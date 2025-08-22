Оккупанты атаковали дроном Галициновскую громаду на Николаевщине: пострадал мужчина
Российские захватчики нанесли удар по Галициновской территориальной громаде Николаевской области. В результате вражеской атаки пострадал 41-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне нанесли удар, предварительно, FPV-дроном по Галициновской ТГ. В результате чего пострадал 41-летний мужчина. Он госпитализирован в Николаев, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.
