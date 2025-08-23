Путин избегает переговоров, Украина и партнеры продвигаются вперед, - Кислица

Киев, США и Европа продвигаются в вопросе гарантий безопасности, несмотря на попытки Кремля сорвать мирный процесс. Путин избегает диалога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NBC News заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

И подчеркнул, что главным событием последних месяцев стала встреча в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

"Я действительно верю, что дело продвигается вперед, и продвигается постепенно... и это (встреча, - ред.) - важное достижение, в котором президент Трамп сыграл решающую роль", - заявил Кислица.

Накануне ведущая NBC записала интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Во время разговора он, фактически, признал, что Путин не намерен встречаться с Зеленским для завершения войны.

Кислица подчеркнул, что заявления российского руководства о якобы нелегитимности Зеленского - это не что иное, как устаревшее пропагандистское клише.

"Мы не должны отвлекаться на то, что говорит Лавров", - сказал представитель МИД Украины.

И добавил, что Трамп и США имеют достаточно рычагов влияния на Москву и Путина. Хотя россияне и сознательно затягивают процесс переговоров.

По его словам, РФ продолжает манипулировать США и лично Трампом. Однако считает, что постепенно администрации Соединенных Штатов все лучше понимает, что РФ манипулирует.

Кроме того, он добавил, что не видит "никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече - как двусторонней, так и трехсторонней".

Также чиновник сказал, что вопрос гарантий безопасности для Украины требует времени для подготовки согласованного проекта, над которым сейчас активно работают специалисты. Первый вариант документа может быть готов уже в начале следующей недели.

При этом Кислица отверг возможность участия РФ в решении вопросов украинской безопасности.

"Россия должна выполнить свою часть соглашения, а именно - работать в духе сотрудничества с Соединенными Штатами и европейскими партнерами Украины, которые согласуют между собой гарантии безопасности... Гарантии безопасности не предназначены для каких-либо злонамеренных действий агрессора в будущем", - заявил первый замминистра.