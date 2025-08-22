Враг не прекращает штурмов и применяет тактику инфильтрации на Торецком направлении, - бригада НПУ "Лють"

На Торецком направлении украинские защитники отражают атаки многочисленных подразделений противника. Российские войска применяют живую силу, артиллерию, авиацию и дроны, пытаясь проникнуть вглубь украинских позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал представитель объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Артем Джепко.

Основное давление российские войска оказывают живой силой, а авиация, артиллерия, минометы и дроны работают постоянно. Количество дронов настолько велико, что их физически невозможно сосчитать. Против бригады "Лють" воюют несколько подразделений противника, в частности: четвертая отдельная мотострелковая бригада, 54-й мотострелковый полк, "ахматовцы", 78-й мотострелковый полк специального назначения, 101-й и 103-й полки, подавляющее большинство из состава 8-й армии.

"Их много, их много и они, к сожалению для нас, они не заканчиваются. Своих погибших и раненых они не забирают. Новые люди, которые идут вперед, идут фактически по трупам своих же побратимов. У них сейчас тактика инфильтраций. Пытаются просочиться вглубь наших позиций. По одному, по три пехотинца, максимум, не более", - рассказал представитель бригады "Лють".

