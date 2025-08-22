Ворог не припиняє штурмів і застосовує інфільтраційні тактики на Торецькому напрямку, - бригада НПУ "Лють"

На Торецькому напрямку українські захисники відбивають атаки численних підрозділів противника. Російські війська застосовують живу силу, артилерію, авіацію та дрони, намагаючись проникнути вглиб українських позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів речник об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють". Артем Джепко.

Основний тиск російські війська чинять живою силою, а авіація, артилерія, міномети та дрони працюють постійно. Кількість дронів настільки велика, що їх фізично неможливо порахувати. Проти бригади "Лють" воюють кілька підрозділів противника, зокрема: четверта окрема мотострілецька бригада, 54-й мотострілецький полк, "ахматівці", 78-й мотострілецький полк спеціального призначення, 101-й та 103-й полки, переважна більшість із складу 8-ї армії.

"Їх багато, їх багато і вони, на жаль, для нас вони не закінчуються. Своїх загиблих і поранених вони не забирають. Нові люди, які йдуть вперед, йдуть фактично по трупах своїх же побратимів. В них зараз тактика інфільтрацій. Намагаються просочитися вглиб наших позицій. По одному, по три піхотинці, максимум, не більше", - розповів речник бригади "Лють".

