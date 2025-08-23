УКР
Ворог намагався вклинитися в оборону на Лиманському напрямку. На Покровському зупинено 38 штурмів агресора, - Генштаб. МАПИ

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. За добу на фронті - 143 бойові зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5197 обстрілів, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5417 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Стара Гута Сумської області; Краматорськ, Ясна Поляна, Шабельківка, Костянтинівка, Світле Донецької області; Вишневе Дніпропетровської області; Степногірськ, Успенівка Запорізької області; Херсон, Козацьке Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили сім атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 240 обстрілів, два із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті за 22 серпня

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.

Ситуація на фронті за 22 серпня

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

Ситуація на фронті за 22 серпня

На Лиманському напрямку ворог провів 25 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки.

Ситуація на фронті за 22 серпня

На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.

Ситуація на фронті за 22 серпня

На Краматорському напрямку п’ять боєзіткнень відбулось поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

Ситуація на фронті за 22 серпня

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки.

Ситуація на фронті за 22 серпня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

Ситуація на фронті за 22 серпня

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка.

Ситуація на фронті за 22 серпня

На Оріхівському напрямку, в районі Кам’янського, загарбники один раз намагались йти вперед на позиції наших військ.

Ситуація на фронті за 22 серпня

Вчора на Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марних спроби атакувати позиції українських підрозділів.

Ситуація на фронті за 22 серпня

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 840 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 148 безпілотних літальних апаратів та 86 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог не припиняє штурмів і застосовує інфільтраційні тактики на Торецькому напрямку, - бригада НПУ "Лють"

Генштаб ЗС (7141) бойові дії (4516) війна в Україні (5829)
