Путин избегает переговоров, Украина и партнеры продвигаются вперед, - Кислица

Кыслица о переговорах

Киев, США и Европа продвигаются в вопросе гарантий безопасности, несмотря на попытки Кремля сорвать мирный процесс. Путин избегает диалога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NBC News заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

И подчеркнул, что главным событием последних месяцев стала встреча в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

"Я действительно верю, что дело продвигается вперед, и продвигается постепенно... и это (встреча, - ред.) - важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль", - заявил Кислица.

Накануне ведущая NBC записала интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Во время разговора он, фактически, признал, что Путин не намерен встречаться с Зеленским для завершения войны.

Кислица подчеркнул, что заявления российского руководства о якобы нелегитимности Зеленского - это не что иное, как устаревшее пропагандистское клише.

"Мы не должны отвлекаться на то, что говорит Лавров", - сказал представитель МИД Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Путин не сядет за стол переговоров, я посмотрю, чья это вина, - Трамп

И добавил, что Трамп и США имеют достаточно рычагов влияния на Москву и Путина. Хотя россияне и сознательно затягивают процесс переговоров.

По его словам, РФ продолжает манипулировать США и лично Трампом. Однако считает, что постепенно администрации Соединенных Штатов все лучше понимает, что РФ манипулирует.

Кроме того, он добавил, что не видит "никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече - как двусторонней, так и трехсторонней".

Также чиновник сказал, что вопрос гарантий безопасности для Украины требует времени для подготовки согласованного проекта, над которым сейчас активно работают специалисты. Первый вариант документа может быть готов уже в начале следующей недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп считает, что Украине для мира с РФ придется принять соглашение на условиях Москвы, - Politico

При этом Кислица отверг возможность участия РФ в решении вопросов украинской безопасности.

"Россия должна выполнить свою часть соглашения, а именно - работать в духе сотрудничества с Соединенными Штатами и европейскими партнерами Украины, которые согласуют между собой гарантии безопасности... Гарантии безопасности не предназначены для каких-либо злонамеренных действий агрессора в будущем", - заявил первый замминистра.

путин владимир (32061) Украина (45101) Кислица Сергей (183) переговоры с Россией (1298)
+2
***** то *****, тут без питань.
а так, самі з партнерами, далеко дорухались?
23.08.2025 08:20 Ответить
+2
І вся надія на флюгера донні? Той як надує грізно щоки...
23.08.2025 08:31 Ответить
+2
Тут головне питання, що поки в путіна є гроші, то він не зупиниться, куди хто не рухався. І якщо він може розглядати ЯЗ, як реальний варіант у випадку, якщо, раптом, Україна почне завдавати численні удари по його території і почне перемагати.
23.08.2025 08:31 Ответить
Не перескакуй - потрібно досягти миру а потім гарантії безпеки
23.08.2025 08:16 Ответить
23.08.2025 08:31 Ответить
В нього якась тактика - хер просциш - давить тільки на Україну - про санкції для рашки вже й не згадує
23.08.2025 08:40 Ответить
немає там ніякої тактики - давить куди давиця, хоче нобеля за мир
23.08.2025 09:23 Ответить
23.08.2025 08:20 Ответить
Договір з точки зору міжнародного права. Але то таке, https://www.youtube.com/watch?v=djj5krfHHnM&t=2118s це інфа для розумних.
23.08.2025 08:27 Ответить
23.08.2025 08:31 Ответить
зеля демонструэ бажання зустрiтися з обнульонишем виключно як демонстацiю для рудого з метою показати як вiн(зеля)прагне миру,а в кремлi нi.насправдi всi,окрiм рудого,розумiють-балачки це марна трата часу.мир,це остаточне розвалення кацапськоi iмперii за прикладом содепii
23.08.2025 08:32 Ответить
Куда и зачем интересно двигаются Бременские музыканты, если Осел уперся и стоит как вкопанный?
23.08.2025 08:35 Ответить
Раніше скільки вже було гарантій безпек?
23.08.2025 08:38 Ответить
подобається придурка рудого, (сім війн зупинив моргом глазу!), лизати? лизулькайте.
подобаєтсься клована-шкарапета зеленого відбулавлювати? - відбулавлюйте...
23.08.2025 08:40 Ответить
хто не вміє над собою сміятися - пропащі люде
23.08.2025 09:11 Ответить
Всі знають, а особливо Трамп, що Путін не буде зустрічатись з Зеленським. Щоби що? Трампушка чітко по своему плану тягне час, без санкцій та без зброї нам.
23.08.2025 09:30 Ответить
Стратегічна демагогія це святе.
23.08.2025 09:52 Ответить
Ми ще й рухаємось?
Та ти шо!!!
Швидкість Потужна??? 💪💪💪 Як Розовий Фламінго ????
23.08.2025 11:26 Ответить
 
 