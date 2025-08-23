УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9857 відвідувачів онлайн
Новини
1 005 14

Путін уникає переговорів, Україна та партнери рухаються вперед, - Кислиця

Кислиця про переговори

Київ, США та Європа просуваються у питанні гарантій безпеки, попри спроби Кремля зірвати мирний процес. Путін уникає діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NBC News заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.

Та наголосив, що головною подією останніх місяців стала зустріч у Білому домі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

"Я дійсно вірю, що справа просувається вперед, і просувається поступово... і це (зустріч - ред.) важливе досягнення, в якому президент Трамп зіграв вирішальну роль", - заявив Кислиця.

Напередодні ведуча NBC записала інтерв’ю з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час розмови він фактично визнав, що Путін не має наміру зустрічатися із Зеленським для завершення війни.

Кислиця наголосив, що заяви російського керівництва про нібито нелегітимність Зеленського - це не що інше, як застаріле пропагандистське кліше.

"Ми не повинні відволікатися на те, що каже Лавров", - сказав представник МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Путін не сяде за стіл переговорів, я подивлюся, чия це вина, - Трамп

Та додав, що Трамп та США мають достатньо важелів впливу на Москву та Путіна. Хоча росіяни і свідомо затягують процес переговорів.

За його словами, РФ продовжує маніпулювати США та особисто Трампом. Однак вважає, що поступово адміністрації Сполучених Штатів дедалі краще розуміє, що РФ маніпулює.

Крім того, він додав, що не бачить "жодних ознак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі - як двосторонньої, так і тристоронньої".

Також посадовець сказав, що питання гарантій безпеки для України потребує часу для підготовки узгодженого проєкту, над яким нині активно працюють фахівці. Перший варіант документа може бути готовий вже на початку наступного тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що Україні для миру з РФ доведеться прийняти угоду на умовах Москви, - Politico

При цьому Кислиця відкинув можливість участі РФ у вирішенні питань української безпеки.

"Росія повинна виконати свою частину угоди, а саме - працювати в дусі співпраці зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами України, які узгодять між собою гарантії безпеки… Гарантії безпеки не призначені для будь-яких зловмисних дій агресора в майбутньому", - заявив перший заступник міністра.

Автор: 

путін володимир (24668) Україна (6072) Кислиця Сергій (219) переговори з Росією (1414)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
***** то *****, тут без питань.
а так, самі з партнерами, далеко дорухались?
показати весь коментар
23.08.2025 08:20 Відповісти
+1
І вся надія на флюгера донні? Той як надує грізно щоки...
показати весь коментар
23.08.2025 08:31 Відповісти
+1
Тут головне питання, що поки в путіна є гроші, то він не зупиниться, куди хто не рухався. І якщо він може розглядати ЯЗ, як реальний варіант у випадку, якщо, раптом, Україна почне завдавати численні удари по його території і почне перемагати.
показати весь коментар
23.08.2025 08:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не перескакуй - потрібно досягти миру а потім гарантії безпеки
показати весь коментар
23.08.2025 08:16 Відповісти
І вся надія на флюгера донні? Той як надує грізно щоки...
показати весь коментар
23.08.2025 08:31 Відповісти
В нього якась тактика - хер просциш - давить тільки на Україну - про санкції для рашки вже й не згадує
показати весь коментар
23.08.2025 08:40 Відповісти
немає там ніякої тактики - давить куди давиця, хоче нобеля за мир
показати весь коментар
23.08.2025 09:23 Відповісти
***** то *****, тут без питань.
а так, самі з партнерами, далеко дорухались?
показати весь коментар
23.08.2025 08:20 Відповісти
Договір з точки зору міжнародного права. Але то таке, https://www.youtube.com/watch?v=djj5krfHHnM&t=2118s це інфа для розумних.
показати весь коментар
23.08.2025 08:27 Відповісти
Тут головне питання, що поки в путіна є гроші, то він не зупиниться, куди хто не рухався. І якщо він може розглядати ЯЗ, як реальний варіант у випадку, якщо, раптом, Україна почне завдавати численні удари по його території і почне перемагати.
показати весь коментар
23.08.2025 08:31 Відповісти
зеля демонструэ бажання зустрiтися з обнульонишем виключно як демонстацiю для рудого з метою показати як вiн(зеля)прагне миру,а в кремлi нi.насправдi всi,окрiм рудого,розумiють-балачки це марна трата часу.мир,це остаточне розвалення кацапськоi iмперii за прикладом содепii
показати весь коментар
23.08.2025 08:32 Відповісти
Куда и зачем интересно двигаются Бременские музыканты, если Осел уперся и стоит как вкопанный?
показати весь коментар
23.08.2025 08:35 Відповісти
Раніше скільки вже було гарантій безпек?
показати весь коментар
23.08.2025 08:38 Відповісти
подобається придурка рудого, (сім війн зупинив моргом глазу!), лизати? лизулькайте.
подобаєтсься клована-шкарапета зеленого відбулавлювати? - відбулавлюйте...
показати весь коментар
23.08.2025 08:40 Відповісти
хто не вміє над собою сміятися - пропащі люде
показати весь коментар
23.08.2025 09:11 Відповісти
Всі знають, а особливо Трамп, що Путін не буде зустрічатись з Зеленським. Щоби що? Трампушка чітко по своему плану тягне час, без санкцій та без зброї нам.
показати весь коментар
23.08.2025 09:30 Відповісти
Стратегічна демагогія це святе.
показати весь коментар
23.08.2025 09:52 Відповісти
 
 