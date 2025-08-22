УКР
Окупанти атакували дроном Галицинівську громаду Миколаївщини: постраждав чоловік

Російські загарбники завдали удару по Галицинівській територіальній громаді Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав 41-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни завдали удар, попередньо, FPV-дроном по Галицинівській ТГ. Внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік. Його госпіталізовано до Миколаєва, надається вся необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні.

