РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8591 посетитель онлайн
Новости
146 1

Активизация совместного производства и тренировки украинских военных: Шмыгаль и министр обороны Латвии Спрудс провели переговоры

Шмыгаль и Спрудс

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился и провел переговоры в Киеве со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Денис Шмыгаль поблагодарил господина Спрудса за визит в эти праздничные дни.

"Мы высоко ценим всю помощь, которую Латвия предоставила нам с начала полномасштабной войны. В частности, важным для нас является последнее решение правительства Латвии о выделении 2 млн евро на закупку оружия в пределах PURL", - отметил министр обороны Украины во время переговоров 23 августа.

Также читайте: Говорить об отправке военных Латвии в Украину рано, - президент Ринкевичс

Стороны обсудили планы оборонного сотрудничества на короткую и долгосрочную перспективы. Украинская делегация проинформировала коллег о текущей ситуации на фронте и насущных потребностях Сил обороны, чтобы в дальнейшем сдерживать врага.

Среди приоритетов сотрудничества - активизация совместного производства как в Украине, так и в Латвии. Обсудили также продолжение участия латвийских партнеров в программе тренировки украинских военных.

Отдельно Денис Шмыгаль отметил ведущую роль Латвии в деятельности Коалиции дронов.

Также читайте: Требования России к Украине неприемлемы, Донетчина - это Украина, - премьер Латвии Силиня

Автор: 

Латвия (1382) Минобороны (9551) Шмыгаль Денис (2821)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ППР--посиділи,по-ли,розійшлись. Україні і ЗСУ потрібно допомога і поміч реальна. А ми все обговорюємо,плануємо,думаємо Пора закінчить подавання таких новин. Зроблено---повідомляємо і то що не шкодить військовим діям. Балаболи при владі.
показать весь комментарий
24.08.2025 12:03 Ответить
 
 