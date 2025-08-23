1 625 3
Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы
Вечером субботы, 23 августа, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Вражеский БпЛА с Черниговщины заходит в Броварской р-н., Киевской области, - сообщалось в 18:20.
Вражеские ударные БпЛА на северо-востоке и востоке Черниговской области, курс юго-западный, - сообщалось в 18:49.
