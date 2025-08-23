Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 23 серпня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворожий БпЛА з Чернігівщини заходить у Броварський р-н., Київської області, - повідомлялося о 18:20.

Ворожі ударні БпЛА на північному сході та сході Чернігівської області, курс південно-західний, - повідомлялося о 18:49.

О 19:54 ПС повідомили:

Ворожі ударні БпЛА в центрі Чернігівської області, курс південний;

Ворожі ударні БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровської області, курс північно-західний.

Відбій загрози для Київської та Чернігівської областей, - повідомлялося о 20:14.

Ворожий БпЛА в центральній частині Чернігівщини! Залучено засоби для його збиття!, - повідомлялося о 20:23.

