%зебілів тут лише один https://censor.net.ua/user/50986 govtva, тай те він го(р)ндоно-смешковий, а не ОПешний. Видно, нема їм чим заперечити адвокатам... чи методички ОПешним ботам не підготували за 12 годин від часу виходу цього роліка...
22.08.2025 20:16 Ответить
недалеко яблонській від яблуні покотився.
22.08.2025 20:16 Ответить
А чому цим гнилим яблуком не займеться СБУ? Це дійсно працює на руку агресора. Чи це перед виборами?
22.08.2025 20:25 Ответить
А політичне корило СБУ цілком підпорядковаене дермаку... Тому і не займеться.
22.08.2025 20:31 Ответить
*крило" - соррі
22.08.2025 21:08 Ответить
ІМУНІТЕТ для КОРУПЦІОНЕРІВ. Як Банкова РЯТУЄ СВОЇХ. Нова СХЕМА з СБУ. Міндіч стане ТАЄМНИМ АГЕНТОМ?
https://www.youtube.com/watch?v=6wTVMDihLHw
22.08.2025 21:03 Ответить
Враховуючи, що зміни до Конституції голосуються конституційною більшістю (300 голосів мінімум), тобто тим самим числом, яке потрібно для подолання вето Президента України на закони, є думка, що Президент не вправі НЕ підписувати прийнятий парламентом закон про внесення змін до Конституції. Так само, як Президент не міг би заблокувати і просто ухвалену парламентом нову Конституцію України (якби одразу нову редакцію прийняли б).
22.08.2025 20:38 Ответить
а чому не написати заяву на того яблонського, який прямо заперечує закони України і волю народу? Невже немає грамотних адвокатів, які б чітко виписали що те чмо взагалі малограмотне і посаду займає незаконно, бо законів не знає?
22.08.2025 20:38 Ответить
написали, це такі адвокати, що такої херні не пропустять.
22.08.2025 20:43 Ответить
Зєбуїни вкотре підтвердили, що вони є Антимайданом.
22.08.2025 20:47 Ответить
Скільки шкоди принесли Україні ЗЕлені ублюдки,починаючи від Янелоха - дЄрмака до Безуглої чи Безумної.?
22.08.2025 20:59 Ответить
То хібв ми з такими судами та владою Переможемо..?!
Ті хто крали у ЗСУ до 2022 і після - хіба їм потрібна Незалежна та Самостійна Україна..?!!
22.08.2025 21:16 Ответить
 
 