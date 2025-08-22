"Экспертиза", сфабрикованная против Порошенко, повторяет российский тезис, что война началась из-за курса Украины в НАТО, - адвокаты
Власть сфабриковала псевдоэкспертизу, которая обвиняет Порошенко в начале российского вторжения и дискредитирует изменения в Конституцию относительно курса в НАТО. Возглавляет это дело следователь ГБР Яблонский, который во времена Януковича преследовал участников Революции Достоинства, а теперь руководит управлением по делам Майдана.
Об этом заявили адвокаты Петра Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
По словам адвокатов, так называемую "экспертизу" осуществили специалисты по вопросам противопожарной безопасности, интеллектуального права и взрывотехники. В частности, эти "эксперты" делают вывод, что внесение в Конституцию Украины курса на членство в ЕС и НАТО в 2019 году повлияло на начало полномасштабного вторжения РФ. Как известно, это повторяет тезисы российской пропаганды о причинах войны против Украины.
"Они в этом "экспертном исследовании" сделали вывод, что изменения в Конституцию Украины, которыми был утвержден стратегический курс Украины на членство в НАТО, на изменение внеблокового статуса, который был до того, на европейскую интеграцию, на членство в ЕС, оказываются противоправными и вредят Украине", - отметил адвокат.
"ГБР уже не впервые пытается интегрировать пророссийские позиции о том, что курс в НАТО был вреден, Конституция наша незаконна. Хотя это - абсурд. Именно это нам навязывает государство-агрессор, нейтральность и лишение нас перспектив членства в НАТО. Я не удивлюсь, что эту экспертизу и эти решения ГБР и лично следователя Яблонского, как уже это было, будут цитировать какие-то персонажи типа Лаврова", - говорит Головань.
Как сказал адвокат Илья Новиков, подобные "псевдоэкспертизы" с заранее запланированным заключением - это российская технология. А непосредственно эта "экспертиза" была организована еще при жизни Андрея Портнова, который был архитектором преследования Петра Порошенко. "Экспертизу" закончили в июне этого года, когда Портнова уже застрелили в Мадриде. Но начиналась она в феврале. У них есть заряженная схема, по которой это дело пойдет в суд. Видимо, смерть Портнова немного эту систему поломала. Но тот факт, что эту экспертизу все же не побоялись принести в суд и не побоялись ее засветить, означает, что дело Портнова живет", - сказал Новиков.
"Я была шокирована тем фактом, что теперь у нас экспертизу Конституции делает не Конституционный суд, а эксперты по взрывам, по пожарной охране. Совершенно очевидно, что это политическое дело против лидера оппозиции, против оппозиции", - сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.
"Единственным зонтиком безопасности для Украины действительно является членство в НАТО, и это право определять украинскому парламенту, украинскому президенту, который подал эти законодательные изменения в парламент, конституционным большинством проголосовали, и Порошенко их подписал. Это для того, чтобы остановить реванш в 2019 году", - отметила Геращенко.
"Почему это происходит именно сейчас? Возможно, страну готовят к тому, что придется отказаться от НАТО, и надо искать виновных. А у нас всегда виноват во всем Порошенко", - отмечает депутат.
"Нам теперь говорят, что война полномасштабная началась не из-за российской агрессии, а потому, что Украина угрожала России тем, что она может стать членом НАТО? Скоро НАТО будет виновато в том, что в Украине ежедневно россияне убивают украинцев", - возмутилась Геращенко.
"Я хочу напомнить, что война началась, когда у нас была зафиксирована нейтральность, в 2014 году, а как раз в 2019, когда мы имели сильную армию, путин не смел нападать и только смотрел, когда же ослабнет Украина. Поэтому мое обращение к власти - не надо ослаблять Украину внутренними распрями. Прекратите заниматься бредом. Прекратите заниматься политическими делами, займитесь усилением Вооруженных Сил Украины, единством Украины", - призвала Ирина Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слухай, (unknown) #281225, в чого ти один, де твої колеги?
(моя здогака- а може й на БУРАТІНУ ?)
якби не це рішення Парламенту, то й ПП не мав би що підписувати
то що, до парламентарів претензії висувати за курс на ЄС та НАТО?
до речі, проти участі України в ЄС та НАТО виступають виключно вороги України - *****, димон-алконавт, коняка лавров, фіцо, орбан та під*****вська *****-братія
До речі ці експерди не знавці конституції, це якісь там інженери
Й ось настав той момент - я про відео послання вище . А це свіженька інформація від політтехнолога Бобиренко .
Тому його мавпочка (блаЗЄнський) мусить виконувати це завдання, незважаючи ні на що.
На кого це розраховано?
https://x.com/leusenko1/status/1958824487836668236
Звісно, що люди з невеликим розумом вірять, що він у СІЗО.
Все це шоу з СІЗО для того, щоб потім навіть зробити виставу "суду". І коломИйському запишуть два роки за один (згідно з т.зв. "законом_савченко"). В нього буде з надлишком. Ще й компенсацію отримає за те, що "пересидів".
Насправді він просто розважається в своїй карпатській резиденції.
Та часом їздить "під_вартою" до суду, щоб дурні повірили, що його мавпочка_ЗЄ та й виступила проти нього...
Але це я забрався в надто далекі історичні дебрі....
Я вже не кажу про те, що зміни до Конституції приймає Верховна Рада, а не президент
А крим і донбас теж через "курс до Нато"???
А провокація на Тузлі під час кучмарика?
І що, їх всіх також на нари?
Взагалі-то, все то дійство від зеленого ДБР сильно смердить зеленим лайном з сильними нотками чемодану *****.
От цікаво, вся та дебеервські мерзота потім відповідати не боїться? Адже то тепер вже буде не з фанерними щитами і не бруківкою. Чи то і є ціль того безумства.
Але ж це тільки при Порошенку за все відповідав Президент, а за янєлоха - "Захід", опозиція, московія, марсіяни, рептилоїди, жителі Нібіру і туристи з Альфа-Центаври. Найвеличніше нівчому не винно (бо найвеличніше і боневтік), а решту клятий Порох наклав у штані...
До того ж не забуваємо про 100500 замахів на цього потужного "косоворотчика вишиваного", "ледь теплу мівіну", татарова (який всіх кадирівців перерізав), розвідника/підводного льотчика/космічного піхотинця/диверсанта абдристовича з гранатометом і, звісно, супергероя ********** - дєрьмака, який організував оборону та звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, хтів звільнити Херсонщину, але Залужний не дозволив, хтів побудувати мільони дронів та тисячі ракет, але кляті вороги від опозиції і рештки прихільників Залужного не дають... От поставити б Головою ГенШтабу медіасержанта маркуса, а Головнокомандувачем (купленого київською квартирою) Білецького - перемога б була в кишені!
А так кляті "англосакси", опозиція, ЗСУ заважають...
ІМХО
https://www.youtube.com/watch?v=6wTVMDihLHw
Ті хто крали у ЗСУ до 2022 і після - хіба їм потрібна Незалежна та Самостійна Україна..?!!