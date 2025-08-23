ППО ліквідувала 36 ворожих БпЛА з 49, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч проти 23 серпня російські загарбники атакували Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Пуски зафіксовані з Шаталового, Курська, Міллерового та Приморськ-Ахтарська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.
