Окупанти атакували дроном Галицинівську громаду Миколаївщини: постраждав чоловік
Російські загарбники завдали удару по Галицинівській територіальній громаді Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав 41-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни завдали удар, попередньо, FPV-дроном по Галицинівській ТГ. Внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік. Його госпіталізовано до Миколаєва, надається вся необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні.
