Активизация совместного производства и тренировки украинских военных: Шмыгаль и министр обороны Латвии Спрудс провели переговоры

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился и провел переговоры в Киеве со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

Денис Шмыгаль поблагодарил господина Спрудса за визит в эти праздничные дни.

"Мы высоко ценим всю помощь, которую Латвия предоставила нам с начала полномасштабной войны. В частности, важным для нас является последнее решение правительства Латвии о выделении 2 млн евро на закупку оружия в пределах PURL", - отметил министр обороны Украины во время переговоров 23 августа.

Стороны обсудили планы оборонного сотрудничества на короткую и долгосрочную перспективы. Украинская делегация проинформировала коллег о текущей ситуации на фронте и насущных потребностях Сил обороны, чтобы в дальнейшем сдерживать врага.

Среди приоритетов сотрудничества - активизация совместного производства как в Украине, так и в Латвии. Обсудили также продолжение участия латвийских партнеров в программе тренировки украинских военных.

Отдельно Денис Шмыгаль отметил ведущую роль Латвии в деятельности Коалиции дронов.

