"Експертиза", яку сфабрикували проти Порошенка, повторює російську тезу, що війна почалась через курс України в НАТО, - адвокати

Влада сфабрикувала псевдоекспертизу, яка звинувачує Порошенка у початку російського вторгнення і дискредитує зміни до Конституції щодо курсу в НАТО. Очолює цю справу слідчий ДБР Яблонський, який за часів Януковича переслідував учасників Революції Гідності, а тепер керує управлінням у справах Майдану.

Про це заявили адвокати Петра Порошенка.

За словами адвокатів, так звану "експертизу" здійснили фахівці з питань протипожежної безпеки, інтелектуального права та вибухотехніки. Зокрема, ці "експерти" роблять висновок, що внесення у Конституцію України курсу на членство в ЄС та НАТО у 2019 році вплинуло на початок повномасштабного вторгнення РФ. Як відомо, це повторює тези російської пропаганди про причини війни проти України.

"Вони в цьому "експертному дослідженні" зробили висновок, що зміни до Конституції України, якими було затверджено стратегічний курс України на членство в НАТО, на зміну позаблокового статусу, який був до того, на європейську інтеграцію, на членство в ЄС – виявляються протиправними і шкодять Україні", – зазначив адвокат.

"ДБР вже не вперше намагається інтегрувати проросійські позиції про те, що курс до НАТО був шкідливий, Конституція наша незаконна. Хоча це абсурд. Саме це нам нав’язує держава-агресор, нейтральність і позбавлення нас перспектив членства в НАТО, я не здивуюся, що цю експертизу і ці рішення ДБР та особисто слідчого Яблонського, як вже це було, будуть цитувати якісь персонажі типу Лаврова", – говорить Головань.

Як пояснив адвокат Ілля Новіков, подібні "псевдоекспертизи" із заздалегідь запланованим висновком – це російська технологія. А безпосередньо ця "експертиза" була організована ще за життя Андрія Портнова, який був архітектором переслідування Петра Порошенка. "Експертизу" закінчили у червні цього року, коли Портнова вже застрелили в Мадриді. Але починалася вона в лютому. У них є заряджена схема, по якій ця справа піде до суду. Мабуть, смерть Портнова трохи цю систему поламала. Але той факт, що цю експертизу все ж таки не побоялися принести до суду і не побоялися її засвітити, означає, що справа Портнова живе", – сказав Новіков.

"Я була шокована тим фактом, що тепер у нас експертизу Конституції робить не Конституційний суд, а експерти з вибухів, з пожежної охорони. Абсолютно очевидно, що це політична справа проти лідера опозиції, проти опозиції", – сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Єдиною безпековою парасолькою для України дійсно є членство в НАТО, і це право визначати українському парламенту, українському президенту, який подав ці законодавчі зміни в парламент, конституційною більшістю проголосували, і Порошенко їх підписав. Це для того, аби зупинити реванш в 2019 році", – зазначила Геращенко.

"Чому це відбувається саме зараз? Можливо, країну готують до того, що прийдеться відмовитись від НАТО, і треба шукати винних. А у нас завжди винен усьому Порошенко", – зауважує депутатка.

"Нам тепер говорять, що війна повномасштабна розпочалася не через російську агресію, а тому, що Україна загрожувала росії тим, що вона може стати членом НАТО? Скоро НАТО буде винне в тому, що в Україні щодня росіяни вбивають українців", – обурилася Геращенко.

"Я хочу нагадати, що війна почалася, коли у нас була зафіксована нейтральність, у 2014 році, а якраз в 2019, коли ми мали сильну армію, путін не смів нападати і тільки дивився, коли ж послабне Україна. Тому моє звернення до влади – не треба послаблювати Україну внутрішніми чварами. Припиніть займатися маячнею. Припиніть займатися політичними справами, займіться посиленням Збройних Сил України, єдністю України", – закликала Ірина Геращенко.

