Оккупанты атаковали дроном Галициновскую громаду на Николаевщине: пострадал мужчина

Российские захватчики нанесли удар по Галициновской территориальной громаде Николаевской области. В результате вражеской атаки пострадал 41-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне нанесли удар, предварительно, FPV-дроном по Галициновской ТГ. В результате чего пострадал 41-летний мужчина. Он госпитализирован в Николаев, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

