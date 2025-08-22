УКР
Справи ДБР проти Порошенка
2 612 77

"Експертиза", яку сфабрикували проти Порошенка, повторює російську тезу, що війна почалась через курс України в НАТО, - адвокати

адвакати Порошенка

Влада сфабрикувала псевдоекспертизу, яка звинувачує Порошенка у початку російського вторгнення і дискредитує зміни до Конституції щодо курсу в НАТО. Очолює цю справу слідчий ДБР Яблонський, який за часів Януковича переслідував учасників Революції Гідності, а тепер керує управлінням у справах Майдану.

Про це заявили адвокати Петра Порошенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

За словами адвокатів, так звану "експертизу" здійснили фахівці з питань протипожежної безпеки, інтелектуального права та вибухотехніки. Зокрема, ці "експерти" роблять висновок, що внесення у Конституцію України курсу на членство в ЄС та НАТО у 2019 році вплинуло на початок повномасштабного вторгнення РФ. Як відомо, це повторює тези російської пропаганди про причини війни проти України.

"Вони в цьому "експертному дослідженні" зробили висновок, що зміни до Конституції України, якими було затверджено стратегічний курс України на членство в НАТО, на зміну позаблокового статусу, який був до того, на європейську інтеграцію, на членство в ЄС – виявляються протиправними і шкодять Україні", – зазначив адвокат.

"ДБР вже не вперше намагається інтегрувати проросійські позиції про те, що курс до НАТО був шкідливий, Конституція наша незаконна. Хоча це абсурд. Саме це нам нав’язує держава-агресор, нейтральність і позбавлення нас перспектив членства в НАТО, я не здивуюся, що цю експертизу і ці рішення ДБР та особисто слідчого Яблонського, як вже це було, будуть цитувати якісь персонажі типу Лаврова", – говорить Головань.

Як пояснив адвокат Ілля Новіков, подібні "псевдоекспертизи" із заздалегідь запланованим висновком – це російська технологія. А безпосередньо ця "експертиза" була організована ще за життя Андрія Портнова, який був архітектором переслідування Петра Порошенка. "Експертизу" закінчили у червні цього року, коли Портнова вже застрелили в Мадриді. Але починалася вона в лютому. У них є заряджена схема, по якій ця справа піде до суду. Мабуть, смерть Портнова трохи цю систему поламала. Але той факт, що цю експертизу все ж таки не побоялися принести до суду і не побоялися її засвітити, означає, що справа Портнова живе", – сказав Новіков.

адвакати Порошенка

"Я була шокована тим фактом, що тепер у нас експертизу Конституції робить не Конституційний суд, а експерти з вибухів, з пожежної охорони. Абсолютно очевидно, що це політична справа проти лідера опозиції, проти опозиції", – сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Єдиною безпековою парасолькою для України дійсно є членство в НАТО, і це право визначати українському парламенту, українському президенту, який подав ці законодавчі зміни в парламент, конституційною більшістю проголосували, і Порошенко їх підписав. Це для того, аби зупинити реванш в 2019 році", – зазначила Геращенко.

"Чому це відбувається саме зараз? Можливо, країну готують до того, що прийдеться відмовитись від НАТО, і треба шукати винних. А у нас завжди винен усьому Порошенко", – зауважує депутатка.

"Нам тепер говорять, що війна повномасштабна розпочалася не через російську агресію, а тому, що Україна загрожувала росії тим, що вона може стати членом НАТО? Скоро НАТО буде винне в тому, що в Україні щодня росіяни вбивають українців", – обурилася Геращенко.

"Я хочу нагадати, що війна почалася, коли у нас була зафіксована нейтральність, у 2014 році, а якраз в 2019, коли ми мали сильну армію, путін не смів нападати і тільки дивився, коли ж послабне Україна. Тому моє звернення до влади – не треба послаблювати Україну внутрішніми чварами. Припиніть займатися маячнею. Припиніть займатися політичними справами, займіться посиленням Збройних Сил України, єдністю України", – закликала Ірина Геращенко.

Геращенко Ірина Новіков Ілля Порошенко Петро членство в НАТО Головань Ігор
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
22.08.2025 19:32 Відповісти
+22
Курс України на членство в ЄС та НАТО проголосований конституційною більшістю Українського парламенту, та тільки після підписаний ПП
якби не це рішення Парламенту, то й ПП не мав би що підписувати
то що, до парламентарів претензії висувати за курс на ЄС та НАТО?
до речі, проти участі України в ЄС та НАТО виступають виключно вороги України - *****, димон-алконавт, коняка лавров, фіцо, орбан та під*****вська *****-братія
показати весь коментар
22.08.2025 19:36 Відповісти
+21
показати весь коментар
22.08.2025 19:35 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 19:32 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 20:25 Відповісти
розум переможе.
показати весь коментар
22.08.2025 20:30 Відповісти
На жаль, це було в 19-му році...
показати весь коментар
22.08.2025 20:32 Відповісти
в 2014. в 2019 перемогли зе дауни.
показати весь коментар
22.08.2025 20:33 Відповісти
Весь розрахунок шобли: ОПа з екс військовими на чолі з д'Єрмаком принесе клоуну ПАБЄДУ.
показати весь коментар
22.08.2025 21:33 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 20:38 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 20:41 Відповісти
Першим был все-таки Виктор Федорович , который и вырастил в 2012 в своей команде Пороха- пятого и седьмого президента Украины!
показати весь коментар
22.08.2025 20:36 Відповісти
поки твій янукоовищ копійки тирив по карманам в даунєцьких бомжів, Порошенко був вже особистістю.
показати весь коментар
22.08.2025 20:38 Відповісти
Першим був все таки Ющенко , котрий ненавидів 95кварталівців як наймитів кдбіста Маслякова в Україні.
показати весь коментар
22.08.2025 20:53 Відповісти
о, перший бот подляка на цій інфі засвітився!

Слухай, (unknown) #281225, в чого ти один, де твої колеги?
показати весь коментар
22.08.2025 21:11 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 19:35 Відповісти
А не закінчиться війна бо хйло повезло на Аляску компромати на двох - НА ТРАМПА !!! ГЕНЕРАЛ КОНТРОЗВІДКИ ОМЕЛЬЧЕНКО
(моя здогака- а може й на БУРАТІНУ ?)
показати весь коментар
22.08.2025 19:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KKXxZqinWvU
показати весь коментар
22.08.2025 19:55 Відповісти
Курс України на членство в ЄС та НАТО проголосований конституційною більшістю Українського парламенту, та тільки після підписаний ПП
якби не це рішення Парламенту, то й ПП не мав би що підписувати
то що, до парламентарів претензії висувати за курс на ЄС та НАТО?
до речі, проти участі України в ЄС та НАТО виступають виключно вороги України - *****, димон-алконавт, коняка лавров, фіцо, орбан та під*****вська *****-братія
показати весь коментар
22.08.2025 19:36 Відповісти
та кліка зелених на чолі з клоуном обдовбаним .
показати весь коментар
22.08.2025 19:38 Відповісти
до речі, зазначена «експертиза» суперечить прямо закріпленому у Конституції України курсу України на ЄС та НАТО, тобто висновок експертів є антиконституційним
показати весь коментар
22.08.2025 19:39 Відповісти
Не здивуюсь якщо текст підозри Порошенку писали кацапи, а зеля озвучив і підписав.
До речі ці експерди не знавці конституції, це якісь там інженери
показати весь коментар
22.08.2025 19:37 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 19:37 Відповісти
!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
22.08.2025 21:36 Відповісти
шо вони прицепились до Порошенка ,він їм не загрожує ,зараз Залужний їм більше загрожує
показати весь коментар
22.08.2025 19:37 Відповісти
Принципово проголосую за Валєру, бо ж шкода, але Порошенка імбецили не обируть. Думаю претензій до зебіла і кодли у нього багато. Ще втікатимуть як щурі
показати весь коментар
22.08.2025 19:40 Відповісти
Залужний чудово розуміє,що без підтримки Порошенка він стане зеленським
показати весь коментар
22.08.2025 19:44 Відповісти
У всьому винні українці. Вони голосують за емоції. Повторюю, я би обрала ПП. А вибір буде або зеля або Залужний. Тут уже все ясно. Сподіваюсь йому стане мудрості. Він все ж таки на голову вище за зелю і в прямому і в переносному плані
показати весь коментар
22.08.2025 19:47 Відповісти
українці чи зелені малороси?
показати весь коментар
22.08.2025 19:51 Відповісти
Зебіли звісно, які іменують себе українцями
показати весь коментар
22.08.2025 19:51 Відповісти
Нації виявилось в нас тільки 25%. решта зе малороси.
показати весь коментар
22.08.2025 19:52 Відповісти
В кожній країні так. Але є в нас нюанс. Значна частина з 75 % орієнтована ментально на засрашку, хоча і заперечує. Це головна проблема. Можна було би їх надурити, але тоді передвиборчі обіцянки будуть звучати дуже проросійськи і по совковому. Щойно вони побачать що кандидат почав віддалятись від програми в сторону євроінтеграції, зненавидять і не дадуть нічого зробити. Так було, мабуть так і буде.
показати весь коментар
22.08.2025 19:58 Відповісти
це зрозуміло. ви ж в фб наставляєте на шлях істинний зе овець? і як? 98 % з них боти. не слабо зєля працює на свій рейтинг?
показати весь коментар
22.08.2025 20:01 Відповісти
Не наставляю. Мене там немає. Багато є і людей, які за зе, не треба себе обманювати
показати весь коментар
22.08.2025 20:04 Відповісти
є. а я їх наставляю. і фізичними зауваженнями також. і буду це робити і на далі. завдяки їм я не маю свого бувшого житла. бо воно окуповано.
показати весь коментар
22.08.2025 20:07 Відповісти
Есть давно уже довольно стройное подтверждение независимых политологов в том числе и за кордонных, что Залужный и Зе одна команда, одна схема. Как бы братья, но не близнецы. Многое сходится. Я не знаю, будут ли выборы преза у нас, но моё мнение, Порох будет лучшим премьером чем президентом. На сегодня у нас нет реального премьера как кандидатура, как реформатора экономического и административного. Старые почти совковые рычаги управления просто поржавели давно. А президентом стоило бы в таком раскладе выбрать В Кличко. Только из за одного. Что однажды он встретится с пукиным что либо обговорить подписать, и будет совместное фото и виде конечно. Так вот фото такие можно будет уже продавать схода по 100 баксов за штуку и все деньги в казну! И пукин конечно через несколько дней сдохнет от унижения. Можно ржать---но это не стёб. Там тщеславие давно клиническое. Сработает!
показати весь коментар
22.08.2025 20:36 Відповісти
Мені не сподобався контрнаступ і ВЛК Залужного, на якому сталося диво.
показати весь коментар
22.08.2025 19:51 Відповісти
І що ти пропонуєш ?
показати весь коментар
22.08.2025 19:56 Відповісти
Нічого я не пропоную. Все одно мудрий нарід проголосує за ЗЕ, Притулу, чи ще якогось коміка.
показати весь коментар
22.08.2025 20:59 Відповісти
у нього хіба був вибір?
показати весь коментар
22.08.2025 20:01 Відповісти
в тебе є шанс подати скргу (в суд, чи в те ж ДБР, чи НАБУ) на те ВЛК, яке постановило визнати Залужного непридатним для подальшої служби в ЗСУ. Тільки, враховуючи те, що кожне ВЛК є керованим з ОПи - навряд чи ти доб'єшся хоч якогось прийнятного результату від розгляду твоєї скарги...
показати весь коментар
22.08.2025 20:40 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 19:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HTSgIg74rac&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=HTSgIg74rac&t=БОБЫРЕНКО: штаб начал работу - ИЗВЕСТЕН ГЛАВНЫЙ ПЛАН! Выборы объявят неожиданно, никто не успеет
показати весь коментар
22.08.2025 20:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fnCGvjdEOtU

Й ось настав той момент - я про відео послання вище . А це свіженька інформація від політтехнолога Бобиренко .
показати весь коментар
22.08.2025 20:26 Відповісти
Ні. Тут річ у тому, що коломИйський пообіцяв помститися Порошенкові. За своє вимушене вигнання та за розкриття шахрайства з Приватом.

Тому його мавпочка (блаЗЄнський) мусить виконувати це завдання, незважаючи ні на що.
показати весь коментар
22.08.2025 19:41 Відповісти
Слабка помста. Коломойський став ізгоєм. Куди б не втік його чекає в'язниця. А у Порошенка тимчасові політичні незручності.
показати весь коментар
22.08.2025 19:47 Відповісти
Віриш в то зелене шоу? Ізгой? Цікаво лише де та його камера? Десь біля Буковелю а може десь біля Адрітики чи Червого моря, або Персидської затоки...
показати весь коментар
22.08.2025 19:53 Відповісти
Кралврал 95 раз на півроку вкидає мультики з нібито заарештованим коломойським. Ось і сьогодні вкинули новий мультик.
На кого це розраховано?
показати весь коментар
22.08.2025 20:04 Відповісти
ДЕ ХОВАЮТЬ КОЛОМОЙСЬКОГО? Впевнений, що фсбшного бандита Бєню ЗЕрежим ховає від американського правосуддя. Допоки в Україні проти Коломойського імітують справи, Феміда США офіційно не може витребувати тіло бенефіціара проєкту Буратіно.
https://x.com/leusenko1/status/1958824487836668236
показати весь коментар
22.08.2025 19:54 Відповісти
Коломойський ховається від ху-ла і від США. Я ставлю на ху-ла, він добреться до коломойського першим. Пройдуть вибори і коломойський відбуде на концерт кобзона і можливо навіть з цирковою мавпочкою.
показати весь коментар
22.08.2025 20:54 Відповісти
Ви жартуєте? Та коломИйський зараз розпоряджається всією Україною.

Звісно, що люди з невеликим розумом вірять, що він у СІЗО.

Все це шоу з СІЗО для того, щоб потім навіть зробити виставу "суду". І коломИйському запишуть два роки за один (згідно з т.зв. "законом_савченко"). В нього буде з надлишком. Ще й компенсацію отримає за те, що "пересидів".

Насправді він просто розважається в своїй карпатській резиденції.

Та часом їздить "під_вартою" до суду, щоб дурні повірили, що його мавпочка_ЗЄ та й виступила проти нього...
показати весь коментар
22.08.2025 20:02 Відповісти
Ще й як загрожує їм Порох! Бо в Пороха є те, чого нині нема в Залужного. А саме: політична організація, яка здатна провести свого лідера (чи лідерів, ящо мова про депутатів) крізь виборчий процес, включно з контролем голосування на виборчих дільницях з підрахунком бюлетенів. Так, мова саме про партійну організацію. Бо партія "Європейська Солідарність" якщо вирішить, що в Залужного більше шансів - посприяє йому. Так само ми, рухівці, включились в боротьбу за обрання нардепів від Нашої України (та в місцеві ради) в 2002-му, і в обрання Ющенка в 2004-му; та й в обрання Порошенка в 2014-му. Але перед тим, нагадаю, в нас був розкол, тому що покійний Чорновіл нічого не хотів чути про союз з Ющенком...
Але це я забрався в надто далекі історичні дебрі....
показати весь коментар
22.08.2025 20:28 Відповісти
Вообще то надо начинать с честного полковника и его шефа распродавшие сотни танков и самолетов,а то как то все стесняются правду сказать и на попередников валят.
показати весь коментар
22.08.2025 19:44 Відповісти
талян в засадє. хрін ти його виколупаєш зі схрону де він забився на віки.
показати весь коментар
22.08.2025 19:45 Відповісти
Які ж видатні юристи ці слідчі в ДБР, якщо для них Конституція (основний закон) є незаконна
Я вже не кажу про те, що зміни до Конституції приймає Верховна Рада, а не президент
показати весь коментар
22.08.2025 19:46 Відповісти
Дивна логіка... Конституцію змінили у 2019, а повномасштабна війна почалася аж у 2022...
показати весь коментар
22.08.2025 19:47 Відповісти
ну якшо знайшлися студенти які зробили картонну революцію при цієї шоблі ,то можливо їм треба вийти на захист Констітуції взагалі , бо🤡 зеленська шобла ,не по дітячому загрожує зірвати останній шанс ,бути захищенними в україні кожного , і майбутьнього для молоді в Україні НЕ БУДЕ !!!...зеленського Геть !!!..
показати весь коментар
22.08.2025 19:48 Відповісти
в Україні
показати весь коментар
22.08.2025 20:25 Відповісти
ЗЄрватіви !!!
А крим і донбас теж через "курс до Нато"???
А провокація на Тузлі під час кучмарика?
показати весь коментар
22.08.2025 19:48 Відповісти
За Закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО проголосувало 334 депутати ВР.
І що, їх всіх також на нари?
Взагалі-то, все то дійство від зеленого ДБР сильно смердить зеленим лайном з сильними нотками чемодану *****.
От цікаво, вся та дебеервські мерзота потім відповідати не боїться? Адже то тепер вже буде не з фанерними щитами і не бруківкою. Чи то і є ціль того безумства.
показати весь коментар
22.08.2025 19:49 Відповісти
Тим більше, в нас же парламентсько-президентська республіка...
показати весь коментар
22.08.2025 20:06 Відповісти
Приклад злочинних дій, стефанчуків+зеленського, з групою осіб з правоПохороних органів та портновських сіддівських, проти Українців, на користь ****** з московії!! ****** зовні війною гадить Українцям, з 2014 року, а служки каламойського, гадять з 2019 року в середині України!
показати весь коментар
22.08.2025 19:58 Відповісти
З таким формулюванням для найвеличнішого лідера Всесвіту навіть 100 пожиттєвих не вистачить: все, що прийняв Парламент і підписав Президент ставиться на рахунок останнього.
Але ж це тільки при Порошенку за все відповідав Президент, а за янєлоха - "Захід", опозиція, московія, марсіяни, рептилоїди, жителі Нібіру і туристи з Альфа-Центаври. Найвеличніше нівчому не винно (бо найвеличніше і боневтік), а решту клятий Порох наклав у штані...
До того ж не забуваємо про 100500 замахів на цього потужного "косоворотчика вишиваного", "ледь теплу мівіну", татарова (який всіх кадирівців перерізав), розвідника/підводного льотчика/космічного піхотинця/диверсанта абдристовича з гранатометом і, звісно, супергероя ********** - дєрьмака, який організував оборону та звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, хтів звільнити Херсонщину, але Залужний не дозволив, хтів побудувати мільони дронів та тисячі ракет, але кляті вороги від опозиції і рештки прихільників Залужного не дають... От поставити б Головою ГенШтабу медіасержанта маркуса, а Головнокомандувачем (купленого київською квартирою) Білецького - перемога б була в кишені!
А так кляті "англосакси", опозиція, ЗСУ заважають...

ІМХО
показати весь коментар
22.08.2025 20:01 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 20:03 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 20:04 Відповісти
із 73/43%зебілів тут лише один https://censor.net.ua/user/50986 govtva, тай те він го(р)ндоно-смешковий, а не ОПешний. Видно, нема їм чим заперечити адвокатам... чи методички ОПешним ботам не підготували за 12 годин від часу виходу цього роліка...
показати весь коментар
22.08.2025 20:16 Відповісти
недалеко яблонській від яблуні покотився.
показати весь коментар
22.08.2025 20:16 Відповісти
А чому цим гнилим яблуком не займеться СБУ? Це дійсно працює на руку агресора. Чи це перед виборами?
показати весь коментар
22.08.2025 20:25 Відповісти
А політичне корило СБУ цілком підпорядковаене дермаку... Тому і не займеться.
показати весь коментар
22.08.2025 20:31 Відповісти
*крило" - соррі
показати весь коментар
22.08.2025 21:08 Відповісти
ІМУНІТЕТ для КОРУПЦІОНЕРІВ. Як Банкова РЯТУЄ СВОЇХ. Нова СХЕМА з СБУ. Міндіч стане ТАЄМНИМ АГЕНТОМ?
https://www.youtube.com/watch?v=6wTVMDihLHw
показати весь коментар
22.08.2025 21:03 Відповісти
Враховуючи, що зміни до Конституції голосуються конституційною більшістю (300 голосів мінімум), тобто тим самим числом, яке потрібно для подолання вето Президента України на закони, є думка, що Президент не вправі НЕ підписувати прийнятий парламентом закон про внесення змін до Конституції. Так само, як Президент не міг би заблокувати і просто ухвалену парламентом нову Конституцію України (якби одразу нову редакцію прийняли б).
показати весь коментар
22.08.2025 20:38 Відповісти
а чому не написати заяву на того яблонського, який прямо заперечує закони України і волю народу? Невже немає грамотних адвокатів, які б чітко виписали що те чмо взагалі малограмотне і посаду займає незаконно, бо законів не знає?
показати весь коментар
22.08.2025 20:38 Відповісти
написали, це такі адвокати, що такої херні не пропустять.
показати весь коментар
22.08.2025 20:43 Відповісти
Зєбуїни вкотре підтвердили, що вони є Антимайданом.
показати весь коментар
22.08.2025 20:47 Відповісти
Скільки шкоди принесли Україні ЗЕлені ублюдки,починаючи від Янелоха - дЄрмака до Безуглої чи Безумної.?
показати весь коментар
22.08.2025 20:59 Відповісти
То хібв ми з такими судами та владою Переможемо..?!
Ті хто крали у ЗСУ до 2022 і після - хіба їм потрібна Незалежна та Самостійна Україна..?!!
показати весь коментар
22.08.2025 21:16 Відповісти
 
 