РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9130 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
1 625 3

Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

зафиксирован пуск шахедов

Вечером субботы, 23 августа, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Вражеский БпЛА с Черниговщины заходит в Броварской р-н., Киевской области, - сообщалось в 18:20.

Вражеские ударные БпЛА на северо-востоке и востоке Черниговской области, курс юго-западный, - сообщалось в 18:49.

Смотрите также: ПВО ликвидировала 36 вражеских БпЛА из 49, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (4135) атака (488) Воздушные силы (2619)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно збивати дрони в будь якому місці, навіть в населених пунктах!
показать весь комментарий
23.08.2025 19:24 Ответить
Зелька, діставай свого рожевого фламінго... Ну хоча би свого довгого нептуна.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:26 Ответить
в нього хі ба що рожева матільда
показать весь комментарий
23.08.2025 20:21 Ответить
 
 