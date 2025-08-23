УКР
ППО ліквідувала 36 ворожих БпЛА з 49, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 23 серпня російські загарбники атакували Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Пуски зафіксовані з Шаталового, Курська,  Міллерового та Приморськ-Ахтарська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Результат роботи ППО

Автор: 

безпілотник (4744) ППО (3481) Повітряні сили (2960)
пацани, у вас знову "Вхід" зник - впізнаю потужних реформаторів!
показати весь коментар
23.08.2025 09:02 Відповісти
куме, а ну подивиться, мигалка робить?
робить, а зараз не робить, о знову робить, а тепер знову ні - чястями, куме...
показати весь коментар
23.08.2025 09:07 Відповісти
 
 