Обстрелы Николаевщины
Оккупанты атаковали дроном Галициновскую громаду на Николаевщине: пострадал мужчина

взрывы, дым

Российские захватчики нанесли удар по Галициновской территориальной громаде Николаевской области. В результате вражеской атаки пострадал 41-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне нанесли удар, предварительно, FPV-дроном по Галициновской ТГ. В результате чего пострадал 41-летний мужчина. Он госпитализирован в Николаев, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Читайте также: Взрыв прогремел в Николаеве: предупреждали о движении цели на город

Николаевская область (2199) обстрел (29119) Николаевский район (108) Галициново (1)
