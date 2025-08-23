ПВО ликвидировала 36 вражеских БПЛА из 49, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 23 августа российские захватчики атаковали Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Пуски зафиксированы из Шаталово, Курска, Миллерово и Приморск-Ахтарска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 13 БПЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия запустила по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы