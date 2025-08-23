На фронте произошло 71 боестолкновение: Армия РФ активно атакует на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 71 боевое столкновение.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Клюсы, Гута-Студенецкая Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Прогресс, Белая Береза Сумской области; также авиаударам подверглись Старая Гута, Новая Гута и Бунякино Сумской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник дважды атаковал позиции Сил обороны, бои продолжаются. Также враг нанес 4 авиационных удара, применив при этом 13 управляемых авиабомб, и совершил 82 обстрела, один из которых - из реактивной системы залпового огня. В то же время украинские подразделения осуществили активные действия, имели успех на отдельных участках.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло два боестолкновения.

На Купянском направлении враг в течение дня три раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах Западного, Загрызово и в направлении Купянска. Силы обороны успешно отбили две атаки, еще одно боестолкновение продолжается.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские защитники отбили семь наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Колодези и в сторону Шандриголового, Дроновки; еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки, Переездного и Федоровки.

На Краматорском направлении украинские военные отбили пять атак противника, три боестолкновения продолжаются. Враг атаковал в районе Часова Яра и в направлении Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении захватчики семь раз шли вперед на позиции наших подразделений в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попова Яра. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня противник 23 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Маяк, Новое Шахово, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Звирово, Удачное, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое. Два боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Темировка, Ольговка и в сторону Ивановки, Запорожского. Четыре боестолкновения сейчас продолжаются.

Боевые действия на юге

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении две попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке, в настоящее время, не произошло.

