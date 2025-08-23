1 703 3
Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 23 серпня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворожий БпЛА з Чернігівщини заходить у Броварський р-н., Київської області, - повідомлялося о 18:20.
Ворожі ударні БпЛА на північному сході та сході Чернігівської області, курс південно-західний, - повідомлялося о 18:49.
О 19:54 ПС повідомили:
- Ворожі ударні БпЛА в центрі Чернігівської області, курс південний;
- Ворожі ударні БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровської області, курс північно-західний.
Відбій загрози для Київської та Чернігівської областей, - повідомлялося о 20:14.
Ворожий БпЛА в центральній частині Чернігівщини! Залучено засоби для його збиття!, - повідомлялося о 20:23.
