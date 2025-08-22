"Експертиза", яку сфабрикували проти Порошенка, повторює російську тезу, що війна почалась через курс України в НАТО, - адвокати
Влада сфабрикувала псевдоекспертизу, яка звинувачує Порошенка у початку російського вторгнення і дискредитує зміни до Конституції щодо курсу в НАТО. Очолює цю справу слідчий ДБР Яблонський, який за часів Януковича переслідував учасників Революції Гідності, а тепер керує управлінням у справах Майдану.
Про це заявили адвокати Петра Порошенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
За словами адвокатів, так звану "експертизу" здійснили фахівці з питань протипожежної безпеки, інтелектуального права та вибухотехніки. Зокрема, ці "експерти" роблять висновок, що внесення у Конституцію України курсу на членство в ЄС та НАТО у 2019 році вплинуло на початок повномасштабного вторгнення РФ. Як відомо, це повторює тези російської пропаганди про причини війни проти України.
"Вони в цьому "експертному дослідженні" зробили висновок, що зміни до Конституції України, якими було затверджено стратегічний курс України на членство в НАТО, на зміну позаблокового статусу, який був до того, на європейську інтеграцію, на членство в ЄС – виявляються протиправними і шкодять Україні", – зазначив адвокат.
"ДБР вже не вперше намагається інтегрувати проросійські позиції про те, що курс до НАТО був шкідливий, Конституція наша незаконна. Хоча це абсурд. Саме це нам нав’язує держава-агресор, нейтральність і позбавлення нас перспектив членства в НАТО, я не здивуюся, що цю експертизу і ці рішення ДБР та особисто слідчого Яблонського, як вже це було, будуть цитувати якісь персонажі типу Лаврова", – говорить Головань.
Як пояснив адвокат Ілля Новіков, подібні "псевдоекспертизи" із заздалегідь запланованим висновком – це російська технологія. А безпосередньо ця "експертиза" була організована ще за життя Андрія Портнова, який був архітектором переслідування Петра Порошенка. "Експертизу" закінчили у червні цього року, коли Портнова вже застрелили в Мадриді. Але починалася вона в лютому. У них є заряджена схема, по якій ця справа піде до суду. Мабуть, смерть Портнова трохи цю систему поламала. Але той факт, що цю експертизу все ж таки не побоялися принести до суду і не побоялися її засвітити, означає, що справа Портнова живе", – сказав Новіков.
"Я була шокована тим фактом, що тепер у нас експертизу Конституції робить не Конституційний суд, а експерти з вибухів, з пожежної охорони. Абсолютно очевидно, що це політична справа проти лідера опозиції, проти опозиції", – сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.
"Єдиною безпековою парасолькою для України дійсно є членство в НАТО, і це право визначати українському парламенту, українському президенту, який подав ці законодавчі зміни в парламент, конституційною більшістю проголосували, і Порошенко їх підписав. Це для того, аби зупинити реванш в 2019 році", – зазначила Геращенко.
"Чому це відбувається саме зараз? Можливо, країну готують до того, що прийдеться відмовитись від НАТО, і треба шукати винних. А у нас завжди винен усьому Порошенко", – зауважує депутатка.
"Нам тепер говорять, що війна повномасштабна розпочалася не через російську агресію, а тому, що Україна загрожувала росії тим, що вона може стати членом НАТО? Скоро НАТО буде винне в тому, що в Україні щодня росіяни вбивають українців", – обурилася Геращенко.
"Я хочу нагадати, що війна почалася, коли у нас була зафіксована нейтральність, у 2014 році, а якраз в 2019, коли ми мали сильну армію, путін не смів нападати і тільки дивився, коли ж послабне Україна. Тому моє звернення до влади – не треба послаблювати Україну внутрішніми чварами. Припиніть займатися маячнею. Припиніть займатися політичними справами, займіться посиленням Збройних Сил України, єдністю України", – закликала Ірина Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слухай, (unknown) #281225, в чого ти один, де твої колеги?
(моя здогака- а може й на БУРАТІНУ ?)
якби не це рішення Парламенту, то й ПП не мав би що підписувати
то що, до парламентарів претензії висувати за курс на ЄС та НАТО?
до речі, проти участі України в ЄС та НАТО виступають виключно вороги України - *****, димон-алконавт, коняка лавров, фіцо, орбан та під*****вська *****-братія
До речі ці експерди не знавці конституції, це якісь там інженери
Й ось настав той момент - я про відео послання вище . А це свіженька інформація від політтехнолога Бобиренко .
Тому його мавпочка (блаЗЄнський) мусить виконувати це завдання, незважаючи ні на що.
На кого це розраховано?
https://x.com/leusenko1/status/1958824487836668236
Звісно, що люди з невеликим розумом вірять, що він у СІЗО.
Все це шоу з СІЗО для того, щоб потім навіть зробити виставу "суду". І коломИйському запишуть два роки за один (згідно з т.зв. "законом_савченко"). В нього буде з надлишком. Ще й компенсацію отримає за те, що "пересидів".
Насправді він просто розважається в своїй карпатській резиденції.
Та часом їздить "під_вартою" до суду, щоб дурні повірили, що його мавпочка_ЗЄ та й виступила проти нього...
Але це я забрався в надто далекі історичні дебрі....
Я вже не кажу про те, що зміни до Конституції приймає Верховна Рада, а не президент
А крим і донбас теж через "курс до Нато"???
А провокація на Тузлі під час кучмарика?
І що, їх всіх також на нари?
Взагалі-то, все то дійство від зеленого ДБР сильно смердить зеленим лайном з сильними нотками чемодану *****.
От цікаво, вся та дебеервські мерзота потім відповідати не боїться? Адже то тепер вже буде не з фанерними щитами і не бруківкою. Чи то і є ціль того безумства.
Але ж це тільки при Порошенку за все відповідав Президент, а за янєлоха - "Захід", опозиція, московія, марсіяни, рептилоїди, жителі Нібіру і туристи з Альфа-Центаври. Найвеличніше нівчому не винно (бо найвеличніше і боневтік), а решту клятий Порох наклав у штані...
До того ж не забуваємо про 100500 замахів на цього потужного "косоворотчика вишиваного", "ледь теплу мівіну", татарова (який всіх кадирівців перерізав), розвідника/підводного льотчика/космічного піхотинця/диверсанта абдристовича з гранатометом і, звісно, супергероя ********** - дєрьмака, який організував оборону та звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, хтів звільнити Херсонщину, але Залужний не дозволив, хтів побудувати мільони дронів та тисячі ракет, але кляті вороги від опозиції і рештки прихільників Залужного не дають... От поставити б Головою ГенШтабу медіасержанта маркуса, а Головнокомандувачем (купленого київською квартирою) Білецького - перемога б була в кишені!
А так кляті "англосакси", опозиція, ЗСУ заважають...
ІМХО
https://www.youtube.com/watch?v=6wTVMDihLHw
Ті хто крали у ЗСУ до 2022 і після - хіба їм потрібна Незалежна та Самостійна Україна..?!!