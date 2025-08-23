Путін уникає переговорів, Україна та партнери рухаються вперед, - Кислиця

Київ, США та Європа просуваються у питанні гарантій безпеки, попри спроби Кремля зірвати мирний процес. Путін уникає діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NBC News заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.

Та наголосив, що головною подією останніх місяців стала зустріч у Білому домі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

"Я дійсно вірю, що справа просувається вперед, і просувається поступово... і це (зустріч - ред.) важливе досягнення, в якому президент Трамп зіграв вирішальну роль", - заявив Кислиця.

Напередодні ведуча NBC записала інтерв’ю з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час розмови він фактично визнав, що Путін не має наміру зустрічатися із Зеленським для завершення війни.

Кислиця наголосив, що заяви російського керівництва про нібито нелегітимність Зеленського - це не що інше, як застаріле пропагандистське кліше.

"Ми не повинні відволікатися на те, що каже Лавров", - сказав представник МЗС України.

Та додав, що Трамп та США мають достатньо важелів впливу на Москву та Путіна. Хоча росіяни і свідомо затягують процес переговорів.

За його словами, РФ продовжує маніпулювати США та особисто Трампом. Однак вважає, що поступово адміністрації Сполучених Штатів дедалі краще розуміє, що РФ маніпулює.

Крім того, він додав, що не бачить "жодних ознак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі - як двосторонньої, так і тристоронньої".

Також посадовець сказав, що питання гарантій безпеки для України потребує часу для підготовки узгодженого проєкту, над яким нині активно працюють фахівці. Перший варіант документа може бути готовий вже на початку наступного тижня.

При цьому Кислиця відкинув можливість участі РФ у вирішенні питань української безпеки.

"Росія повинна виконати свою частину угоди, а саме - працювати в дусі співпраці зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами України, які узгодять між собою гарантії безпеки… Гарантії безпеки не призначені для будь-яких зловмисних дій агресора в майбутньому", - заявив перший заступник міністра.