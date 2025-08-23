Враг пытался вклиниться в оборону на Лиманском направлении. На Покровском остановлено 38 штурмов агрессора, - Генштаб. КАРТЫ

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За сутки на фронте - 143 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 95 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 174 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5197 обстрелов, в том числе 73 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5417 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области; Краматорск, Ясная Поляна, Шабельковка, Константиновка, Светлое Донецкой области; Вишневое Днепропетровской области; Степногорск, Успеновка Запорожской области; Херсон, Казацкое Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 28 управляемых авиабомб, и совершил 240 обстрелов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении вчера состоялось восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг провел 25 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя и Серебрянки.

На Сиверском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районах Григорьевки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении пять боестолкновений состоялось вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение минувших суток совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка.

На Ореховском направлении, в районе Каменского, захватчики один раз пытались идти вперед на позиции наших войск.

Вчера на Приднепровском направлении враг совершил четыре тщетных попытки атаковать позиции украинских подразделений.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские средства, пункт управления и один другой важный объект противника.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 840 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 148 беспилотных летательных аппаратов и 86 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг не останавливает штурмы и применяет инфильтрационные тактики на Торецком направлении, - бригада НПУ "Лють"