Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

зафіксовано пуск шахедів

Ввечері суботи, 23 серпня, російські загарбники запустили ударні безпілотники по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворожий БпЛА з Чернігівщини заходить у Броварський р-н., Київської області, - повідомлялося о 18:20.

Ворожі ударні БпЛА на північному сході та сході Чернігівської області, курс південно-західний, - повідомлялося о 18:49.

О 19:54 ПС повідомили:

  • Ворожі ударні БпЛА в центрі Чернігівської області, курс південний;
  • Ворожі ударні БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровської області, курс північно-західний.

Відбій загрози для Київської та Чернігівської областей, - повідомлялося о 20:14. 

Ворожий БпЛА в центральній частині Чернігівщини! Залучено засоби для його збиття!, - повідомлялося о 20:23. 

Дивіться також: ППО ліквідувала 36 ворожих БпЛА з 49, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Потрібно збивати дрони в будь якому місці, навіть в населених пунктах!
23.08.2025 19:24 Відповісти
Зелька, діставай свого рожевого фламінго... Ну хоча би свого довгого нептуна.
23.08.2025 19:26 Відповісти
в нього хі ба що рожева матільда
23.08.2025 20:21 Відповісти
 
 