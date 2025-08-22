"Экспертиза", сфабрикованная против Порошенко, повторяет российский тезис, что война началась из-за курса Украины в НАТО, - адвокаты

Власть сфабриковала псевдоэкспертизу, которая обвиняет Порошенко в начале российского вторжения и дискредитирует изменения в Конституцию относительно курса в НАТО. Возглавляет это дело следователь ГБР Яблонский, который во времена Януковича преследовал участников Революции Достоинства, а теперь руководит управлением по делам Майдана.

Об этом заявили адвокаты Петра Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По словам адвокатов, так называемую "экспертизу" осуществили специалисты по вопросам противопожарной безопасности, интеллектуального права и взрывотехники. В частности, эти "эксперты" делают вывод, что внесение в Конституцию Украины курса на членство в ЕС и НАТО в 2019 году повлияло на начало полномасштабного вторжения РФ. Как известно, это повторяет тезисы российской пропаганды о причинах войны против Украины.

"Они в этом "экспертном исследовании" сделали вывод, что изменения в Конституцию Украины, которыми был утвержден стратегический курс Украины на членство в НАТО, на изменение внеблокового статуса, который был до того, на европейскую интеграцию, на членство в ЕС, оказываются противоправными и вредят Украине", - отметил адвокат.

"ГБР уже не впервые пытается интегрировать пророссийские позиции о том, что курс в НАТО был вреден, Конституция наша незаконна. Хотя это - абсурд. Именно это нам навязывает государство-агрессор, нейтральность и лишение нас перспектив членства в НАТО. Я не удивлюсь, что эту экспертизу и эти решения ГБР и лично следователя Яблонского, как уже это было, будут цитировать какие-то персонажи типа Лаврова", - говорит Головань.

Как сказал адвокат Илья Новиков, подобные "псевдоэкспертизы" с заранее запланированным заключением - это российская технология. А непосредственно эта "экспертиза" была организована еще при жизни Андрея Портнова, который был архитектором преследования Петра Порошенко. "Экспертизу" закончили в июне этого года, когда Портнова уже застрелили в Мадриде. Но начиналась она в феврале. У них есть заряженная схема, по которой это дело пойдет в суд. Видимо, смерть Портнова немного эту систему поломала. Но тот факт, что эту экспертизу все же не побоялись принести в суд и не побоялись ее засветить, означает, что дело Портнова живет", - сказал Новиков.

Читайте: Санкции против Порошенко были введены на основании сфальсифицированных документов, - адвокаты

"Я была шокирована тем фактом, что теперь у нас экспертизу Конституции делает не Конституционный суд, а эксперты по взрывам, по пожарной охране. Совершенно очевидно, что это политическое дело против лидера оппозиции, против оппозиции", - сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Единственным зонтиком безопасности для Украины действительно является членство в НАТО, и это право определять украинскому парламенту, украинскому президенту, который подал эти законодательные изменения в парламент, конституционным большинством проголосовали, и Порошенко их подписал. Это для того, чтобы остановить реванш в 2019 году", - отметила Геращенко.

"Почему это происходит именно сейчас? Возможно, страну готовят к тому, что придется отказаться от НАТО, и надо искать виновных. А у нас всегда виноват во всем Порошенко", - отмечает депутат.

"Нам теперь говорят, что война полномасштабная началась не из-за российской агрессии, а потому, что Украина угрожала России тем, что она может стать членом НАТО? Скоро НАТО будет виновато в том, что в Украине ежедневно россияне убивают украинцев", - возмутилась Геращенко.

"Я хочу напомнить, что война началась, когда у нас была зафиксирована нейтральность, в 2014 году, а как раз в 2019, когда мы имели сильную армию, путин не смел нападать и только смотрел, когда же ослабнет Украина. Поэтому мое обращение к власти - не надо ослаблять Украину внутренними распрями. Прекратите заниматься бредом. Прекратите заниматься политическими делами, займитесь усилением Вооруженных Сил Украины, единством Украины", - призвала Ирина Геращенко.

Также читайте: Порошенко в Верховном Суде: Идейным вдохновителем санкций против меня был Портнов